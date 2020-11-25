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Новини Економіка
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бюджет (1204) держбюджет (902) заробітна плата (1019) МВФ (1343) пенсія (922) Саакашвілі Міхеіл (2105)

"Українська економіка рухається до прірви. Будуть проблеми із зарплатами і пенсіями, як у 90-х", - Саакашвілі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі вважає, що Україна зіткнеться з жорсткою бюджетною кризою, і на початку наступного року країну чекають проблеми з виплатою зарплат і пенсій.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза, в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій, починаючи вже з наступного року", - сказав Саакашвілі.

На його думку, ситуацію може пом'якшити підписання угоди з МВФ.

"Але це ще на кілька місяців вистачить, а так будуть великі проблеми з виплатами елементарних соціальних зобов'язань і зарплат", - сказав Саакашвілі.

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"Такого не було в Україні з 1990-х років. Тому, коли така ситуація, або треба терміново щось робити, або просто країна пролітає в трубу. ... Просто із заплющеними очима йдемо в прірву", - додав він.

За словами Саакашвілі, уряд "практично не функціонує" і "нібито існує в паралельному світі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+97
Ах ты гнида , лишь бы не Порошенко ! Кто ее туда двигает 🤢🤡💩🎪👿👹👃🏻🎹 ?Так кто ГИПЕРБАРЫГИ ? Сракашвили , провокатор ,дуй на родину
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25.11.2020 14:42
+81
Снова синих таблеток перебрал, эксперд околовсяческих наук?
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25.11.2020 14:53
+70
а могли бы ещё на пару шагов стать ближе к нормальной человеческой жизни
так нет,долбодятлам захотелось как в кине,тупые скоты
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25.11.2020 14:40
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ты на приколе? тогда, в июне 2019 о ковиде ни в Украине, ни в Китае, нигде в мире вообще не знали! И дырка в бюджете появилась в ноябре 2019 года, тоже ковида не было!
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27.11.2020 03:01 Відповісти
абинеюлька - ?
Ну,ну давайте виймате чергового клоуна з олігархічної обійми.Нехай він вам лохам розповість за міліон доларів в місяць,що і як треба робити.А заведені наглядові ради агентом російських спецслужб Порошенко,це підтвердять щей поаплодують...
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26.11.2020 09:54 Відповісти
юлька - той самий черговий олігарх. Хіба що тіньовий олігарх. За її "підприємства" легенди ходять. А бабла за час свого ЄЕСУ фона натирила не менше, ніж Лазоренко. Ну, не пропила же вона його...
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26.11.2020 14:03 Відповісти
А ничего, что только Юля с олигархами и боролась?
Кто вернул "Криворож сталь"? Кто выгнал "РосУкрэнерго"?...
Не потому ли Фирташ на суде прямо заявил, что "Наша (олигархов) главная задача на встрече с Левочкиным, Порошенко, Кличко и Стецем, заключалась в том, чтобы не пропустить Юлию Тимошенко в Президенты".
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26.11.2020 14:12 Відповісти
Інша група олігархів (де беня верховодив - да, той самий беня-рейдер!) прямо хотіла зробити її президентом. Ще одна група тоді ставила на Ляшка. Ну, і що? Хіба невідомо, що в ******** Україні олігархи поміж собою ділять посади, аж до найвищої? Інша справа, чи їм виходить. А фінал, фініш залежить від того, як народу зайде проголосувати.
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26.11.2020 23:13 Відповісти
А ничего, что в 2009-м Беня прямо говорил, что если Тимошенко победит, то он уедет в эмиграцию?
А уже не зависит от того. как думает и голосует народ. Примером тому "сетки", организованные мэрами. В каждом доме "старший дома", его задача найти пятерых, а тем еще по пять, а тем еще по пять. Ну где-то по 200 избирателей на ДВК, которые тихо и без шума продают свой голос. Посмотрите результаты выборов - им этого хватило. Ну а остальные голоса просто распорашиваются среди дурачков типа Притулы...
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27.11.2020 10:17 Відповісти
ан - мур. Дурний спить,дурному сниться.Тоді чого її Янукович посадив?
Аджеж всім відомо,що всі наші олігархі агенти російських спецслужб.
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28.11.2020 11:58 Відповісти
Получается, что гениальный реформатор Саакашвили не только не улучшил ситуацию, а страна покатилась в пропасть. Как честный политик, он должен застрелиться.
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26.11.2020 11:45 Відповісти
Украинская экономика движется к пропасти. Будут проблемы с зарплатами и пенсиями, как в 90-х.
Это и так давно понятно тем, кто умеет анализировать, а не только смотреть видосики, озвучиваемые толстыми щеками некогда популярного комика. Цимес в том, что эти сакральные слова произнёс Саакашвили - тот, кто ещё полгода назад из пропеллера выпрыгивал в похвалах непревзойдённого гения этой власти.
А теперь просто напомню слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года (их активно повторял канал 1+1): "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
Порошенко "убрался", пришла "нормальная власть".
И что?
Уже сейчас в бюджете не хватает 40 млрд, страна катится в пропасть, Украину ждёт дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие желания у международных игроков вкладываться в развитие страны. А те, кто кричал: "Лишь бы не Порошенко!", потупив глазки, бормочут, что политикой-не-интересуются.
Уважаемые, на ваших могилах напишут: "Хуже не будет!", ибо...
на съезде жоп постановили -
мозги навечно запретить

Helgi Sharp
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26.11.2020 13:49 Відповісти
А ничего, что Порошенко, Янукович и Зеленский абсолютно одинаковые грабители Украины?
Только Янукович тырил на ЕВРО-12, Порошенко тырил на поставках фронту, а Зеленский тырит на эпидемии короновируса.
По большому счёту, их бы судить, и тут же расстрелять, как в своё время расстреляли Лаврентия Берию. Или вспомнить нашу древнюю историю, как в Коростене, по решению народного собрания, обезглавили князя Игоря за финансовые злоупотребления!!!
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26.11.2020 14:17 Відповісти
73/43%зебіл курвиметр, про те, як "Порошенко тырил на поставках фронту" - бенедіктова очікує твоєї заяви з конкретними фактами
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26.11.2020 23:15 Відповісти
А Давид Жвания вернулся в Украину и готов дать показания против Порошенко, как государственного изменника. Это даже серьезнее, чем воровство на катерах, топливе, санитарных машинах и ремонтах бронетехники.
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27.11.2020 10:20 Відповісти
Жги Давид фсбешое кубло!!!

Я готов давать показания. Я готов нести ответственность. Если следствие сочтет нужным посадить меня в тюрьму до суда - я готов к этому. Но я рассчитываю на то, что вместе со мной сядут все остальные участники государственного переворота в 2014 году. Это в первую очередь главарь нашей преступной группировки Петр Порошенко, это его пособники Турчинов, Яценюк, Парубий, Кличко и многие другие. У меня есть информация по поводу участия каждого из них в свержении пусть и бездарной, но законно избранной власти, в узурпации властных полномочий, совершении других преступлений ради наживы, ради того, чтобы ограбить страну и вывести миллионы долларов в офшоры.

Кроме того, у меня есть и другая информация, о которой я пока молчал, но которой я готов делиться со следствием. Она касается того, что происходило в стране в 2014-2015 годах - после того, как мы захватили власть.

Если мне дадут соответствующие гарантии безопасности, я готов рассказать, почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Словянска. Я готов рассказать, что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом.

https://www.youtube.com/watch?v=m4ERyehHX7w&feature=push-sd&attr_tag=6Bo2QV9Bqwh1iTwB%3A6
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28.11.2020 12:03 Відповісти
когда тебе перестанет нравится ВРАТЬ ТУТ? Давай доказательства, а не болезненный бред из методичек! и вообще, есть мнение - это ТЫ воруешь из бюджета страны!!! Доказательств нет, но все на это указывает!
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27.11.2020 03:03 Відповісти
Всё враньё Жвании разбивается об один факт - Порошенка выбрал народ на выборах, признанных всем миром, и даже, о ужас! Признан Россией, и кремлёвским шефом Жвании.
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01.12.2020 18:13 Відповісти
ПРАВИЛЬНО, такие СУКИ, как этот СРАКАШВИЛИ только СРАТЬ в уши ЛОХАМ умеют.
Рост пенсий - НОЛЬ, зато за это время в семь раз вырос ДВОРЕЦ СРАКАШВИЛИ под Киевом.
Каждому свое - ЛОХАМ ГОВНО В УШИ, а ПАЦАНУ МИХЕ - бабки в чемоданах.
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28.11.2020 18:03 Відповісти
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...
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28.11.2020 03:50 Відповісти
Зато сепаратистам, чт в Донецке, которые предали Украину, платят по 10 тысяч пенсии + 14 тысяч регреса. Они у нас особенные.
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01.12.2020 15:34 Відповісти
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