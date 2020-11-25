Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю
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У Малиновський відділ поліції надійшло повідомлення з державної установи району про те, що під час розбору пошти з вуличної поштової скриньки в одному з конвертів було виявлено підозрілу речовину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Малиновський відділ поліції в Одеській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.
Зазначимо, що місцеві ЗМІ уточнюють, що інцидент стався приблизно опівдні в приміщенні Державної виконавчої служби, яка розташовується за адресою: вул. Генерала Петрова, 42.
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