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Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні

Запровадження будь-яких карантинних обмежень робиться суто з точки зору епідеміології, з точки зору цифр зростання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зрозуміло, що ми дивимося і говоримо про те, що у нас таке може бути, що може бути більш жорсткий карантин. Зрозуміло, що з точки зору епідеміології та розриву цього ланцюга кращий метод - це повний розрив передачі хвороби на три тижні. Тоді ми можемо відчути той ефект, який у принципі відчули європейські країни, які запроваджували такі обмеження. Це я кажу з чисто медичної точки зору", - зазначив глава МОЗ.

Водночас, за словами Степанова, важливо враховувати і стан економіки України.

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"Є й інша сторона - це економіка нашої країни. Це дуже важливо. І коли ми пропонуємо повний жорсткий карантин, то відразу є розрахунки Міністерства фінансів, чи можемо ми це витримати, чи не можемо. Ми завжди виходимо з цих двох речей і намагаємося шукати баланс. Але зрозуміло, що можуть бути такі обставини, що ми повинні будемо це запровадити чисто з точки зору збереження нашого життя. Якщо ми говоримо про повний жорсткий карантин, він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міністерства культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ідею введення повного локдауну на новорічні свята.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
КАК было весной мы в курсе.
Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 5446 Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 9446
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25.11.2020 11:14
+9
Зелень втратила довіру і тепер її не відновиш. Все просрали.
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25.11.2020 11:21
+5
Последний гвоздь в крышку гроба зеленского и его партии
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25.11.2020 11:54
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КАК было весной мы в курсе.
Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 5446 Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной - Цензор.НЕТ 9446
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25.11.2020 11:14 Відповісти
Зелень втратила довіру і тепер її не відновиш. Все просрали.
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25.11.2020 11:21 Відповісти
Ашо, была? Ну развешо у зебилов...
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25.11.2020 11:35 Відповісти
Степанова потрібно звільняти з посади, він непрофесіонал і не може генерувати правильні рішення. Всі рішення Степанова були помилкові, його діяльність тільки привнесла корупцію в МОЗ та ускладнила всі бізнес-процеси по закупівлям ліків! Степанов тупо корупціонер, без тіні наукового піходу до медицини, до подолання епідемії, до реформування медицини, до створення страхової медицини! Тримати Степанова на посаді мінстра МОЗ це просто втрачати час і гроші. Якби на посаді Степанова була Супрун, ми б зараз мали зовсім інші результати боротьби з коронавірусом і в нас не було б потреби зупиняти всю країну на локдаун і втрачати сотні мільярдів гривень доходів! Непрофесіонал Степанов нам дуже дорого обходиться.
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25.11.2020 12:48 Відповісти
Зеля, **** , врал, что снимет, но обделалася и не снял эту сатану. Ну что ж, значит Степашку вместе с Зелей скинут нах.
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25.11.2020 16:13 Відповісти
Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні - Цензор.НЕТ 2244 Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні - Цензор.НЕТ 2244 а кто доверял цирковому идиоту на лисапеде? может ты доверял гончаруку на самокате? с дипломом современного образца ха ха...
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25.11.2020 12:34 Відповісти
главное, шоб юристы на съезд не собрались, а все осьальное - по боку
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25.11.2020 11:16 Відповісти
Кому нужна Экомика беЗ людей???
На да.. Завезет китайцев и индусов.. Из и так много.. И не зВиздят то им не то то не это
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25.11.2020 11:22 Відповісти
Зебилы продолжают подымать экономику - оказались хуже, чем вторжение срашки.
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25.11.2020 11:24 Відповісти
А, кстати, да.
Эту власть вполне можно сравнить с оккупационным режимом.
На ЛДНР в бюджете уже денег нет, сами Слуги Народа сказали (оттого и огласил Разумков , что 48% населения Украины поддерживают прекращение всех выплат жителям ОРДЛО).
Сейчас ни на что денег не будет: ни на ведомство Степанова, ни на полицию, ни на армию.
Когда армии платить перестанут, тут Слуг Народа и прикончат.
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25.11.2020 12:18 Відповісти
Вот на полицию всегда денег достаточно выделят. Их мнение- полиция- хребет страны, как говорил бывший министр Могилёв.
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25.11.2020 21:41 Відповісти
им же и судьям с прокурорами самьіе большие зарплатьі и пенсии...за честность
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26.11.2020 00:13 Відповісти
Они уже АПТЕКА.
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25.11.2020 11:28 Відповісти
Э-э, это как зЕлох скажет!
Кому карантин, а кому контрабасик и сверхприбыль... Как раньше было!
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25.11.2020 11:38 Відповісти
давайте уже включайте свой локдаун скорее - только жесть, только хардкор
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25.11.2020 11:40 Відповісти
Что, и даже главный штаб "Велюр" закроется?
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25.11.2020 11:45 Відповісти
Последний гвоздь в крышку гроба зеленского и его партии
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25.11.2020 11:54 Відповісти
Да, жду с любопытством.
Их уже ничего не спасет, пусть покорячатся.
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25.11.2020 12:15 Відповісти
Есть проблема-будут ,,корячиться,, и нормальные люди,не голосовавшие за этих идиотов. На избирателей зеленского и любителей узкого мира разных мастей- с**ть с высокой колокольни.
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25.11.2020 13:57 Відповісти
По областям надо, как в Китае. А то в одних областях заполненность коек маленькая, а в других - 80%
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25.11.2020 11:55 Відповісти
предлагаю посадить на карантин степашку... и отобрать видеокамеру, микрофон и интернет...
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25.11.2020 11:58 Відповісти
Да скоро уже, денег то в казначействе нет, а ведомствтво Степанова - они же бюджетники.
Так что свистеть то Степанов может, да только то свист художественный, денег нет эти фантазмы воплощать.
К тому же народ на карантине (то есть без денег) в той или иной форме сидит уже с весны, и потому озверелый.
Я, собственно, к тому, что замена Кличко (у него предвидение?) каштанов на туи-кипарисы Слугам Народа не поможет, фонари то на улицах остались...
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Ему надо просто башку отбить.
Слишком много етого козла-недоумка стало. Черезчур много,до того, что возникает желание его просто прикончить
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25.11.2020 12:40 Відповісти
Да кому твоя жизнь нужна,что бы ее сохранять.Спрячься, чучело, навсегда на тот карантин,вместе со своей паствой,електрошокерами,штрафами и масками.
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25.11.2020 12:29 Відповісти
Не звезди ,весной ,забегаловки Вилюр ,от Кольки Котлеты, это некасалось, у них был индульгенция от зелёных властей 😡😡😡
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25.11.2020 13:13 Відповісти
а укрзалізниця запланувала додаткові поїзди на свята..
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26.11.2020 00:10 Відповісти
Ну, ребята, весной мы помним "Велюр", которого типа что-то там "касалось". Прошли и недавние "проверки" с забеганием в учреждение десятка "проверяющих" с последующими восклицаниями "японамать-кактакможно-усрацца", выпиской типа "штрафа тысяч на 50, а через 5 мин после ухода с забеганием некого "олега" с предложением "порешатьзадесять". А котгда пошлешь того олега в жопу, то "нухотьзапять". Все вы, суки смертны, но только немножко об этом забыли.
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26.11.2020 01:49 Відповісти
 
 