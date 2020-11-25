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безробіття (203) Петрашко (82) допомога і підтримка (847)

Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко

Протягом карантину, тобто з 12 березня 2020 року до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Також з метою фінансової підтримки малого і середнього бізнесу Кабміном було виділено з фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги з часткового безробіття. На сьогодні вже профінансовано 2,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Також читайте: Цього року в Україні закрилися 700 тис. підприємств, 30% малого бізнесу втратили 60-80% доходів і скоротили штат на 50%: скоро надходжень від податків не буде, - бізнесмен Сапронов

Міністр наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі Уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.

Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд. грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Бывшим министрам и чиновникам разных категорий после увольнения?
Как мужу Венедиктовой - 750 000 гривен
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25.11.2020 12:13
+3
Сейчас еще ФОПов добавится пару миллионов, вот веселье начнется...
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25.11.2020 12:15
+3
и сколько среди этих "безработных" мусоров и военных генералов фэйково уволившихся на 5-10 дней?
Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 4560
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25.11.2020 12:48
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Зеботи, незабаром вашими зусиллями... С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 853
С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 8194
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25.11.2020 12:09 Відповісти
Бывшим министрам и чиновникам разных категорий после увольнения?
Как мужу Венедиктовой - 750 000 гривен
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25.11.2020 12:13 Відповісти
Сейчас еще ФОПов добавится пару миллионов, вот веселье начнется...
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25.11.2020 12:15 Відповісти
А тим часом зевлада дбає про пенсіонерів... С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко - Цензор.НЕТ 6344
Через тиждень українцям перерахують пенсії. Кому і на скільки підвищать виплати

З 1 грудня 2020 пенсії зростуть так: мінімальна пенсія - з 1712 грн до 1769 грн (на 57 грн);
максимальна пенсія - з 17120 грн до 17690 грн (на 570 грн).
Крім того, з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж - щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше ніж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн...
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25.11.2020 12:20 Відповісти
Ну хоч за стаж не забули, а то тільки підвищують мінімалку.
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25.11.2020 12:42 Відповісти
за кожен додатковий рік 57 копеек! Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 641
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25.11.2020 13:17 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости...
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25.11.2020 14:16 Відповісти
надо отобрать назад
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25.11.2020 12:24 Відповісти
Хвамилии безработных: каломойский,ахметов,пинчук...
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25.11.2020 12:31 Відповісти
Ну уж точно не работягам постым
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25.11.2020 12:38 Відповісти
и сколько среди этих "безработных" мусоров и военных генералов фэйково уволившихся на 5-10 дней?
Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко - Цензор.НЕТ 4560
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25.11.2020 12:48 Відповісти
Угу, мужу Венедиктовой.
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25.11.2020 13:10 Відповісти
А ці безробітні з міністерств, кабміну міноборони і мвд??? Чи можно побачити список звичайних людей які отримали ці гроші!!!??? Дякую!!!
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25.11.2020 13:23 Відповісти
 
 