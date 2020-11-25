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Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За п'ять місяців роботи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про порушення на українських дорогах знизилася майже на 30%. Незабаром планується придбати ще 300 відеокамер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - написав міністр.

За його словами, невдовзі буде придбано 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні.

"Контролюємо ПДР – рятуємо життя", - резюмував глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер 01
Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
за 5 мес. работы... ни разу (!!) никакой (ни чей) кортеж не попал на видеофиксацию нарушений и на штрафы... а чё так? программка "распознавания номеров бонз" работает???
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25.11.2020 13:43
+4
Сначала хотел капнуть ядом: "А где же снижение ДТП"? Вы камеры зачем ставили? Что бы меньше протоколов за превышение выписывать? Но потом вспомнил, что любая "статистика" от МВД не стоит и бумаги на которой она написана.
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25.11.2020 14:07
+2
Зниження порушень від 398 тис. до 119 тис.- це на на 70%, а не на 30%. Барани, навіть липову статистику не можуть нормально зліпити.
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25.11.2020 14:14
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Про випадок на дорозі... https://youtu.be/tLdoez27gbs
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25.11.2020 13:41 Відповісти
Потрібно припинити закупівлі МВС, якби не гелікоптери Авакова та рекордні витрати на ментів, ми б зараз не мали таку діру в бюджеті!
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25.11.2020 14:19 Відповісти
Так денег же нет. Откуда деньги на оборудование? Армяне проспонсировали?
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25.11.2020 17:57 Відповісти
Грошей в Україні море, просто всі вони роздані мафії.
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25.11.2020 18:00 Відповісти
Это что за бред? Сывый дидок....
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25.11.2020 17:55 Відповісти
за 5 мес. работы... ни разу (!!) никакой (ни чей) кортеж не попал на видеофиксацию нарушений и на штрафы... а чё так? программка "распознавания номеров бонз" работает???
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25.11.2020 13:43 Відповісти
Все ети камеры чтобы холопов стричь. А мажоры снимают все ети нарушения с камер с базы данных по звонку знакомому мусору.
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25.11.2020 14:15 Відповісти
Электрошокера, камеры, вертолеты, машины, давай , давай Арсен, государство не обеднеет.
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Гдавный растратчик бюджета. А почему бы и нет? Никто не отказывает, у всех языки в .....,ну сами знаете где.Так что всё правильно. Еще МНОГО денюшки уйдет на рехворму МВД,готовьтесь.
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25.11.2020 16:09 Відповісти
особенно гениальное решение было поставить камеру на Южном мосту- теперь там перманентная пробка т.к. пропускная способность упала в 2 раза.
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25.11.2020 13:48 Відповісти
Сначала хотел капнуть ядом: "А где же снижение ДТП"? Вы камеры зачем ставили? Что бы меньше протоколов за превышение выписывать? Но потом вспомнил, что любая "статистика" от МВД не стоит и бумаги на которой она написана.
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25.11.2020 14:07 Відповісти
Зниження порушень від 398 тис. до 119 тис.- це на на 70%, а не на 30%. Барани, навіть липову статистику не можуть нормально зліпити.
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25.11.2020 14:14 Відповісти
количество постановлений о нарушениях на украинских дорогах снизилась почти на 30%
Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер - Цензор.НЕТ 7573
А количество самих нарушений?
Главное, что бы уменьшилось количество аварий.
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25.11.2020 14:32 Відповісти
А воно як зменьшиться суттєво від камер? Перевищення швидкості не є причиною ДТП - це лише поглиблюючий наслідки фактор. Основна причина ДТП - недотримання безпеки руху.
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25.11.2020 15:30 Відповісти
Для кого готують гарні дороги і забезпечення їх відеонаглядом? Що вже всі поліцейські перейшли на державну мову і виконують вимоги закону? Що сам Аваков розмовляє державною? Що колегії проводяться виключно державною? Чому не будуємо в Україні Україну? Невже в Криму чи Донецьку були погані дороги? Ні, там були найкращі дороги в Україні і самі забезпечені підрозділи міліції, але там серед них не було нічого українського і результат ми розграбаємо і сьогодні.
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25.11.2020 14:44 Відповісти
Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер - Цензор.НЕТ 8565
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25.11.2020 14:52 Відповісти
Не похудал,не не не похудал!!
!
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25.11.2020 16:12 Відповісти
Система працює шикарно.
Постанову водію мусора не надсилають, щоб не міг оскаржити, а через 5 місяців надсилають у виконавчу службу, щоб іще й тих уродів підгодувати.
Уроди у виконавчій службі арештовують усі банківські рахунки власника машини всупереч закону не на суму боргу, а повністю. Потім ці уроди не відповідають на телефонні дзвінки, а поштову кореспонденцію зі скаргами просто не отримують на пошті. На прийом потрапити неможливо - карантин.
Отака система.
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25.11.2020 16:25 Відповісти
Гнать надо Авакова! Развалил Полицию дальше некуда!
Заявления не принимают, а если приняли после давления, то выкинули в унитаз, если не взял корешок из канцелярии. Даже если завели дело в ЕДР, через 3 дня тупо закрывают и все по новой через суды и прокуратуру... Не работают совершенно.
Точнее грабят, насилуют и убивают, судя по новостям о Полиции. Этому армянскому хрену все глубоко по..
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25.11.2020 17:34 Відповісти
 
 