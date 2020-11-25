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Одеська область (2493) Нацполіція (13937) ртуть (28)

Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю

Новини Цензор.НЕТ Події

Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю

У Малиновський відділ поліції надійшло повідомлення з державної установи району про те, що під час розбору пошти з вуличної поштової скриньки в одному з конвертів було виявлено підозрілу речовину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Малиновський відділ поліції в Одеській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками рятувальників, виявлена ​​речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

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Зазначимо, що місцеві ЗМІ уточнюють, що інцидент стався приблизно опівдні в приміщенні Державної виконавчої служби, яка розташовується за адресою: вул. Генерала Петрова, 42.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Який дебіл за цією статтею в реєстр вносив? Лист з ртуттю - "загальнонебезпечною отруйною речовиною, направлений конкретному адресату - державному органу... А це - "диверсія"...
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25.11.2020 14:40
+2
З когось зняли останні штани. Довелося розплачуватись ртуттю за недоїмки
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25.11.2020 14:52
+1
Обмельчал нонче преступник до ртутного термометра.
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25.11.2020 14:53
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А Вы их ДУСТом не пробовали?
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25.11.2020 14:36 Відповісти
Мда, одесситы такие изобритательные Ядовитое письмо: в исполнительную службу в Одессе неизвестные прислали конверт с ртутью - Цензор.НЕТ 3069
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25.11.2020 14:40 Відповісти
Який дебіл за цією статтею в реєстр вносив? Лист з ртуттю - "загальнонебезпечною отруйною речовиною, направлений конкретному адресату - державному органу... А це - "диверсія"...
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25.11.2020 14:40 Відповісти
может дорогостоящую красную ртуть прислали, для погашения долгов
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25.11.2020 14:51 Відповісти
З когось зняли останні штани. Довелося розплачуватись ртуттю за недоїмки
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25.11.2020 14:52 Відповісти
Обмельчал нонче преступник до ртутного термометра.
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25.11.2020 14:53 Відповісти
Ойойойойой, я вас умоляю Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю - Цензор.НЕТ 5300 Ядовитость металлической ртути сильно преувеличена. У нас в школе в кабинете был манометр ртутный и иё регулярно разливали. Разлили - веничком в совочек и в раковину тутже. Такая вот демеркюризация. В конце концов раковина забилась и с колена вылили гранчак этой самой ртути, накопившейся за годы.

Иничо, никто не ныл и все здоровы.
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25.11.2020 15:06 Відповісти
ох бандиды ох бандиды! обратный адрес хоть написали?
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25.11.2020 15:14 Відповісти
мы в детстве ртутью из градусника руками двушки натирали...и получалось 10 коп.....живые и здоровые..уже за 60!
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25.11.2020 15:16 Відповісти
бессмысленная акция
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25.11.2020 15:46 Відповісти
так а какое этим отослать..??- сладкое..???
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25.11.2020 22:13 Відповісти
 
 