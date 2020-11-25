Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії"
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Претендент на посаду Державного секретаря США в адміністрації Джо Байдена – Ентоні Блінкен – розповів про вітчима, котрий пережив Голокост, та діда, який емігрував з Києва.
Про своє коріння Блінкен пригадав під час виступу, на якому команда Байдена представляла кандидатів на посади топчиновників у сфері нацбезпеки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Блінкен розпочав виступ з подяки тим, хто допоміг йому домогтися успіху, в тому числі своєї сім'ї.
Блінкен згадав свого діда Моріса Блінкена, який, за його словами, "втік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці".
Як пише The New York Times, дід Блінкена народився у Києві та емігрував у США, де у 1921 році закінчив Нью-Йоркський університет. Він працював адвокатом у Нью-Йорку, а пізніше заснував Американський інститут Палестини.
Ентоні Блінкен також розповів про своє вітчима Сема Пісара, який пережив Голокост. Пісар зумів уникнути нацистського Маршу смерті, сховавшись у баварському лісі. Після проведених там двох днів Пісар почув гуркіт танка: "Замість страшної свастики він побачив п'ятикутну білу зірку. Він біг до зірки. Люк танка відкрився, і на нього подивився великий темношкірий солдат. Вітчим впав на коліна і сказав єдині три слова англійською, які він знав: "Боже, бережи Америку". Солдат підняв його в танк, в Америку, на свободу. Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу", - сказав Блінкен.
Видання The Washington Post називає його одним з найближчих і найдавніших радників Джо Байдена. Протягом 2002-2008 років Блінкен керував апаратом сенатського комітету з міжнародних справ, який очолював Байден. Коли того обрали віцепрезидентом, Блінкен перейшов на посаду його радника. Особливо багато займався при цьому Іраком.
У 2015-2017 роках Блінкен працював заступником Гілларі Клінтон, займаючись Близьким Сходом і боротьбою з "Ісламською державою".
Блінкен також є критиком агресивної поведінки РФ на міжнародній арені і прихильником активної зовнішньої політики США.
Будь ласка, зачекайте...
У них учились немцкие коммунисты и социалисты. И Сталин,и Гитлер сотроили в своих странах СОЦИАЛИЗМ.
Ну, посмотрим...
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что сделает всё для того, чтобы в первые 100 дней его правления был принят «Акт равных прав» для представителей ЛГБТ-сообщества. При этом особое внимание Байден уделил защите прав так называемых «странных», а не только лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Иными словами, кандидат от Демпартии планирует обеспечить «равные права» для всего ЛГБТ-сообщества.Также Байден пообещал, что защита ЛГБТ будет приоритетом и внешней политики США, если он станет главой Белого дома.
Немов би й справді, він людина
Іде собі мов сиротина
Очами - блим, губами - плям
Буває видастся хвилина
Його буває навіть жаль
А ближче підійдеш
МОСКАЛЬ....
Лахтинская падаль
Прекрасно описаны Паустовским (он киевлянин) в его воспоминаниях, как нищего портного-еврея в дворницкой их дома прятали (черносотенцы шли портного убивать, а портной сидел в укрытии и шил, жрать то нужно что-то и семью кормить).
Весьма впечатляет, весьма.
идиот.
Стержнем,на котором держалась империя,и СССР была Украина.
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В США женщина поддержала движение BLM (Black Lives Matter), нанесла на лицо большое количество автозагара и теперь останется черной минимум на 3 года, потом загар возможно начнет сходить рассказали в больнице небольшого города Вентура в штате Калифорния.
Такая реакция возникла от большого количества красящего вещества, которое впитала кожа лица. Элизабет Пирони нанесла его слишком много и уснула, большое количество крема-автозагара и продолжительный период времени воздействия дали такой результат. Производитель рекомендует не использовать крем более одного часа, тогда как женщина не смывала его около 12 часов.
После обследования в госпитале врачи дали заключение, что минимум три года ей придется проходить в таком виде, так как было нанесено большое количество крема и он впитался слишком глубоко. Также у Элизабет Пирони очень чувствительная кожа, что также сыграло роль. Через три года кожа лица начнет светлеть, будут проявляться белые пятна, а еще через 2 года полностью восстановится.
По заявлениям Элизабет Пирони, она будет подавать в суд на фирму-производителя на 1 млн долларов из-за того, что на упаковке нет четкого предупреждения о побочных эффектах, а есть лишь рекомендация.
А потім, коли "русскій" почав розмовляти з кореспондентом, з'ясувалося, що він навіть не знає російської мови, а говорить українською. Навіть тоді мене просто вразила настільки безпардонна брехня кацапо-совєцького ТВ. Через те так врізався у пам'ять цей епізод.
Я чого "с плеча"... євреї вперто формують думку, що "кошмарний період" для євреїв був пов"язаний з Україною. І гайдамаки, і погроми, і Петлюра, і націоналісти, і Бабин Яр і Дем"янюк.... І, якось уже і не дуже звучить, про винищення тотальне євреїв, уведене в ранг державної політики. Видно мільярди дойчмарок "компенсації" добре затикають роти і "пом"якшують" страждання за мільйонами соплемінників...