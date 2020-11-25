ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк
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Малі підприємства потрібно звільнити від податків і регуляцій. А дірки в бюджеті можна компенсувати скороченням чиновників, продажем нерухомості, літаків та автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.
Зокрема, Поперешнюк назвав п'ять причин, чому "потрібно дати свободу ФОПам і відчепитися від них".
"1. Податки - це примусове відбирання чесно зароблених грошей. Така дія зазвичай називається грабежем. Натомість РРО - це різновид садомазохізму. Тобто тебе не тільки грабують, а й ще змушують щоб ти сам це робив витонченим способом.
2. Чиновники ще жодного разу не довели, що вміють ефективно розпоряджатися бюджетними грошима, а отже, не мають жодного морального права посилювати податковий тиск.
3. ФОПи - це малі підприємці, самозайняті особи, створювачі робочих місць. Частина з них - майбутні великі бізнесмени. Тому потрібно не заваджати їм розвиватися.
4. Розмови про те, що через ФОПи йдуть контрабандні потоки та ухиляння від податків великими компаніями, - це маніпуляція та перекладання проблем з одних плечей на інші.
5. Податки від ФОПів йдуть у місцеві бюджети. Скажіть, якого біса до них доколупуються депутати та органи центральної влади?! Нехай ФОПи залишаються справою громад", - йдеться в повідомленні.
Поперешнюк вважає, що малі підприємства взагалі потрібно звільнити від податків і регуляцій.
"Як компенсацію дір у бюджеті пропоную скорочувати чиновників, продавати службові VIP-термінали, нерухомість, літаки та машини. Зрештою, і без ФОПів основний податковий тягар на своїх плечах несуть середні та великі компанії. Для прикладу, лише "Нова Пошта" цього року сплатить понад 5 млрд грн податків. Я розумію, це може звучати несправедливо для цих компаній, у тому числі для мене самого ж, але як не крути – буде краще, якщо у кріпацтві залишаться тільки 10 000 компаній, а мільйони підприємців стануть нарешті вільними", - підсумував Поперешнюк.
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Oleg Khvoshchevsky
сейчас с
Олегом Хвощевським и ещё
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2 ч. ·
Только вчера говорили с Геной Зачепа об идиотских налогах в Украине,а сегодня пришла новость о повышении налогов на квартиры.Вот я реально не понимаю ЗА ЧТО люди должны платить??Я ЗА СВОИ деньги купил квартиру,ЗА СВОИ деньги сделал ремонт,СВОИМИ деньгами плачу за газ,электричество,уборку подьезда,вообщем ЗА ВСЕ я плачу САМ.С какого на хер перепуга,я должен платить налог за СВОЮ квартиру???Может мне за СВОЮ жену надо начать платить налоги или за длину своего пениса???Не ну серьезно,это же БРЕД.Точно так же не понимаю налога на ЗЕМЛЮ.Я ПЛЯТЬ,что ИНОПЛАНЕТЯНИН и захватил чью то ЗЕМЛЮ???НЕТ,я родился на этой планете,и мало того,что КУПИЛ себе три сотки земли,так я еще какого то куя должен платить КОМУ ТО налог.Мне что мой огород кто то из чиновников вскапывает или на деревья залезает,что бы вишню собрать??Как это еще про мертвых забыли??Они же тоже Землей пользуются,лежа на кладбищах...
Сейчас у нас социал-демакратия (по Конституции: "соціальна держава"), а должна быть либеральная демократия!