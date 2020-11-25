Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі
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Конфлікт у Нагірному Карабасі не дає підстав очікувати загострення ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
На питання журналістів, чи дає те, що трапилося в Нагірному Карабасі, підстави "чекати загострення ситуації на Донбасі і спроб Києва повернути контроль над районами Донецької і Луганської областей", які зараз контролюють підконтрольні Росії збройні формування, представник Кремля відповів: "Не дає".
Нагадаємо, в Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються миротворці РФ.
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В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
22 ноября в 21:38
В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
Во время последней встречи с Шойгу президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку располагает неопровержимыми фактами и доказательствами, что в войне в Карабахе на стороне Армении участвовали наемники из США, Франции, России, Канады, Ливии и других стран.
Напомним, что с самого начала Ереван и русская пропаганда стали распространять лживую информацию о том, что в войсках Азербайджана присутствуют «протурецкие боевики» из Сирии, а также вездесущая аль-Кайда.
Лживые вбросы поддержал президент Франции Макрон, который публично соврал, что его разведка якобы располагает данными о переброске наемников из Сирии через территорию Турции в Карабах.
Теперь выясняется, что на самом деле это армянские формирования состояли из наемников в том числе из Франции, президент которой нагло врал, обвиняя Азербайджан и Турцию.
Когда стало ясно, что Баку действительно располагает фактическими данными о наемниках в армянских войсках в том числе из России, в Москве запустили версию о том, что Россия не стала вмешиваться в ситуацию в Карабахе якобы потому что Ереван проигнорировал позицию России и направил в Карабах наёмников из частных военных компаний Франции и США.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе.
«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», - сказал Алиев.
По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым».
При этом российская версия невмешательства явно хромает, т.к. до этого русская пропаганда хвастала тем, что благодаря банде наемников «Вагнера» азербайджанским войска не удалось существенно продвинуться на севере Карабаха.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-apsudz-asv-karakugi-par-tas-teritorialo-udenu-parkapsanu-asv-noliedz-ka-tie-pieder-krievijai.d?id=52694743
Ильхам Алиев, 08.11.2020