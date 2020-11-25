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Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук прогнозує, що за 3-4 роки держава зможе здійснити компенсацію за все житло, яке було зруйновано внаслідок збройної агресії РФ на сході України.

Про це сказала Голованчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми робили розрахунки для Міністерства фінансів, для того, щоб перекрити потребу за кількістю зруйнованого житла на підконтрольній уряду території, ми відштовхувалися від 698 одиниць. Тобто, за нашою інформацією, приблизно 700 будинків повністю зруйновано. Цю інформацію ми отримуємо від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, які з 2014 року фіксували ці руйнування під час обстрілів і вибухів", - сказала Голованчук.

За її словами, це не остаточна цифра, оскільки частина будинків була відновлена ​​за рахунок власних коштів або міжнародних організацій, ще є частина будинків, до яких не можуть дістатися, оскільки вони розташовуються безпосередньо на лінії розмежування. Крім того, не всі зруйновані об'єкти були зареєстровані як житлові будинки.

Голованчук повідомила, що на 2021 рік за цією програмою передбачається 114 млн грн, що є доволі великою сумою. "І якщо ми такими темпами зможемо рухатися, то за 3-4 роки ми зможемо здійснити всю компенсацію", - наголосила вона.

За її словами, виплата компенсації за зруйноване житло - це цивілізований підхід, застосовуваний у країнах зі збройними конфліктами.

"Я розумію, що для більшості людей втрата майна та іноді втрата рідних у цих будинках не може бути обчислена взагалі жодними сотнями тисяч гривень. Але наголошую, що через цю процедуру компенсуються втрачені майнові права. Тобто йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати. Це в жодному разі не виключає подальших кроків щодо компенсації фактичних збитків за втрату житла", - додала заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманітарні табори для хворих на COVID-19 можуть розгорнути на КПВВ на Донбасі й адмінмежі з окупованим Кримом, - заступник міністра реінтеграції Голованчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+68
Ідіоти при владі...
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25.11.2020 11:25
+44
Круто. Розбомбили кацапи, а платити нам.
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25.11.2020 11:27
+41
Чому Україна, а не паРаша ? Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 9650
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25.11.2020 11:28
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Ідіоти при владі...
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25.11.2020 11:25 Відповісти
Чому Україна, а не паРаша ? Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 9650
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25.11.2020 11:28 Відповісти
Який дебілізм! Навіщо вкидати фінанси в ту чорну диру. Мабуть лише для того, щоб місцева мафія ті гроші крала....
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25.11.2020 12:52 Відповісти
ЗЕлена мафія буде вроваджувати програму "Велике крадівництво 2.0". Як завжди, за рахунок платників податків України.
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25.11.2020 13:11 Відповісти
Тому шо не Порошенко
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25.11.2020 12:55 Відповісти
Це я розумію, було риторичне замитання? Але відповім, бо зелена риго-коломойська шобла, на чолі з членограєм-нарколигою, не просто дурники, а вороги України, які цілеспрямовано знищують державність. І тому гасло - "Смерть ворогам", повинно втілювати в життя
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25.11.2020 15:10 Відповісти
Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 3801 ПОЧЕМУ МЫ должны платить ??? ВЫ охренели вообще -- кацарылые пусть платят. За воду платим за Электроенергию платим -- этим долбодятлам Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 3801 Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 4241
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25.11.2020 11:29 Відповісти
Так там родня Фокина и Сивохо живет . Вот в ОП решили им помочь 😀😀😀
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25.11.2020 11:35 Відповісти
А при потроху не постачали безкоштовно воду і електроенергію? Тоді були не ідіоти?
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25.11.2020 11:44 Відповісти
тупа ватка, скільки ще часу ти будеш ссилатися на попереднью владу?
з якого момента вся ця бльювота, що зараз при владі, почне робити щось самостійно?
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25.11.2020 11:49 Відповісти
Где в статье упоминание о Порохе???
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25.11.2020 11:50 Відповісти
Они враги, которые косят под идиотов...
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25.11.2020 11:46 Відповісти
Украина???
Украина?
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25.11.2020 11:26 Відповісти
Отлично, зебилы молодцы. Теперь платите за разрушенные домбасянами дома. Срашка конечно не причем теперь.
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25.11.2020 11:26 Відповісти
Как бы не платить налоги вообще....
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25.11.2020 11:26 Відповісти
Круто. Розбомбили кацапи, а платити нам.
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25.11.2020 11:27 Відповісти
вы дыру в бюджете сначала выплатите. хватит вешать лапшу выборы прошли
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25.11.2020 11:27 Відповісти
бей посуду - контора платит.
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25.11.2020 11:27 Відповісти
Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 5080
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25.11.2020 11:32 Відповісти
Тамженашилюді. Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук - Цензор.НЕТ 810
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25.11.2020 11:32 Відповісти
Зебли решили уничтожить Украину, что они последние полтора года успешно и делают.
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25.11.2020 11:34 Відповісти
Та не ссыте, всё что у зебанды начинается на "может", "предполагается", "скоро будет", "вотвот уже" итп никогда сделано не будет.
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25.11.2020 11:34 Відповісти
Что в СМИ говорили? Есть видео признания рашиков, что они и обстреливали подконтрольные им территории, чтобы обвинить в этом Украину..
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25.11.2020 12:16 Відповісти
А ми що вже підписали капітуляцію,чи компенсацію повинні сплачувати переможці? Тоді з якого переляку?
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25.11.2020 11:36 Відповісти
за какие шиши интерестно .?
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25.11.2020 11:37 Відповісти
Зелені колаборанти навіть називають свої дії так, щоб відмазати окупанта.
Якщо вже вирішили давати гроші за зруйновані будинки із податків сплачених українцями, то хоча б називайте їх допомогою населенню Донбасу за зруйнованє окупантом росією житло.
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25.11.2020 11:39 Відповісти
Старайся - старайся , Инна Голованчук... Кремлёвская крыса тебе медаль повесит и приютит на ростове, когда Украину поможешь ограбить....
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25.11.2020 11:39 Відповісти
Лол, а ***** заставить компенсации выплатить? не?
Зелёные пресмыкающиеся, точнее сказать амёбы
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25.11.2020 11:40 Відповісти
Через суды и конфискацию имущества эрефии за рубежами бензоколонки.
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25.11.2020 12:03 Відповісти
Не человеку предлагаю. Это должны делать государственные институции.
Как вообще зеленая власть устанавливает кто именно разрушил тот или другой дом?
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25.11.2020 12:38 Відповісти
З якої радості я маю платити за житло, яке зруйнували росіяни????? Зеленського в відставку. Досить за рахунок України відстоювати інтереси російських окупантів!
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25.11.2020 11:42 Відповісти
Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 6341
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25.11.2020 11:45 Відповісти
"Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - добавила замминистра"

Брехня! Было интересно, прочитал процедуру оформления "компенсации", для того, чтобы приняли документы, надо отказаться от имущественных прав через реестр собственников недвижимости.
То есть по сути это большая афера по выкупу участков за небольшие деньги.
А учитывая, что во время войны даже в местах активных боевых действий, на частные лица были переоформлены земли, которые до войны не подлежали приватизации - все это звенья одной цепи
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25.11.2020 11:45 Відповісти
зе дно
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25.11.2020 11:47 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости за счет жителей подконтрольных территорий Украины, которые не приглашали войну в свой дом. А по моему глубокому убеждению, все что разрушено в ходе боев, должны отстраивать жители ордло, как призвавшие войну и русский мир в Украину и это должно делаться за счет расейки.
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25.11.2020 11:47 Відповісти
Те что были застрахованы возвращать страховку обязательно только застрахованым.
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25.11.2020 11:48 Відповісти
Кому мы должны выплачивать? Пропарашникам? А Параша тут не при делах? ДОЛБНИ проголосовавшией за эту ЗЕлёную плесень, готовьте кошельки, ВАМ платить. И пояснять своим детям почему они платят козломордым и лишнехромосомным.А я пенсионер и с приробатка уйду с официалки в тень. И всем советую.
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25.11.2020 11:49 Відповісти
А не стоит ли этот вопрос вынести на всенародный референдум, предупредив народ что все это будет делаться за их счет?
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25.11.2020 11:50 Відповісти
**** тарантас а не компенсацию. звали путина пусть он им и платит
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25.11.2020 11:51 Відповісти
Она родом из Харцызска в Донецкой области. Где СБУ?
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25.11.2020 11:53 Відповісти
І втікшим у кацапію Дамбасцам треба житлом там придбати і компенсувати переїзд
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25.11.2020 11:58 Відповісти
Частина домів дійсно була знищена, але велика частина домів була розграбована коли люди вимушені були піти з них. Тягнути все, спочатку весь метал, потім шифер, навідь цеглу винесли яка обвалилась від вибуху снаряду. За все це повинна платити Росія, за кожний покинутий дім, за міни, які ще ми будемо знаходити років 15 після завершення війни за занепад прифронтового регіону. Цілі села фактично стоять пусті. Хто винен за війну той хай і плате.
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25.11.2020 12:00 Відповісти
своим пенсии и зарплаты уже нечем платить, а они собрались в даунбас вкидывать... ну понятно, там сп..здить можно больше...
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25.11.2020 12:00 Відповісти
Ну ок, Украина выплатит компенсации, но потом обязана обратиться с иском в ЕСПЧ о взыскании этих средств с Раши.
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25.11.2020 12:01 Відповісти
Потому они и говорят, что ОРДЛО это Украина, и нужно "услышать дамбас", а РФ там просто миротворец как в Приднестровье, или Грузии. А наши дятлы им подгавкивают, что бы Украина за все заплатила сама...
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25.11.2020 12:24 Відповісти
про ОРДЛО речь пока не идет.
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25.11.2020 12:48 Відповісти
Ага. Только МВФ кредит даст и если что то останется после того как Ахметову заплатим 25млрд по *зеленым тарифам*. А вообще компенсацию выплачивают только виноватые. Украину уже признали виновной в войне на дамбасе? Или мы не ожидая решения суда сами себя высекли? Может еще крысчанам компенсации выплатить?
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25.11.2020 12:04 Відповісти
Ну а зачем кацапы так хотят, что бы мы признали ОРДЛО стороной конфликта? И наши идиоты им подвывают. Что бы за все заплатила Украина, а РФ была ни при чем...
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Почему Украина ,а не Эрефия 😡😡😡?
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25.11.2020 12:45 Відповісти
После таких заявлений , отпадет всякое желание вкладывать деньги в Украину 😠😠😠
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25.11.2020 12:48 Відповісти
Жесть. А где иски к русне за беспредел на Донбассе?
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25.11.2020 12:54 Відповісти
Кто этим займется, Портнов?
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25.11.2020 13:16 Відповісти
Ось цим гнидам заплатіть обов'зково.Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 3552
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25.11.2020 13:05 Відповісти
а шахты попиленные и заводы, вывезенные за поребрик, тоже мы восстановим? Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 9594
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25.11.2020 13:13 Відповісти
А почему за это должна платить Украина?
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25.11.2020 13:36 Відповісти
Че то не понял логики.....
Разрушенной рашкой, а компенсировать будет Украина.....
Шо вы там курите?
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25.11.2020 13:39 Відповісти
Я уже вижу в иностранных газетах пестрящие заголовки: *Росия добилась от Украины возмещения за разрушенные дома жителей дамбаса*.Что дальше? Украина компенсирует крысчанам отсутствие воды и окупацию Украиной крыма за последние 60 лет? Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 6774
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25.11.2020 13:50 Відповісти
Кому надо платить за грабёж и разрушения, пусть решит Гаага!
Одно "НО", только не при зЕлохе и фокине (кравчуке)!!!
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25.11.2020 13:53 Відповісти
Где деньги Зин? И с какого перепугу...
За их халупы компенсацию??? Точно схемку
для собственной кормежки готовят.
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25.11.2020 14:34 Відповісти
Ага! Цапимосковії зруйнували, а тепер українці будуть процапомосковському лайну відбудовувати житло?! Тобто лікарям гідну платню зась, вчителям - зась, пенсіонерам гідну пенсію - зась, а от даунбаським сепаратистам за рахунок платників податків України без питань. Враховуючи те, що оце недопреЗЕдент язик затикає в дупу, коли треба визнати московію ворогом і вимагати компенсацію за зруйноване, вже навіть не дивуюсь. Тільки хочу сказати зеботам і іншим істотам з 73%, що вони не дебіли, не ідіоти, а просто ЗРАДНИКИ! Таким як ви до дупи Україна. Вам аби гроші та харч "хороший". ЛАЙНО!!!
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25.11.2020 14:41 Відповісти
Если эти деньги будут В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке компенсированы украинскому бюджету за счёт репараций от кацапии - то гуд. Но только так.
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25.11.2020 15:06 Відповісти
Что он несет, Украина должна компенсировать убытки от войны, которую развязала его любимая страна роSSия?????
Вся нынешняя власть в Украине с потрохами продалась роSSии.
Агенты кремля всюду, от ермака-козыря, в качестве гауляйтера Украины от руSSкого мира,
до говорящего старого чучела в ткг (сходка с террористами и бандитами),
у которого нет претензий к убийцам украинцев, и в ВР, где агенты путина (ОПЗЖ-ЗаЖОПу)
со всеми обнимаются. Такова ужасная действительность сегодня в Украине.
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25.11.2020 15:48 Відповісти
А может стоит сначала выставить счёт пуйлу -*****, через международные суды, а не впрягаться голопом на восстановление не изавестно чего, кого и сколько!! насколько я понял аудита разрушений не было!! всё взято с ТРЁХ ППП :потолок, пол и палец!! экономисты и эксперты хреновы!!Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук - Цензор.НЕТ 2044
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25.11.2020 17:29 Відповісти
 
 