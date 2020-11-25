Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко
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Протягом карантину, тобто з 12 березня 2020 року до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого і середнього бізнесу Кабміном було виділено з фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги з часткового безробіття. На сьогодні вже профінансовано 2,5 млрд грн.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Міністр наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі Уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.
Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд. грн.
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