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Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За п'ять місяців роботи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про порушення на українських дорогах знизилася майже на 30%. Незабаром планується придбати ще 300 відеокамер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - написав міністр.
За його словами, невдовзі буде придбано 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні.
"Контролюємо ПДР – рятуємо життя", - резюмував глава МВС.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.11.2020 13:43
+4 Vladimir T fd7dc273
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+2 Raccoonenko
показати весь коментар25.11.2020 14:14
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А количество самих нарушений?
Главное, что бы уменьшилось количество аварий.
!
Постанову водію мусора не надсилають, щоб не міг оскаржити, а через 5 місяців надсилають у виконавчу службу, щоб іще й тих уродів підгодувати.
Уроди у виконавчій службі арештовують усі банківські рахунки власника машини всупереч закону не на суму боргу, а повністю. Потім ці уроди не відповідають на телефонні дзвінки, а поштову кореспонденцію зі скаргами просто не отримують на пошті. На прийом потрапити неможливо - карантин.
Отака система.
Заявления не принимают, а если приняли после давления, то выкинули в унитаз, если не взял корешок из канцелярии. Даже если завели дело в ЕДР, через 3 дня тупо закрывают и все по новой через суды и прокуратуру... Не работают совершенно.
Точнее грабят, насилуют и убивают, судя по новостям о Полиции. Этому армянскому хрену все глубоко по..