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Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство оборони України скасувало або відклало низку важливих закупівель для армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформоване джерело.
Зокрема, було скасовано або відкладено такі тендери:
- закупівля 180 тис. бойових сорочок і футболок;
- 20 тисяч шоломів;
- 20 тисяч бронежилетів;
- 40 тисяч спальних мішків;
- 120 тис. пар черевиків;
Крім того, було скасовано низку тендерів на закупівлю пально-мастильних матеріалів і дизельного палива, яке використовується важкою бронетехнікою.
Топ коментарі
+30 Утилизация ватников
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+30 wake up-UA
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+24 Вася Шевченко f77d76ba
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-За 3 квартали 2020 року Державний борг України виріс на 347 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі Рахункової палати.
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-А за підсумками лише одного місяця - жовтня, міжнародні валютні резерви України скоротилися на 1,5%
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-Банки скоротили прибуток на 23%
-Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за три квартали 2020 року становило ВСЬОГО 5% річних.
-А чому ж тоді Держборг зріс АЖ на 39%, залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку скоротилися на 29%, банки скоротили прибуток на 23%, гривня впала на 20% ??? Для чого це все було зроблено? Причому -зроблено ШТУЧНО!!!
Це курс на черговий Геноцид? "Прєємствєнность от ізвєстних ідєйних прєдков"?
-Але ви - терпіть, бо безмовні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними...
не хочешь кормить (обувать-одевать-вооружать) свою Армию - будешь кормить чужую...
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"Уряд поставив переозброєння армії на паузу. Ну, тепер залишається хіба що до парадів готуватись..."
Главное, что нарит сбросил барьігу/мародера/буржуя/русофоба Порошенка !
Да, нарит?
Шоб нє обідєть царя, браццкой страни.
Порох явно не волшебник, потому голосовать будут за нового "обещалкина".
ТАРАН уволен в 2015 году по подозрении в сотрудничестве с ФСБ РФ
ХОМЧАК бросил войска в Иловайске и храбро сбежал.
И своей родиной торгуют только конченные предатели.
Изготовление ботинок с обмотками
Зупинити розвиток оборони України, заборонити війську і воїнам захищати Україну і себе- це високе керування.
Так, по Зеленському оборона України та здоров'я українців - по залишковому принципу
А ще ж є плани закупити польські САУ "Краб" !!!
Підтримаємо імпортного виробника в умовах кризи !