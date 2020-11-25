"Українська економіка рухається до прірви. Будуть проблеми із зарплатами і пенсіями, як у 90-х", - Саакашвілі. ВIДЕО

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі вважає, що Україна зіткнеться з жорсткою бюджетною кризою, і на початку наступного року країну чекають проблеми з виплатою зарплат і пенсій.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Українська економіка зараз рухається до великої катастрофи. На Україну насувається дуже сильна бюджетна криза, в України будуть проблеми з виплатами зарплат і пенсій, починаючи вже з наступного року", - сказав Саакашвілі.

На його думку, ситуацію може пом'якшити підписання угоди з МВФ.

"Але це ще на кілька місяців вистачить, а так будуть великі проблеми з виплатами елементарних соціальних зобов'язань і зарплат", - сказав Саакашвілі.

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"Такого не було в Україні з 1990-х років. Тому, коли така ситуація, або треба терміново щось робити, або просто країна пролітає в трубу. ... Просто із заплющеними очима йдемо в прірву", - додав він.

За словами Саакашвілі, уряд "практично не функціонує" і "нібито існує в паралельному світі".