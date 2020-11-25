Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Події
Личаківський районний суд Львова призупиняє надсилання поштової кореспонденції у зв'язку з відсутністю фінансування.
Про це поінформували в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні йдеться, що суд "не має грошей на марки".
"Личаківський районний суд Львова повідомляє учасників судових процесів, що у зв'язку з відсутністю фінансування суд не має можливості повідомляти сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справ, про дату судових засідань судовими повістками. Також суд не має можливості надсилати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень. Гршей на марки немає", - йдеться в повідомленні.
Таке ж звістка надійшла від Шевченківського райсуду Києва.
Йдеться про проблеми з надсиланням документів у всіх справах. Тому до сторін процесів звернулися з проханням надати свої додаткові дані, щоб з ними можна було зв'язатися: електронну пошту, номери телефонів тощо.
При цьому учасникам засідань пропонується дати дозвіл, щоб їх викликали до суду за допомогою смс-повідомлень. Документи можна отримувати на електронну пошту або особисто після звернення в суд. Ще однією альтернативою є підсистема "Електронний суд", через яку також можна отримати процесуальні документи.
Шевченківський райсуд обіцяє додатково повідомити, коли гроші з'являться і вони зможуть надсилати поштові листи.
Будь ласка, зачекайте...
Марок нет, конвертов нет, бумаги нет. Судитесь, как хотите.
И, простите за банальность, при Порошенко такого дурдома не было.
но зато зеленский всегда сможет говорить что вы зробили це разом!