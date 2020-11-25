Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Музей Революції Гідності підготував масив документів, що стосуються будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, і закликає не піддаватися спробам дискредитувати Революцію Гідності і героїзм Небесної Сотні.
Про це сказано в зверненні Музею, опублікованому на сайті інституції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Відбулась потужна інформаційна атака, завдання якої – дискредитувати, позбавити гідного сприйняття інституції, яка уособлює собою політику національної пам’яті і щодо Майдану, і загалом – щодо права народу боротись проти тиранії у своїй країні", - сказано в зверненні.
У Музеї наголошують, що неодноразово повідомляли владу про проблеми з будівництвом меморіалу і просили втрутитися, але не отримували відповіді.
"Відповідальність за те, що меморіал досі не побудовано, несе не музей, який навпаки робив усе можливе для його появи. Цю відповідальність повинні розділити: президент України, Генеральна прокуратура, уряд на чолі з прем’єрміністром – незалежно від прізвищ цих посадовців", - заявляють музейники.
Музей Революції Гідності очікує від правоохоронних органів проведення неупередженого розслідування.
І закликає громадськість активно спостерігати за слідством, знайомитися з матеріалами і документами, наданими Національним музеєм Революції Гідності.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Де СТО ОДИННАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ, БУЦІМТО ВИТРАЧЕНИХ НА МУЗЕЙ?
ты ваще в курсе,сколько денег в строительстве уходит на "нулевой цикл"?
ДЕ В ДІДЬКА ХРІН ЗНА СКІЛЬКИ МІЛЬЯРДІВ, що аж перераховувати заїпешся?
Ще одна "лікарня майбутнього".
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.Источник: https://censor.net/ru/n3233133
Мразота!
Слід писати не СБУ, а ФСБ(у) - то більш відповідає реаліям сьогодення...
или таки причом?
Пусть подрядчик вернет деньги за невыполненные работы.
палочкидрыны и выпускайте Зелю в шерстяном костюме. Пора заняться зеленой энергетикой! Вот это будет шоу!