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Львів (2082) суд (8046) фінансування (995)

Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)

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Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)

Личаківський районний суд Львова призупиняє надсилання поштової кореспонденції у зв'язку з відсутністю фінансування.

Про це поінформували в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що суд "не має грошей на марки".

"Личаківський районний суд Львова повідомляє учасників судових процесів, що у зв'язку з відсутністю фінансування суд не має можливості повідомляти сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справ, про дату судових засідань судовими повістками. Також суд не має можливості надсилати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень. Гршей на марки немає", - йдеться в повідомленні.

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Таке ж звістка надійшла від Шевченківського райсуду Києва.

Йдеться про проблеми з надсиланням документів у всіх справах. Тому до сторін процесів звернулися з проханням надати свої додаткові дані, щоб з ними можна було зв'язатися: електронну пошту, номери телефонів тощо.

При цьому учасникам засідань пропонується дати дозвіл, щоб їх викликали до суду за допомогою смс-повідомлень. Документи можна отримувати на електронну пошту або особисто після звернення в суд. Ще однією альтернативою є підсистема "Електронний суд", через яку також можна отримати процесуальні документи.

Шевченківський райсуд обіцяє додатково повідомити, коли гроші з'являться і вони зможуть надсилати поштові листи.

Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) 01

Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Посыпались все, кто на бюджете сидит? Такого не было даже в 2014 году, когда бежавшая власть Януковича оставила в казне деньги разве что на шаурму.
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25.11.2020 13:30
+35
Зато по-приколу! Весело! Простий парєнь, небарига і фсьо новіє літца, пілять...
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25.11.2020 13:33
+30
Тупицкого и К попросите, скинутся карманной мелочью...
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25.11.2020 13:28
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Батько, поїхали додому, бо вже здачі нічим давати. Клоуни гидкі.
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25.11.2020 15:20 Відповісти
А що у нас суди були ще,крім Печерського,адмінсуду, Конституційного Антидержавного( я б так його назвав би по справам і рішенням). Цих суддів треба самих Трибуналом судити і на гільйотіну пропускати за їх правові провокації,де все йдемне на кориссть країни та народу. Порошенко або Турчинова якщо не повернемо, то 2022 рік будемо зустрічати більшістю в ....міграційних таборах по развітію регіонов Сибіру і Дальво по плану переселення ( дурнів) українських з України на старі по виселенню місця: північ за кругом, Ангара,Якутдороги, Магадандобича, Сахалінбуд ( Чєховскі місця,поезія). Самі варили,а їсти будемо далеко від України. Перевірьте Вілкула,бо там уже списки складено!
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25.11.2020 15:25 Відповісти
Для порошенка з турчиновим давно місця в сізо забиті
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25.11.2020 19:27 Відповісти
Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) - Цензор.НЕТ 2732
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25.11.2020 15:33 Відповісти
А ви кажете немає кому розносити повістки. Хоч одна справа добра.
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25.11.2020 15:45 Відповісти
Хай спитають у військових як викручуватись. Там фінансування листування чи навіть просто канцелярії відбувається лише у снах.
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25.11.2020 16:28 Відповісти
У судей нет денег? Да они наворовали на пару бюджетов Украины.
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25.11.2020 17:00 Відповісти
Пошел развал Украины... "Зеленые человечки" добились своих целей.
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25.11.2020 17:16 Відповісти
Україна вже років як ШІСТЬ розвалена!
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25.11.2020 17:28 Відповісти
В твоих влажных мечтах, кацапа. Кстати, сколько за мову доплачивают ?
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25.11.2020 18:26 Відповісти
Тоже мне новость . . . В Ужгороде с сентября месяца в судах уже такая ситуация. В городе 4 судебных учреждения : Ужгородский горрайонный суд, Хозяйственный суд Закарпатской области, Закарпатский окружной административный суд и Закарпатский апелляционный суд.
Марок нет, конвертов нет, бумаги нет. Судитесь, как хотите.

И, простите за банальность, при Порошенко такого дурдома не было.
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25.11.2020 17:16 Відповісти
Хаос, цель зеленского с беней превратить всю Украину в тлен.. всё по сценарию
но зато зеленский всегда сможет говорить что вы зробили це разом!
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25.11.2020 17:21 Відповісти
Канцелярия Деснянского отделения полиции г. Киева с марта месяца никому не отправляет почтой по этой же причине. Нет денег ни на бумагу, ни на марки. Остались только на французкие вертолеты. Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено) - Цензор.НЕТ 4355
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25.11.2020 17:21 Відповісти
Мінімальні ставки судового збору як половина пенсії в Україні і в них гроші закінчилися? Навіщо тоді платити судовий збір, краще б учасники судових процесів конверти з марками додавали, тоді було б чим відправляти, а не лише красти.
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25.11.2020 19:25 Відповісти
"А на нет и суда нет"©
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25.11.2020 19:41 Відповісти
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