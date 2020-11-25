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Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити

Посольство Республіки Польща в Москві заявило про спотворення Російською Федерацією фактів, що стосуються Катинського злочину в Твері і Мідному, представленому на конференції щодо польсько-російських відносин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву опубліковано на сайті посольства.

Як повідомляється в ЗМІ, на конференції, що пройшла в листопаді у Тверській області, російські історики і політологи поставили під сумнів офіційну версію Польщі про поховання понад 6 тисяч розстріляних НКВС СРСР польських військовополонених під Твер'ю.

"На наш погляд, поширена на конференції версія історії була спрямована на те, щоб не визнавати відповідальність НКВС за Катинський злочин у Мідному. І підтвердити сталінську версію вбивства, що покладає відповідальність за злочин на нацистську Німеччину", - заявили дипломати.

Дивіться також: Дуда вшанував у Биківні пам'ять жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обов'язком. ФОТОрепортаж

У посольстві зазначили, що також здивовані схваленням такого заходу офіційними представниками російської Держдуми, які брали участь у конференції.

Як відомо, розстріл польським офіцером поблизу сіл Катинь Смоленської області і Мідне Тверської області Росії об'єднується під загальною назвою "Катинський злочин". Війська НКВС розстріляли понад 21 тис. польських офіцерів і солдатів у 1940 році в декількох місцях, зокрема поблизу сіл Катинь і Мідне, а також у Харкові та Биківні. Тривалий час радянська історіографія заперечувала факт знищення поляків радянськими спецслужбами і звинувачувала в цьому фашистів.

У вересні 2009 року польський Сейм прийняв спеціальну резолюцію, в якій засудив напад СРСР на Польщу 17 вересня 1939 року, а Катинську трагедію класифікував як "військовий злочин з ознаками геноциду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформаційна дошка на кладовищі в Катині - це провокація Росії, - Інститут нацпам'яті Польщі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Брехня,це москальська скрепа,ментальна риса росєян !!)))
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25.11.2020 13:25
+19
Чё удивляться... касап умеет только по-касапки..
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25.11.2020 13:22
+17
Ни на одной нации нет столько крови, никто не принес столько разрушений миру как дикие азиаты, желающие быть славянами
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25.11.2020 13:38
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Чё удивляться... касап умеет только по-касапки..
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25.11.2020 13:22 Відповісти
Кацапи Байдена бачте як в новинах виставляють Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 2479
Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 1984
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25.11.2020 13:46 Відповісти
А так каци коментують новини про санкції з боку США відносно авіації Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 7937
Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 4888
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25.11.2020 13:51 Відповісти
Коли Бог створював кацапа, то переплутав і карту пам"яті вставив навпаки. Результат налітсо.
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25.11.2020 13:23 Відповісти
И системный блок вврех ногами..
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25.11.2020 13:26 Відповісти
Ось таке воно "дідиваєвалє" і "Могєм павтаріть!"...
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25.11.2020 13:23 Відповісти
Брехня,це москальська скрепа,ментальна риса росєян !!)))
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25.11.2020 13:25 Відповісти
***
ох полна россия скрепами и хромосомами... да бедна извилинами
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25.11.2020 13:46 Відповісти
Не ново. Этак с 1944 года, после международной комиссии .
Туда даже Герасимова загоняли, с требованиями высказаться против немцев.
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25.11.2020 13:26 Відповісти
26 апреля 1940 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении группы чекистов.
За что именно их наградили, не сообщалось. В списке оказались начальник УНКВД Смоленской области Куприянов, начальник УНКВД Калининской области Токарев,
начальник УНКВД Харьковской области Сафонов. По месту и времени эти награждения совпадают с расстрелом польских офицеров в селе Катынь Смоленской области,в селе Медном Калининской области и в поселке Пятихатка Харьковской области. Начальники управлений НКВД областей, в которых производился расстрел, получили ордена Красной Звезды и «Знак Почета». А во главе списка награжденных - комиссар Государственной безопасности 3 ранга Серов, который был удостоен высшей государственной награды - ордена Ленина.
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25.11.2020 13:30 Відповісти
Нужно было во все колокола бить , когда путлер ваш самолёт с правительством взорвал ! Добиваться международного правосудия по -горячим следам
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25.11.2020 13:33 Відповісти
Он сбил именно тех, то собирался сообщить всему миру о зверствах в Катыне и о резне в Варшаве. Причина - отец путиина, кгбист участвовал в убийстве варшавских защитников.
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25.11.2020 13:36 Відповісти
Споконвічне протистояння Московіі з Польщою триває !!!)))
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25.11.2020 13:43 Відповісти
Ни на одной нации нет столько крови, никто не принес столько разрушений миру как дикие азиаты, желающие быть славянами
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25.11.2020 13:38 Відповісти
Горбачёв признал зверства НКВД и не только против поляков.А эти всралинские выкормыши - никогда не признают,ибо на них кровь постсоветских граждан,как своих Так и чужих стран.Иного просто невозможно ждать.Шум для ордынских олухов.
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25.11.2020 13:44 Відповісти
РФ ещё не удалила: В.Н.Хаустов(Академия ФСБ РФ). ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ ПРОТИВ ПОЛЯКОВ.-15 тысяч польских пленных офицеров по решению Политбюро ЦК ВКП(б) расстреляны в Катыни, Харькове и Калинине. На основании того же решения были расстреляны 11 тысяч, содержавшихся в тюрьмах на бывших восточных территориях Польши. 18 тысяч гражданского населения расстреляны одновременно с военнопленными офицерами в рамках «Катынского дела».
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Никак не пойму,почему московиты не признают что совдепия расстреляла польских военнопленных!!!??Ведь документы по этому делу уже давно раскрыты...а жителям бывшего СССР и РФ вообще похрен и на миллионы своих расстрелянных граждан, и 21 тысячу расстрелянных.польских граждан!!!! Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства - Цензор.НЕТ 3374К тому же московиты опять убивают и этим усиленно хвалятся: "можем повторить"....и тд.
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Кацапи, сер. То - не люди.
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25.11.2020 13:50 Відповісти
Мо, сначала поляки признают, что они изобрели концлагеря или расстреляли украинских добровольцев, воевавших за карпатскую Украину?
Те офицеры - такие же фашисты, как служившие в СС и НКВД
Нашла коса на камень.
Черчилль тоже уничтожил все польское правительство в изгнании.
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25.11.2020 13:54 Відповісти
Це вам, поляки, кацапи так відповіли за т.зв. "волинську_різанину", яку, до речі, ви, поляки, зліпили разом з кацапами після WWII бо Україна тоді програла та не могла представити кількість жертв від польських вбивць. Тепер майте й собі щось для роздумів. Бо ви хочете правди лише для себе. А чиюсь слухати не хочете.
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25.11.2020 13:56 Відповісти
Те "жертвы" - фотографии украинских селян, убитых армией Крайовой.
А до того - польские бронепоезда по ночам расстреливали из пушек украинские села и хутора.
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25.11.2020 13:59 Відповісти
- Где можно конструктивно и результативно обсуждать политические вопросы с Россией?
- Только на паперти или в подземном переходе, когда она будет просить подаяния и протягивать за ним руку...
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25.11.2020 14:03 Відповісти
Пшеки звісно вміють здивувати... Чого ви обурюєтесь? У кацапів усе є зброєю. Мова, віра, культура а історія, тим паче. Зброю пристосовують до умов, модернізують і т.п. Саме тому у них ніколи сталої історії не було і не буде. Потрібно буде, вони себе Тартарієй нарікуть, або Атлантидою! Не живуть вони такими категоріями як достовірність історії. Вона їм не для достовірності потрібна! Достовірною історією, вони тільки собі можуть шкоду нанести...
Катинь... Ви взагалі радійте, що поки що, по їх історії, усіх ваших королів не прадід ***** зачав...
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25.11.2020 14:05 Відповісти
Кто бы сомневался.
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25.11.2020 14:37 Відповісти
Ага и Днепрогес фашисты взорвали ,знаем ,вериммм , и Челюскинцев был токо один пароход ,короче вверим 😡😡😡😡😡 P.S. только мы злые за все проделки НКВД и память у нас Хорошая ,😡😡😡
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25.11.2020 14:56 Відповісти
 
 