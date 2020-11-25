У Вінниці скасували новорічні заходи та встановлення міської ялинки через COVID-19

Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що у зв'язку з високою швидкістю поширення коронавірусної інфекції в країні, місто ухвалило рішення відмовитися від установлення міської новорічної ялинки.

Про це Моргунов повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день ситуація по захворюваності досить тривожна: чи не щодня в Україні з’являються нові антирекорди. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус. Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат", - заявив мер.

Він також зазначив, що з приводу встановлення міської новорічної ялинки розгорнулася масштабна дискусія, а також були зареєстровані кілька петицій. Частина городян, заявив мер, пропонує замість ялинки направити ресурси в лікарні для боротьби з COVID-19, інша частина наполягає на збереженні традиції для того, щоб додати позитивних емоцій у період пандемії.

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"Нагадаю, що ще у жовтні на сесії міської ради було виділено 83 мільйони гривень на створення додаткових "ковідних" ліжок у наших міських закладах та облаштування кисневих точок, придбання для лікарень додаткового обладнання, забезпечення потреби до кінця року в медикаментах, засобах захисту для медиків та збільшення муніципальних надбавок для "ковідних" бригад. І наші міські лікарні мають все необхідне для надання допомоги хворим", - підкреслив Моргунов.

Він додав, що частина міських новорічних традицій буде дотримана, і закликав городян до обережності в період свят.

"Ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста. Та обов’язково встановимо на Майдані Незалежності вертеп, як ми це робили в минулі роки. Прошу всіх, коли будете робити фото на фоні цих локацій, дотримуватись соціальної дистанції та пам’ятати про інші прості правила, які дозволяють зберегти здоров’я собі і близьким людям", - закликав мер.