Польща обурилася спотворенням у РФ фактів про Катинь і спробою затвердити "сталінську версію" вбивства
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Посольство Республіки Польща в Москві заявило про спотворення Російською Федерацією фактів, що стосуються Катинського злочину в Твері і Мідному, представленому на конференції щодо польсько-російських відносин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідну заяву опубліковано на сайті посольства.
Як повідомляється в ЗМІ, на конференції, що пройшла в листопаді у Тверській області, російські історики і політологи поставили під сумнів офіційну версію Польщі про поховання понад 6 тисяч розстріляних НКВС СРСР польських військовополонених під Твер'ю.
"На наш погляд, поширена на конференції версія історії була спрямована на те, щоб не визнавати відповідальність НКВС за Катинський злочин у Мідному. І підтвердити сталінську версію вбивства, що покладає відповідальність за злочин на нацистську Німеччину", - заявили дипломати.
У посольстві зазначили, що також здивовані схваленням такого заходу офіційними представниками російської Держдуми, які брали участь у конференції.
Як відомо, розстріл польським офіцером поблизу сіл Катинь Смоленської області і Мідне Тверської області Росії об'єднується під загальною назвою "Катинський злочин". Війська НКВС розстріляли понад 21 тис. польських офіцерів і солдатів у 1940 році в декількох місцях, зокрема поблизу сіл Катинь і Мідне, а також у Харкові та Биківні. Тривалий час радянська історіографія заперечувала факт знищення поляків радянськими спецслужбами і звинувачувала в цьому фашистів.
У вересні 2009 року польський Сейм прийняв спеціальну резолюцію, в якій засудив напад СРСР на Польщу 17 вересня 1939 року, а Катинську трагедію класифікував як "військовий злочин з ознаками геноциду".
Будь ласка, зачекайте...
ох полна россия скрепами и хромосомами... да бедна извилинами
Туда даже Герасимова загоняли, с требованиями высказаться против немцев.
За что именно их наградили, не сообщалось. В списке оказались начальник УНКВД Смоленской области Куприянов, начальник УНКВД Калининской области Токарев,
начальник УНКВД Харьковской области Сафонов. По месту и времени эти награждения совпадают с расстрелом польских офицеров в селе Катынь Смоленской области,в селе Медном Калининской области и в поселке Пятихатка Харьковской области. Начальники управлений НКВД областей, в которых производился расстрел, получили ордена Красной Звезды и «Знак Почета». А во главе списка награжденных - комиссар Государственной безопасности 3 ранга Серов, который был удостоен высшей государственной награды - ордена Ленина.
Те офицеры - такие же фашисты, как служившие в СС и НКВД
Нашла коса на камень.
Черчилль тоже уничтожил все польское правительство в изгнании.
А до того - польские бронепоезда по ночам расстреливали из пушек украинские села и хутора.
- Только на паперти или в подземном переходе, когда она будет просить подаяния и протягивать за ним руку...
Катинь... Ви взагалі радійте, що поки що, по їх історії, усіх ваших королів не прадід ***** зачав...