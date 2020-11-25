УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6964 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
2 184 26
Пєсков (1444) Росія (47279) Донбас (21733) Нагірний Карабах (460)

Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі

Конфлікт у Нагірному Карабасі не дає підстав очікувати загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На питання журналістів, чи дає те, що трапилося в Нагірному Карабасі, підстави "чекати загострення ситуації на Донбасі і спроб Києва повернути контроль над районами Донецької і Луганської областей", які зараз контролюють підконтрольні Росії збройні формування, представник Кремля відповів: "Не дає".

Нагадаємо, в Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються миротворці РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Что, пушечное мясо израсходовано?

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
22 ноября в 21:38

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
Во время последней встречи с Шойгу президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку располагает неопровержимыми фактами и доказательствами, что в войне в Карабахе на стороне Армении участвовали наемники из США, Франции, России, Канады, Ливии и других стран.

Напомним, что с самого начала Ереван и русская пропаганда стали распространять лживую информацию о том, что в войсках Азербайджана присутствуют «протурецкие боевики» из Сирии, а также вездесущая аль-Кайда.

Лживые вбросы поддержал президент Франции Макрон, который публично соврал, что его разведка якобы располагает данными о переброске наемников из Сирии через территорию Турции в Карабах.

Теперь выясняется, что на самом деле это армянские формирования состояли из наемников в том числе из Франции, президент которой нагло врал, обвиняя Азербайджан и Турцию.

Когда стало ясно, что Баку действительно располагает фактическими данными о наемниках в армянских войсках в том числе из России, в Москве запустили версию о том, что Россия не стала вмешиваться в ситуацию в Карабахе якобы потому что Ереван проигнорировал позицию России и направил в Карабах наёмников из частных военных компаний Франции и США.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», - сказал Алиев.

По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым».

При этом российская версия невмешательства явно хромает, т.к. до этого русская пропаганда хвастала тем, что благодаря банде наемников «Вагнера» азербайджанским войска не удалось существенно продвинуться на севере Карабаха.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
25.11.2020 13:11
+3
"Русский мир" з Україною !!))
показати весь коментар
25.11.2020 13:14
+3
"...конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе" до тех пор, пока вместо Президента на Банковой сидит полшестого. Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3165
показати весь коментар
25.11.2020 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что, пушечное мясо израсходовано?

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
22 ноября в 21:38

В войне в Карабахе участвовали наемники из США, Франции, России, Ливана и других стран
Во время последней встречи с Шойгу президент Азербайджана Алиев заявил, что Баку располагает неопровержимыми фактами и доказательствами, что в войне в Карабахе на стороне Армении участвовали наемники из США, Франции, России, Канады, Ливии и других стран.

Напомним, что с самого начала Ереван и русская пропаганда стали распространять лживую информацию о том, что в войсках Азербайджана присутствуют «протурецкие боевики» из Сирии, а также вездесущая аль-Кайда.

Лживые вбросы поддержал президент Франции Макрон, который публично соврал, что его разведка якобы располагает данными о переброске наемников из Сирии через территорию Турции в Карабах.

Теперь выясняется, что на самом деле это армянские формирования состояли из наемников в том числе из Франции, президент которой нагло врал, обвиняя Азербайджан и Турцию.

Когда стало ясно, что Баку действительно располагает фактическими данными о наемниках в армянских войсках в том числе из России, в Москве запустили версию о том, что Россия не стала вмешиваться в ситуацию в Карабахе якобы потому что Ереван проигнорировал позицию России и направил в Карабах наёмников из частных военных компаний Франции и США.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии доказательств в виде фото и видеодокументов, подтверждающих использование армянской стороной наемников из Франции и США во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», - сказал Алиев.

По его словам, только часть этих иностранцев имеют армянское происхождение. «Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым».

При этом российская версия невмешательства явно хромает, т.к. до этого русская пропаганда хвастала тем, что благодаря банде наемников «Вагнера» азербайджанским войска не удалось существенно продвинуться на севере Карабаха.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показати весь коментар
25.11.2020 13:11 Відповісти
Поки росіяни переправляють своїх десантників в Вірменію, потрібно наступати на Донбасі та в Криму!
показати весь коментар
25.11.2020 14:20 Відповісти
И кто это сделает? Зебилы?
показати весь коментар
25.11.2020 14:30 Відповісти
Хто з ким конфліктує на Домбасі?
показати весь коментар
25.11.2020 13:12 Відповісти
"Русский мир" з Україною !!))
показати весь коментар
25.11.2020 13:14 Відповісти
Ясно.
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 6257
показати весь коментар
25.11.2020 13:18 Відповісти
Про наступний розвиток подій на Даунбасі лише кремлівський недопалок знає !!)))
показати весь коментар
25.11.2020 13:13 Відповісти
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5340
показати весь коментар
25.11.2020 13:15 Відповісти
Украине мнение кремл я не интересно !
показати весь коментар
25.11.2020 13:17 Відповісти
Донбасс скоро ***********, уже почти ************... так придётся с касапами заново воевать, только теперь - донбасс проигравшему..
показати весь коментар
25.11.2020 13:17 Відповісти
наглядное действие аргентинской муки
показати весь коментар
25.11.2020 13:18 Відповісти
главное, шоб параша побольше втягивалась в большие и маленькие конфликты подальше он границ Украины, в своей родной африке, например. пенсионеры на такие весчи скоро будут ей денёг не в состоянии нарожать )))
показати весь коментар
25.11.2020 13:21 Відповісти
Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе/ Пока у власти кодлан Коломойского Кремлю беспокоится нечего. Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет /Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показати весь коментар
25.11.2020 13:25 Відповісти
ну никак не получается евреям с москалями договорится.....последние уперлись рогом и не хотят терять лицо.... евреи грустят.
показати весь коментар
25.11.2020 13:52 Відповісти
Чи не вперше можна повірити Пєскову. З нашої сторони вже віддана частина відвойованої території і наказано не стріляти. Так що якесь загострення можливе тільки зі сторони Росії а не від наших капітулянтів. Ми ж продовжуємо відкривати нові КПВВ, будувати туди дороги. та ще й можливо гуманітарні табори.
показати весь коментар
25.11.2020 13:26 Відповісти
При этой ЗЕвласти, ничего не будет кроме позора...
показати весь коментар
25.11.2020 13:31 Відповісти
Mozhete vziatj perevodchik / vo ruckim ameri utjorli nos, rusnja orjot mol ih granici narushili ameri, poluchili otvet, da eto vi schitajte chto vashi a eto ne vshi, tak shto ot vinta kozlomordnim ukazali.
https://www.delfi.lv/news/arzemes/krievija-apsudz-asv-karakugi-par-tas-teritorialo-udenu-parkapsanu-asv-noliedz-ka-tie-pieder-krievijai.d?id=52694743

Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 6793
показати весь коментар
25.11.2020 13:33 Відповісти
"...конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе" до тех пор, пока вместо Президента на Банковой сидит полшестого. Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 3165
показати весь коментар
25.11.2020 13:38 Відповісти
" Я заявляю сегодня, что кровь наших героев не останется не отмщённой. Мы отомстили на поле боя, мы не воевали с гражданскими лицами, мы уничтожили их армию и будим мстить врагу, выгоняя врага с нашей земли".
Ильхам Алиев, 08.11.2020
показати весь коментар
25.11.2020 13:43 Відповісти
конечно не даёт, молодая зелеая кривбасская команда пацифистов не даёт! они же всего ботся и военных действий и армии и даже стены с лугандоном. каждый день наши парни то гибнут то ранены то становятся калеками или инвалидами. ну какое это перемирие? ***** каждый раз выдвигает новые условия об изменении нашей Конституции и особом статусе резервации прдателей и гандонов... внутри Украины активизировались прорашистские под*****вники во главе с кумом ***** (вспомните вчерашний протест у посольства Штатов устроеный зажопистами), мвф , из за сцыкливо позиции нашего гарантика и его взяточников , не даёт нам денег. вот вам вкратце внутренняя военно-политическая ситация в нашей стране.. зеленский , ну чего ждешь? пора в отставку или будешь ак усатый агрофюрер лука за власть держаться? сразу вспомни, что у нас в Украине с воздушными шариками и хризантемами на протесты не ходят!!!!!
показати весь коментар
25.11.2020 13:47 Відповісти
Таки всякие там Ермаки убедили кремль, что они "партия мира".
показати весь коментар
25.11.2020 13:48 Відповісти
и шо? война прекратилась???
показати весь коментар
25.11.2020 13:53 Відповісти
Конечно нет. Это просто еще одно подтверждение о "русских консервах" в ОП.
показати весь коментар
25.11.2020 13:59 Відповісти
если бы был у нас во власти настоящий украинский патриот своей Батькившины, сожрал бы он эти "русские консервы" как наши воины солдатскую тушенку с макаронами.... боится пацанчик. А раз боишься не йух тебе у штурвала делать !!!
показати весь коментар
25.11.2020 18:32 Відповісти
Визволення Азербайджаном окупованих земель вірменами і москалями, які як завжди підкидають масла у вогонь і продають зброю, дають нам підказку визволення Донбасу. А Крим сам повернеться, правда тільки без поліцаїв.
показати весь коментар
25.11.2020 14:49 Відповісти
 
 