Болгарія запроваджує локдаун: під забороною туристичні поїздки, заняття в школах і вишах, розважальні заходи

Влада Болгарії вирішила посилити обмежувальні заходи через зростання кількості заражень на коронавірус і заборонила туристичні поїздки, а також закрили ресторани і школи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє газета Novinite з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Костадіна Ангелова.

Нові заходи набудуть чинності з п'ятниці і триватимуть до 21 грудня. Вони включають закриття шкіл, а також всіх позаурочних занять, вищих навчальних закладів. Будь-які індивідуальні та групові заняття в центрах і школах теж будуть заборонені. Крім того, влада припинила туристичні візити в країну, а також заборонили жителям виїжджати за кордон.

На час також припиняться конгреси, семінари, культурні та розважальні заходи. Винятком стануть театри, яким дозволили приймати 30% від максимальної кількості відвідувачів.

Жителям Болгарії можна буде проводити приватні зібрання і влаштовувати свята більш ніж на 15 осіб. Спортзали, ресторани, казино і торгові центри теж тимчасово закриваються.

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Всього з початку пандемії в Болгарії виявили 129,3 тис. заражених, померли 3,2 тис. осіб.