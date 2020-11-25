Отруйний лист: у виконавчу службу в Одесі невідомі надіслали конверт із ртуттю

У Малиновський відділ поліції надійшло повідомлення з державної установи району про те, що під час розбору пошти з вуличної поштової скриньки в одному з конвертів було виявлено підозрілу речовину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Малиновський відділ поліції в Одеській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції і представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками рятувальників, виявлена ​​речовина є ртуттю. Її вилучили та направили на утилізацію.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

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Зазначимо, що місцеві ЗМІ уточнюють, що інцидент стався приблизно опівдні в приміщенні Державної виконавчої служби, яка розташовується за адресою: вул. Генерала Петрова, 42.