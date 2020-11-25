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Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У МОЗ України анонсували запуск нового способу виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19. Цей сервіс запроваджують від завтра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

"Від завтра ми запускаємо в тестовому режимі, а потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб кожна людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Як це відбувається зараз, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді дзвонили в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язувалися з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам подзвонили, викликали бригаду тощо", - зазначив він.

При цьому міністр висловив думку, що такий ланцюжок не дуже добрий.

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"Тим більше ми розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби - ця людина потребує швидкої допомоги. Саме тому, ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб. Такий сервіс запускається від завтра", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, до кінця місяця планується запустити ще й консультацію сімейних лікарів у контакт-центрі МОЗ.

"Крім того, через контакт-центр ми плануємо до кінця місяця запустити консультацію сімейних лікарів, у цьому теж є велика проблема", - додав Степанов.

Міністр зазначив, що через велику кількість хворих збільшується навантаження на сімейних лікарів: "... ми почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця ми вже все це завершимо і будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря або через те, що не має сімейного лікаря або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря або з інших підстав. Він зможе набрати цей контакт-центр, отримати консультацію сімейного лікаря, від початку до кінця, щоб відчувати себе повністю захищеним", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок середи, 25 листопада, зафіксовано 13 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 298 осіб, померло 229 пацієнтів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Этот министр сидел полгода на деньгах, зная, что осенью будет жопа и молча наблюдал, как его деньги уводят на строительство дорог, вместо закупок аппаратов и баллонов с кислородом. Теперь он типа сократил цепочку реагирования.
Что то мне подсказывает, что это все лапша, как и его бесплатное лечение Ковида за счет государства.
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25.11.2020 11:35
+11
- Алло, женщина, та успокойтесь вы. Объясните толком: 2бнулся, в вашем случае - это упал или сошёл с ума? Мне нужно понять, какую бригаду к вам направить.
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25.11.2020 11:10
+10
уже страшно!
оставайтесь на связи...ваш номер 25252...нам очень важен ваш последний звонок...
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25.11.2020 11:11
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- Алло, женщина, та успокойтесь вы. Объясните толком: 2бнулся, в вашем случае - это упал или сошёл с ума? Мне нужно понять, какую бригаду к вам направить.
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25.11.2020 11:10 Відповісти
Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу.
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25.11.2020 11:10 Відповісти
"В класах нема третини учнів"
"в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах"

Перепиши уже наконец методичку, а то сам себе противоречишь С завтрашнего дня в Украине вводят новый способ вызова скорой помощи для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7815
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25.11.2020 11:13 Відповісти
Якщо в клас зібрати 35 учнів, то третина з них елементарно захворіє. А 35 сьогодні то норма.
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25.11.2020 11:29 Відповісти
Невже не зрозуміло, що спочатку вийшлі все, а потім почали хворіти?
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25.11.2020 12:54 Відповісти
уже страшно!
оставайтесь на связи...ваш номер 25252...нам очень важен ваш последний звонок...
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25.11.2020 11:11 Відповісти
Нужно чтобы все ком учреждения имели и отвечали по мобильным номерам.Нужно ввести абонплату за мобильники в перечень услуг для дотаций населению.Естесственно по минимальному тарифу операторов.В собес невозможно дозвониться по городскому телефону.
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25.11.2020 11:12 Відповісти
То есть если вы пошли в лес и у вас начался коронавирус,а ваш семейный врач просто уже не берет от вас трубку,вам просто нужно позвонить в контакт-центр и они пришлют вертолет,чтоб вас спасти.
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25.11.2020 11:14 Відповісти
ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии, с вами свяжется первый освободившийся оператор - придется дожидаться св. петра с ключами от рая
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25.11.2020 11:15 Відповісти
Джигіталізація.
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25.11.2020 11:17 Відповісти
все по еврейски )))
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25.11.2020 11:18 Відповісти
А, может, просто переставить кровати?
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25.11.2020 11:34 Відповісти
Этот министр сидел полгода на деньгах, зная, что осенью будет жопа и молча наблюдал, как его деньги уводят на строительство дорог, вместо закупок аппаратов и баллонов с кислородом. Теперь он типа сократил цепочку реагирования.
Что то мне подсказывает, что это все лапша, как и его бесплатное лечение Ковида за счет государства.
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25.11.2020 11:35 Відповісти
ему кто то дал эти деньги?все бабки ушли на дороги. с Зеблана и спрашивайте.
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25.11.2020 20:17 Відповісти
НКВД- національний карантин вихідного дня.
Стара абревіатура засяяла новими кольорами.
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25.11.2020 11:38 Відповісти
Что по сути хотел сказать зеленый де...рат остается только догадываться. То ли по 103 уже не надо звонить, если подозреваешь ковид? То ли надо искать номер "контакт центра" и звонить уже по нему? То ли, когда звонишь по 103-попадаешь автоматически на "контакт центр"? Вот такая же каша в головах у них у всех. Хаос в мыслях и в их выражении этих мыслей через ротовое отверстие.
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25.11.2020 11:54 Відповісти
очередная имитация бурной деятельности...
но как всегда, как-то дебильненько получается всё...
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25.11.2020 12:07 Відповісти
А в "Скорой" спросят, а какие у вас доказательства, что КОВИД а не диарея.
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25.11.2020 12:10 Відповісти
Все добре.. я прямо в захваті.. але ж.. де контакти того контакт-центру?.. чи гугл в допомогу?.
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25.11.2020 12:11 Відповісти
0800... и 100$pf за минуту разговора Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 809
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25.11.2020 14:51 Відповісти
И номер он не сказал, по которому звонить. То есть он сообщает, что по номеру скорой ковидным звонить нельзя, а надо звонить по номеру, который он не назвал.
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Шановні ну він же не те к5аже що ви мелете... Зараз коли звониш в невідкладну допомогу то там просто відмовляють чи ще якісь причини знаходят і це не де не фіксується. Тепер все буде так як при дзвінки в поліцію контак центр поліції знаходиться в обласному центрі і заявка контрорлюється і їївиконання.. отак вони і хоятть зробить і при невідкладній допомозі... Погано лище одне ..що місцеві невідкладники .. не зрозуміло чому стараються іноді відмовити чи ще щось...ЧОМУ? от питання. Я думаю що просто бонально не хватає средств у місцевих скорих..і керівництво ..не думаю що це чисто їх інеціатива відсиювать людей... Вся проблема в тому що ніде лікувать місць не має ......
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25.11.2020 12:42 Відповісти
может это и к лучшему, а то у меня вместо телефона семейного врача - телефон регистратуры..., а когда я попросила телефон, назвав номер своей декларации, мне сказали - мы посторонним телефон не даем, представляете, что будет, если каждый будет звонить..., занавес...
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25.11.2020 13:19 Відповісти
...да действительно...мешают кохве пить Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5895
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25.11.2020 14:53 Відповісти
как закумарили их морды зели и этого что это за селфи брифинг по мобилке аххха цирк уродов дет сад...чатятся уроды
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25.11.2020 13:50 Відповісти
Это агония. И что нам нужно сделать? Правильно, - не дать этим ***** свалить с Украины. Они хотели украинскую землю, - нужно обеспечить...
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25.11.2020 14:29 Відповісти
 
 