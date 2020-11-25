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ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник

Малі підприємства потрібно звільнити від податків і регуляцій. А дірки в бюджеті можна компенсувати скороченням чиновників, продажем нерухомості, літаків та автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

Зокрема, Поперешнюк назвав п'ять причин, чому "потрібно дати свободу ФОПам і відчепитися від них".

"1. Податки - це примусове відбирання чесно зароблених грошей. Така дія зазвичай називається грабежем. Натомість РРО - це різновид садомазохізму. Тобто тебе не тільки грабують, а й ще змушують щоб ти сам це робив витонченим способом.
2. Чиновники ще жодного разу не довели, що вміють ефективно розпоряджатися бюджетними грошима, а отже, не мають жодного морального права посилювати податковий тиск.
3. ФОПи - це малі підприємці, самозайняті особи, створювачі робочих місць. Частина з них - майбутні великі бізнесмени. Тому потрібно не заваджати їм розвиватися.
4. Розмови про те, що через ФОПи йдуть контрабандні потоки та ухиляння від податків великими компаніями, - це маніпуляція та перекладання проблем з одних плечей на інші.
5. Податки від ФОПів йдуть у місцеві бюджети. Скажіть, якого біса до них доколупуються депутати та органи центральної влади?! Нехай ФОПи залишаються справою громад", - йдеться в повідомленні.

Поперешнюк вважає, що малі підприємства взагалі потрібно звільнити від податків і регуляцій.

"Як компенсацію дір у бюджеті пропоную скорочувати чиновників, продавати службові VIP-термінали, нерухомість, літаки та машини. Зрештою, і без ФОПів основний податковий тягар на своїх плечах несуть середні та великі компанії. Для прикладу, лише "Нова Пошта" цього року сплатить понад 5 млрд грн податків. Я розумію, це може звучати несправедливо для цих компаній, у тому числі для мене самого ж, але як не крути – буде краще, якщо у кріпацтві залишаться тільки 10 000 компаній, а мільйони підприємців стануть нарешті вільними", - підсумував Поперешнюк.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Всё чётко разложил по полочкам, молодец!
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25.11.2020 11:08
+8
И что на выхлопе? Можно подумать "слуги", что то из этого выполнят...
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25.11.2020 11:09
+6
Пусть **** Венедиктова вернёт 750 000 для начала
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25.11.2020 11:10
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ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 6288
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25.11.2020 13:43 Відповісти
Самый крупный отмыватель денег по схемам ФОП является Новая Почта. Все отделения оформлены на ФОП, в бюджет платятся гроши, провод денег идет также через ФОП. Уж чья бы корова мычала, а не Новая Почта, один из крупнейших отмываетелей налички и не только
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25.11.2020 14:12 Відповісти
О еще один адепт из секты "головне це бюджет")))
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25.11.2020 14:49 Відповісти
Государство по сути забрало/украло у Новой Почты почти 5млрд грн! Мало? Создай компанию и заплати больше...
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25.11.2020 14:50 Відповісти

Oleg Khvoshchevsky
 сейчас с
Олегом Хвощевським и ещё
ещё 2.
2 ч. ·

Только вчера говорили с Геной Зачепа об идиотских налогах в Украине,а сегодня пришла новость о повышении налогов на квартиры.Вот я реально не понимаю ЗА ЧТО люди должны платить??Я ЗА СВОИ деньги купил квартиру,ЗА СВОИ деньги сделал ремонт,СВОИМИ деньгами плачу за газ,электричество,уборку подьезда,вообщем ЗА ВСЕ я плачу САМ.С какого на хер перепуга,я должен платить налог за СВОЮ квартиру???Может мне за СВОЮ жену надо начать платить налоги или за длину своего пениса???Не ну серьезно,это же БРЕД.Точно так же не понимаю налога на ЗЕМЛЮ.Я ПЛЯТЬ,что ИНОПЛАНЕТЯНИН и захватил чью то ЗЕМЛЮ???НЕТ,я родился на этой планете,и мало того,что КУПИЛ себе три сотки земли,так я еще какого то куя должен платить КОМУ ТО налог.Мне что мой огород кто то из чиновников вскапывает или на деревья залезает,что бы вишню собрать??Как это еще про мертвых забыли??Они же тоже Землей пользуются,лежа на кладбищах...
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25.11.2020 14:46 Відповісти
Нужно ликвидировать не только эту мракобесную, азаровскую , антигражданскую налоговую систему, а пересмотреть вообще философию развития страны...
Сейчас у нас социал-демакратия (по Конституции: "соціальна держава"), а должна быть либеральная демократия!
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25.11.2020 14:47 Відповісти
Молодец!
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25.11.2020 15:35 Відповісти
А может сначала заставим "Новую почту"" Все налоги платить по белому!! Думаю там мы пару -тройку миллиардов гривен легко найдём точно!! А потом , займёмся таможней -там 40-50 миллиардов воруют ежегодно, потом причущить сигаретную мафию и акциз на алкоголь, там легко можно собрать 100 миллардов, затем займёмся нашими доблесными аграриями, 10-12 миллиардов гривен, , затем ворюгами -ФОПоми ,там по ещё 15-16 миллиардов налогов найдём .. Затеи отменить всякие льготы всем, кроме военных!! И так к финишу аудита Украина легко насобирает миллиардов 200-250 !.Только нихто не хочет собирать эти миллиарды !! Ни президент, ни Шмаргаль, Ни СБУ , ни таможня!! Потому что все в доле!!!
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Почти все верно. Только чиновников все равно нужно разгонять, да и ментов сократить хоть на 30%, в Украине их на количество человек почти больше всех в мире.
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25.11.2020 19:55 Відповісти
Плюс нужен рынок земли это инвестиции и админ. реформа это уменьшение процента влияния чиновников на ситуацию. Короче без ущемления почти каждой прослойки в обществе Украину уже не спасти.
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25.11.2020 19:58 Відповісти
))))))))))))Порохоботы ! И чьо вы ко мне так прицепились? Параноики какие то!!!!
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25.11.2020 20:20 Відповісти
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