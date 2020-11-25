Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує ввести карантин на зимові свята через дискусію про доцільність карантину вихідного дня і повідомити про локдаун заздалегідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

"Я не викрадач Різдва. Це моя власна точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, бо є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібне прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", - наголосив він.

Ткаченко наголошує, що на новорічні різдвяні свята в Україні традиційно великі скупчення людей.

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"Мені здається, потрібний двох-трьохтижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани стосовно того, яким чином можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", - каже міністр культури.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив, що підтримує ідею введення повного локдауну на новорічні свята.