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Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром

Музей Революції Гідності підготував масив документів, що стосуються будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, і закликає не піддаватися спробам дискредитувати Революцію Гідності і героїзм Небесної Сотні.

Про це сказано в зверненні Музею, опублікованому на сайті інституції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відбулась потужна інформаційна атака, завдання якої – дискредитувати, позбавити гідного сприйняття інституції, яка уособлює собою політику національної пам’яті і щодо Майдану, і загалом – щодо права народу боротись проти тиранії у своїй країні", - сказано в зверненні.

У Музеї наголошують, що неодноразово повідомляли владу про проблеми з будівництвом меморіалу і просили втрутитися, але не отримували відповіді.

"Відповідальність за те, що меморіал досі не побудовано, несе не музей, який навпаки робив усе можливе для його появи. Цю відповідальність повинні розділити: президент України, Генеральна прокуратура, уряд на чолі з прем’єрміністром – незалежно від прізвищ цих посадовців", - заявляють музейники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яблонський про завершення слідчих експериментів на Інститутській: "Неможливо сказати щодо часу, бо це не від нас залежить"

Музей Революції Гідності очікує від правоохоронних органів проведення неупередженого розслідування.

І закликає громадськість активно спостерігати за слідством, знайомитися з матеріалами і документами, наданими Національним музеєм Революції Гідності.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Ща клован возьмёт всё на личный контроль,и на музее точно можно будет поставить жирный крест.
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25.11.2020 13:52
+8
Під час Майдану квартал-95 шлявся по гастролях і реготав над *********** паличками. Для них це нічого не означає.
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25.11.2020 13:56
+7
шота конкретное?или абы ляпнуть?
ты ваще в курсе,сколько денег в строительстве уходит на "нулевой цикл"?
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25.11.2020 14:22
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Так уже есть Мемориал: крупнейший в мире мемориальный комплекс в Днепре «Память еврейского народа и Холокост в Украине» . А кому-какая разница.
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25.11.2020 13:50 Відповісти
То построен на сугубо частные деньги. И с них никто копейки не присвоил.Нужны Книга Памяти ,раздаваемая бесплатно по требованию и Пантеон Павшим за Украину.Как в США Арлингтонское кладбище.
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25.11.2020 14:05 Відповісти
частные деньги. / Кодлан гражданина Израиля Коломойского распоряжается казной государства Украина где денег больше "частных".
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25.11.2020 14:27 Відповісти
"...президент, прокуратура и правительство с премьер-министром" - прошу зазначити, усі четверо відповідальних починаються на "п". Символічно.

Музей Майдана: Ответственность за то, что мемориал не построен, несут президент, прокуратура и правительство с премьер-министром - Цензор.НЕТ 5134
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25.11.2020 13:52 Відповісти
Чого чотири Пе. Шість Пе. Ще Петро Порошенко.
Де СТО ОДИННАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ, БУЦІМТО ВИТРАЧЕНИХ НА МУЗЕЙ?
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25.11.2020 14:11 Відповісти
шота конкретное?или абы ляпнуть?
ты ваще в курсе,сколько денег в строительстве уходит на "нулевой цикл"?
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25.11.2020 14:22 Відповісти
Та вистачить вам про Порошенка. Тут зі Шмарклею засобів у державній карі зовсім ні, тож ризикуємо повернутись у годинники 90-х, коли ми ялини стать вареника!
ДЕ В ДІДЬКА ХРІН ЗНА СКІЛЬКИ МІЛЬЯРДІВ, що аж перераховувати заїпешся? Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром - Цензор.НЕТ 5999
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25.11.2020 14:24 Відповісти
Міко, гроші лежать на рахунку підрядника і саме головне, що договір діє до кінця 2020 року. Оцінку діям можна давати тільки по його закінченню. Але скоріше за все буде додаткова угода по сроках і тут немає злочину. І це добре знають в СБУ і прокуратурі. А ось питання - де 32 мільярди гривень із ковідного фонду? Це ж не якісь там 17 мільйонів, які точно пішли на придбання чогось для початку побудови. А чому гроші з ковіда використані не по призначенню і головне, що не виконані роботи в боротьбі з ковідом. Де зарплати медикам, яких тільки в цьому році звільнилось більше 30 тисяч? Де ШВЛ, кисень? Де захисні маски? Де лікарні?
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25.11.2020 14:33 Відповісти
Тобто, гроші нібито "на рахунку підрядника". А де він взявся, підрядник? Хто його призначив? А він знає про гроші, що у нього "лежать"? Це тому до закінчення робіт 1 місяць, і нічого не зроблено?
Ще одна "лікарня майбутнього".
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25.11.2020 14:48 Відповісти
Міко, звичайно підрядник є і договір є на виконання робіт, але є і рішення суду на заборону проведення цих робіт, ніби для проведення слідчих дій по відтворенню обставин на місці злочину. Але це маніпуляції, бо коли ми служили то за одну неділю провели б з кожним такі дії. А так виходить, що слідчі ДБР не бажають цього робити, а навпаки, гальмують процес. І ніякої вини немає підрядника, бо там у договорі є один пункт, який якраз за такі речі говорить.
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25.11.2020 15:01 Відповісти
Якщо причетний, то будеш розповідати - і не казки - учасникам Майдану і родичам загиблих. Вони спитають за все, за кожну копієчку. А у кращому випадку розповідатимеш слідчим. Слідство про фінансові зловживання керівництва Музею Революції, після якої пройшло ШІСТЬ РОКІВ, розпочато.
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25.11.2020 15:22 Відповісти
Міко, навіщо нам ці казки про слідство? Як Ви порушите справу, якщо договір ще в дії і тут передусім цивільно-правові відносини. А саме головне, що по рішенню суду будівництво ЗАБОРОНЕНО. І це рішення принято при Зе, а справи у ДБР.
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25.11.2020 15:43 Відповісти
Тикну тебе носом:
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.Источник: https://censor.net/ru/n3233133
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25.11.2020 18:19 Відповісти
Підрядник взявся з тендеру. А гроші витрачено на підготовчі роботи і закупівлю матеріалів - іже сто разів озвучено.
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25.11.2020 16:18 Відповісти
111 мільйонів? На "підготовчі роботи", на матеріали? Мабуть шин закупили для діорами?
Мразота!
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25.11.2020 18:21 Відповісти
Ні, закупили граніт і сортові дерева.
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27.11.2020 00:33 Відповісти
"СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів" Джерело: https://censor.net/ua/n3233133

Слід писати не СБУ, а ФСБ(у) - то більш відповідає реаліям сьогодення...
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25.11.2020 16:10 Відповісти
Ща клован возьмёт всё на личный контроль,и на музее точно можно будет поставить жирный крест.
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25.11.2020 13:52 Відповісти
Ишак да, ишак да. Считаю, Петруха должен обязательно гневно выступить по этому недопустимому поводу и заклеймить..
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25.11.2020 13:56 Відповісти
Під час Майдану квартал-95 шлявся по гастролях і реготав над *********** паличками. Для них це нічого не означає.
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25.11.2020 13:56 Відповісти
Клерки музея отождествляют себя с Небесной Сотней.Это неправильно.За год ничего не сделано.Папа Римский виноват?
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25.11.2020 14:01 Відповісти
Ruzge, are you in the US?
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25.11.2020 14:12 Відповісти
Претензии не к тому что "ничего не построено". Претензии к трате денег - на липы из Нидерландов и т.п.
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25.11.2020 14:07 Відповісти
Які у вас претензії до лип із Нідерландів? Так прописали у проєкті архітекториавтори проєкту.
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25.11.2020 16:20 Відповісти
претензії не до лип, а до архитекторів. Вони і золоті унітази могли прописати, то що нам це все приймати?
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25.11.2020 16:31 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но я не совсем понял к какому конкретно правительству они обращались? Какой конкретно президент должен нести ответственность?
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25.11.2020 14:09 Відповісти
Нє нада ізвінятса-читайте статтю.
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25.11.2020 14:11 Відповісти
Это самый ценный комент! Ты, в следующий раз не напрягайся так. Якщо свербить, то просто печатай цифру "0". Ценность такая же, а печатать меньше.
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25.11.2020 14:34 Відповісти
та не переживай,***** ни при чом...
или таки причом? Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром - Цензор.НЕТ 7276
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25.11.2020 14:24 Відповісти
Если читать между строк - чего вы прицепились к несчастным 100 млн? Ведь мы не только для себя старались и своих детей, а для детей заказчика и подрядчика! Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром - Цензор.НЕТ 5302
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25.11.2020 14:10 Відповісти
О чем сыр-бор? Проблема выеденного яйца не стоит.
Пусть подрядчик вернет деньги за невыполненные работы.
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25.11.2020 14:29 Відповісти
Не може повернути гроші, бо ще не закінчився срок дії договора. Тільки з 1 січня 2021 року "замовник" і "підрядчик" зустрінуться і з'ясують, що завадило будівництву? І зразу дам відповідь, що ні підрядник, ні замовник закон не порушили, бо є рішення правоохоронних орнанів на тимчасову заборону будівництва. Можливо 01 грудня 2020 заборону знімуть і почнеться будівництво, а по його закінченню будуть претензії, якщо вони будуть. А СБУ і прокуратура пішли на вилучення документів - це незаконні трата бюджетних коштів, бо там справи не буде і вони це чудово знають. Їх головна мета - відвернути увагу від зловживання по витраченню ковідного фонда і його розкрадання, а також непідготовці до боротьби з ковідом по всій Україні.
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25.11.2020 14:40 Відповісти
Как только объявили карантин в марте, наша фирма вернула все полученные предоплаты из гос и местных бюджетов.
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25.11.2020 17:01 Відповісти
А тебя,****,нахера туда назначили?
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25.11.2020 14:36 Відповісти
Дайте людям ээээ... ебонитовые палочки дрыны и выпускайте Зелю в шерстяном костюме. Пора заняться зеленой энергетикой! Вот это будет шоу!
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25.11.2020 14:45 Відповісти
рафик не виноват, это все полит преследования, подумаешь какая то стройка на 100млн, мы ничего не знаем и не следили.
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25.11.2020 14:56 Відповісти
Поки зелені шулери при владі -- меморіалу не буде.
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25.11.2020 16:24 Відповісти
Молодці. Грошіроздербанили по кішенях, а винуваті інші. Чи хтось вірить що цей покидьок 110 міліонів на вічне віддавання просто так перерахував?
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25.11.2020 16:47 Відповісти
 
 