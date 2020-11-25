Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі

Конфлікт у Нагірному Карабасі не дає підстав очікувати загострення ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На питання журналістів, чи дає те, що трапилося в Нагірному Карабасі, підстави "чекати загострення ситуації на Донбасі і спроб Києва повернути контроль над районами Донецької і Луганської областей", які зараз контролюють підконтрольні Росії збройні формування, представник Кремля відповів: "Не дає".

Нагадаємо, в Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються миротворці РФ.

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