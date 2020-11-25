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Новини За кордоном
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МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну

Посла України в Будапешті Любов Непоп викликали в Міністерство закордонних справ Угорщини після того, як політику Іштвану Грежі було відмовлено у в'їзді в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Сійярто, він поінформував посла України Непоп про обурення Угорщини і при цьому сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми викликали сьогодні сюди, в Міністерство закордонних справ, посла України, щоб висловити своє обурення таким ставленням, передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху і співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього", - заявив Сійярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уповноваженому уряду Угорщини Грежі відмовили у в'їзді в Україну через агітацію на місцевих виборах, - МЗС

Іштван Грежа - уповноважений уряду Угорщини, який відповідає за співпрацю між округом Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та Закарпатською областю України.

Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що у вівторок, 24 листопада Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області. Міністерство закордонних справ України пояснило відмову тим, що Грежа всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

Також читайте: Втручання Угорщини у вибори: Кулеба і Сійярто домовилися "перегорнути сторінку"

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах всупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. В день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до української угорцям голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті, а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного мера, представника угорської громади Золтана Баб'яка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Петя сразу слал венгров на три буквы, а Вова им одно место языком полировал. Результат в отношениях с мадьярами один и тот же. Разница только в том, что у Вовы теперь рот в говне. Вот это и отличает опытного политика и дипломата Петю от клоуна больших и малых цирков Вовы.
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25.11.2020 12:01
+10
Україна ніколи не домовиться з угорцями поки їх підтримує моськва. Складається таке враження, що вони (угорці) отримують гроші від Путіна на кожну провокацію проти України. Ховаючись за НАТО Угорщіна фактично веде гібрідну війну з Україною на боці Росії. Зупине їх тільки сила і зброя, коли вони таки полізуть на наші території про що вони так давно мріють.
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25.11.2020 12:09
+8
"*******" почали знову "*********"? Будуть "викаблучуваться" - нарвуться на дипломатичний скандал, бо надання імунітету супроводжується гарантіями направляючої сторони, що дана офіційна особа буде поважать і виконувать вимоги чинного законодавства країни перебування... І "відмазка" - "він не знав"...", не пройде, бо від людей подібного рівня у всьому світі вимагається спочатку думать, а потім "відкривать рота...
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25.11.2020 12:04
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Петя сразу слал венгров на три буквы, а Вова им одно место языком полировал. Результат в отношениях с мадьярами один и тот же. Разница только в том, что у Вовы теперь рот в говне. Вот это и отличает опытного политика и дипломата Петю от клоуна больших и малых цирков Вовы.
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25.11.2020 12:01 Відповісти
"вот ето отлічяєт опитноґо казнокрада и профффесіанальноґо лжеца Соєриґа от шута-ділєтанта на побеґушках у бєні".
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25.11.2020 12:19 Відповісти
"*******" почали знову "*********"? Будуть "викаблучуваться" - нарвуться на дипломатичний скандал, бо надання імунітету супроводжується гарантіями направляючої сторони, що дана офіційна особа буде поважать і виконувать вимоги чинного законодавства країни перебування... І "відмазка" - "він не знав"...", не пройде, бо від людей подібного рівня у всьому світі вимагається спочатку думать, а потім "відкривать рота...
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25.11.2020 12:04 Відповісти
ЭХ не мешало бы повторить Венгрия год.... 1945 и 1956 МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 6964
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25.11.2020 13:25 Відповісти
Україна ніколи не домовиться з угорцями поки їх підтримує моськва. Складається таке враження, що вони (угорці) отримують гроші від Путіна на кожну провокацію проти України. Ховаючись за НАТО Угорщіна фактично веде гібрідну війну з Україною на боці Росії. Зупине їх тільки сила і зброя, коли вони таки полізуть на наші території про що вони так давно мріють.
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25.11.2020 12:09 Відповісти
******* таке роблять тілько тому, що Україна - на колінах, як політично так і економічно. І в цю позу її поставив саме мудрий нарід, бо навідміну від мадяр, у наріду немає ніякої самоповаги.
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25.11.2020 12:10 Відповісти
Кулеба, а як же "перегорнуті сторінки історії"?
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25.11.2020 12:11 Відповісти
дадагой, МИД Мадьярщины!!.. в унитазе мы видели все ваши возмущения..

МИД Венгрии вызвало посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 5620
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25.11.2020 12:13 Відповісти
МИД Венгрии вызвал посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину - Цензор.НЕТ 6079
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25.11.2020 12:18 Відповісти
МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 1654
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25.11.2020 12:39 Відповісти
МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5317
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25.11.2020 12:34 Відповісти
В мадяр є одна риса- вони гавкають і плюються але то поки не дістануть добре в рило. Старі люди кажуть: « що мадяр і кацап то собі брати»
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25.11.2020 12:16 Відповісти
Я переконаний, що серед звичайних угорців є дуже багато щирих і добрих людей. Проте є *******, мадярські виродки на підсосі у кремля, які, на жаль, займають найвищі державні пости, та формують зовнішню політики Угорщини, в т.ч. у відношенні до України. І, звичайно, є місцеві сєпари, які за гроші ********, під прикриттям громадських організацій нацменшин, готові роздерти Закарпаття на шматки
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25.11.2020 12:27 Відповісти
Так и есть - шо одни, шо другие угро-финны
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25.11.2020 14:02 Відповісти
не обращайте внимания на хунгаров...образумят раху-венгрия образумится моментально автоматически...
из этой финоугорской группы одни финны адекватные.остальные просто ватные.
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25.11.2020 12:17 Відповісти
Эстонцы.
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25.11.2020 12:21 Відповісти
ну да...они вместе с финнами,прошу прощения МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 5660
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25.11.2020 12:40 Відповісти
Хотів тобі "запотиличника" дать, та вчасно нижче глянув...
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25.11.2020 13:43 Відповісти
коли треба-то можна й запотиличника МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 2480
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25.11.2020 14:09 Відповісти
Та шо за кипишь, большое дело в Украину не пустили, пусть едет в Китай или Гватемалу. Делов то.
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25.11.2020 12:26 Відповісти
Люба пошли їх лісом. МЗС Угорщини викликало посла України Непоп через те, що угорського політика Грежу не пустили в Україну - Цензор.НЕТ 9546 Не треба пхати проса в чужого носа.
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25.11.2020 12:31 Відповісти
Можна було б познущатись із сійярто, відповівши на виклик в МЗС Угорщини, що пані посол України має дуже щільний графік, і найближче "вікно", коли вона, можливо, змогла б обговорити ситуацію з попущеним ********, це не раніше вересня-жовтня наступногг року. Звичайно, висловивши глибоке занепокоєння.
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25.11.2020 12:32 Відповісти
Пошліть нахер мадяр, поки вони так себе ведуть. Позакривайте всі мадярські школи на Закарпатті, а краще порівняти кількість українських шкіл у мадярів і точно стільки ж залишити в нас.. Всеодно вони нам ставлять палки в колеса по НАТО.
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25.11.2020 12:41 Відповісти
- Гей, куме! Чи чули - мадяри у росіян закуповують вакцину від корони?!
- Ну то добре… Тепер вони від нас не тільки мовою відрізняться будуть… Тепер буде видко й очима - роги на голові, цапині копита, шерсть у роті…
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25.11.2020 13:45 Відповісти
"сотрудничества на основе взаимного уважения"

Венгры забывают, что ВЗАИМНОЕ уважение предполагает и уважение венгров к суверенности Украины и законам Украины.
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25.11.2020 12:47 Відповісти
Да, как то насрать. Послу нужно просто подшить ту сраную бумажечку-возмущение в общую папочку. Папку положить назад на полочку. В годовом отсчете количество этих возмущения указать в колонке "по...уй".
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25.11.2020 14:47 Відповісти
Так вызвали или пригласили?
А закончится тем, что наши адаптируются к такому поведению, и венгры будут очень сильно жалеть ближайшие лет 15-20.
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25.11.2020 17:10 Відповісти
 
 