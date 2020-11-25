МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну

Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали в Міністерство закордонних справ Угорщини після того, як політику Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Сійярто, він поінформував посла України Непоп про обурення Угорщини і при цьому сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми викликали сьогодні сюди, в Міністерство закордонних справ, посла України, щоб висловити своє обурення таким ставленням, передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху і співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього", - заявив Сійярто.

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Іштван Грежа - уповноважений уряду Угорщини, який відповідає за співпрацю між округом Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та Закарпатською областю України.

Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що у вівторок, 24 листопада Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області. Міністерство закордонних справ України пояснило відмову тим, що Грежа всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

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Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до української угорцям голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.