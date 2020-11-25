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Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко

Кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Києві становить 62 620.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1196 киян. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 62 620", - розповів Кличко.

Серед захворілих: 509 жінок віком від 18 до 89 років і 80 дівчаток від 2 до 17 років. А також 316 чоловіків віком від 18 до 89 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 53 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізовано 70 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 346 осіб. Загалом коронавірус побороли 21 437 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 217, Дніпровському - 189, Солом'янському районі - 145 випадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє співробітників померли від ускладнень, 396 - захворіли: в МВС озвучили добову статистику щодо COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
нужно быть редкостным имбецилом, чтобы считать дебилом лучшего мэра Киева за минимум 20 лет что я здесь живу.
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25.11.2020 12:19
+2
Что б вы понимали - эта статистика сильно занижена.
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25.11.2020 12:13
+1
Не смешите такими цифрами. У меня умерло уже 3 соседа от коронавируса. Половина родственников и знакомых уже заболели или переболели. Скорые по дорогам ездят как во время войны. А вы рассказываете сказки о всего лишь 23 умерших на 5-ти миллионные Киев?
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25.11.2020 12:22
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Что б вы понимали - эта статистика сильно занижена.
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25.11.2020 12:13 Відповісти
мы понимаем что тебе, конечно, из Красноярска виднее, сколько у нас больных ковидом.
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Я и говорю, что ты дебил.
Это худший мер за всю историю города и первый, который не запустил ни одной станции метро за свою карденцию за последние 60 лет.
Кому и коза невеста.
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25.11.2020 12:33 Відповісти
Ну, выбора особо не было.
Но голосовать за этого дебила могли только дебилы.
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25.11.2020 12:17 Відповісти
нужно быть редкостным имбецилом, чтобы считать дебилом лучшего мэра Киева за минимум 20 лет что я здесь живу.
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Не смешите такими цифрами. У меня умерло уже 3 соседа от коронавируса. Половина родственников и знакомых уже заболели или переболели. Скорые по дорогам ездят как во время войны. А вы рассказываете сказки о всего лишь 23 умерших на 5-ти миллионные Киев?
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25.11.2020 12:22 Відповісти
на фотці Верещучка?
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25.11.2020 12:34 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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25.11.2020 12:50 Відповісти
Для чего люди ходят обследоваться на COVID?

Специфического противовирусного лечения нет. В больницах нормальных yсловий нет и можно
дополнительно подхватить с десяток других инфекций. Ни семейной, ни детской
медицины нет. Намыли денег на масках, теперь хотят на вакцине, антитела от
которой держатся всего 6-8 месяцев, а иммунная система повредится навеки. Для
чего сдавать эти тесты - чтобы обеспечить безбедное существование частным
лабораториям и фирмам, приближённым к Степанову?
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25.11.2020 13:00 Відповісти
Намедни хоронили товарища, температура, все на работу ходил, потом прижало положили в больницу, через два дня помер, написали сердечная недостаточность,но хоронили в закрытом гробу. Мы в шоке, парень был крепкий,никто бы не подумал, но видимо перенес на ногах. Не запускайте лечение, работа того не стоит. Здоровья всем.
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25.11.2020 14:13 Відповісти
 
 