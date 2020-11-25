Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує ввести карантин на зимові свята через дискусію про доцільність карантину вихідного дня і повідомити про локдаун заздалегідь.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1".
"Я не викрадач Різдва. Це моя власна точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, бо є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібне прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", - наголосив він.
Ткаченко наголошує, що на новорічні різдвяні свята в Україні традиційно великі скупчення людей.
"Мені здається, потрібний двох-трьохтижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани стосовно того, яким чином можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", - каже міністр культури.
Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив, що підтримує ідею введення повного локдауну на новорічні свята.
Будь ласка, зачекайте...
отстаньте уже от народа!!
Гоям сосать!
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
некоторых очень сильно настораживает, что 2021 год
произносится как... две тысячи двадцать.. первый год ...))))