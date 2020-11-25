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Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні

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Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує ввести карантин на зимові свята через дискусію про доцільність карантину вихідного дня і повідомити про локдаун заздалегідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це міністр заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

"Я не викрадач Різдва. Це моя власна точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Певною мірою обмеження нам потрібні, бо є високі цифри захворювання. Очевидно, що також потрібне прогнозування. Креативній індустрії, сфері культури, малому і середньому бізнесу потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження", - наголосив він.

Ткаченко наголошує, що на новорічні різдвяні свята в Україні традиційно великі скупчення людей.

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"Мені здається, потрібний двох-трьохтижневий обмежувальний період. Я не знаю, в якій формі, але це дало б бізнесу можливість прогнозувати свої збитки, плани стосовно того, яким чином можна було б діяти зараз, перед святами, під час свят, і після свят", - каже міністр культури.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив, що підтримує ідею введення повного локдауну на новорічні свята.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Почему о локдауне постоянно делает заявления министр культуры?!
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25.11.2020 12:05
+6
начните ограничивать себя.
отстаньте уже от народа!!
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25.11.2020 12:10
+4
Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 2398
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25.11.2020 12:13
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Потрібно вже зараз скасувати вихідні і святкові дні і зробити всі дні робочими, надавши працівникам плаваючі вихідні серед тижня, це покращить економічну ситуацію, наповнить бюджет додатковими податками і зборами і не дасть коронавірусу розповсюджуватись під час святкувань Нового року та Різдва. Всі будуть працювати і не лишиться часу на п'яні загули.
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25.11.2020 12:40 Відповісти
Почему о локдауне постоянно делает заявления министр культуры?!
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25.11.2020 12:05 Відповісти
Когда-то кто-то заглянул в зеленое будущее и придумал анекдот о прачечной и министерстве культуры имени бениного Ткаченко. Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 6615
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25.11.2020 12:07 Відповісти
Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны - Цензор.НЕТ 2398
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25.11.2020 12:13 Відповісти
начните ограничивать себя.
отстаньте уже от народа!!
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25.11.2020 12:10 Відповісти
Главное, чтобы на еврейский новый год все было в порядке!
Гоям сосать!
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25.11.2020 12:11 Відповісти
хасиды про-а-я-я-кали на темы гимна на белоруском кордон....не прокатило...
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25.11.2020 12:17 Відповісти
Дык, гои не рвутся праздновать рождество в Израиль или Париж.
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25.11.2020 13:12 Відповісти
ханука - домашний праздник...дерунами с кимчой закусывают кошерную водку,
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25.11.2020 13:38 Відповісти
это оговорка по Фрейду.. все знают, что Гринч похититель Рождества, а Зеленые его прислуга, которые испортят любое Рождество и пять лет жизни стране..
Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні - Цензор.НЕТ 9366
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні - Цензор.НЕТ 8196
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26.11.2020 08:44 Відповісти
Эти твари совершенно сознательно убивают экономику.
Да что там экономику?
Они нас убивают.
Почему какое-то чмо - клоун или журнашлюх решает за меня - жить мне или умереть?
От того локдауна (когда транспорт не ездил) до сих пор не оклемались (и это при том, что я фрилансер и максимум куда хожу - до банкомата). А что делать всем предпринимателям?
Вешаться?
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25.11.2020 12:29 Відповісти
Можеш вже йти на карантин і взагалі бути там пожиттєво.
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25.11.2020 12:38 Відповісти
Я не похититель.- Да знаем,знаем. Ты вор государственного значения. /Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.
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25.11.2020 12:40 Відповісти
***
некоторых очень сильно настораживает, что 2021 год
произносится как... две тысячи двадцать.. первый год ...))))
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25.11.2020 13:51 Відповісти
Ткаченко, міністр культури, що таке локдаун?, ти якою державною мовою і законами якої країни керуєшся?
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25.11.2020 14:55 Відповісти
яб тя поймал в подворотне да обухом топора по кукухе твоей - ХРЯСЬ!!!
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25.11.2020 15:21 Відповісти
 
 