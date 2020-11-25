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Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років

Кабінет Міністрів спростив процедуру в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму для українців віком від 14 до 16 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 листопада.

Так, громадяни віком від 14 до 16 років зможуть в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.

Також Кабмін урегулював умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території. Тепер передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - повернення до місця проживання, возз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування вишів і т.д.

Як повідомлялося раніше, в 2021 році планується відкриття сервісних центрів на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративній межі з Кримом з підконтрольного боку.

Також повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 14:59
+4
И нахрена это?
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25.11.2020 15:11
+4
Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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25.11.2020 15:14
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А попробуйте туда так же просто.
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25.11.2020 14:55 Відповісти
Пусть едут к нам.У нас можно сцать на памятники
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25.11.2020 17:40 Відповісти
Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 14:59 Відповісти
Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років - Цензор.НЕТ 2954
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25.11.2020 15:15 Відповісти
И нахрена это?
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25.11.2020 15:11 Відповісти
С какой, простите, целю "упростил"? Типа, в ВУЗы поступать? Идея правильная, но у нас же образование должно быть только на державной мове? Или я что-то пропустил?
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25.11.2020 15:12 Відповісти
Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет - Цензор.НЕТ 5661
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25.11.2020 15:14 Відповісти
Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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25.11.2020 15:14 Відповісти
Это не дети, а сепарюжки-даунбасята. Завтра они все памятники
обГадят, а послезавтра нож к горлу приставят.
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25.11.2020 15:45 Відповісти
Так, громадяни віком від 14 до 16 років зможуть в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.Джерело: https://censor.net/ua/n3233157

От цікаво,а якою країною видане те свідоцтво?В окупованому Українському Криму вже гарантовано,що кацапи змусили всі метрики поміняти.Те ж мабуть і на окупованому ними Донбасі.Тепер питання-то по яких свідоцтвах ті діти в"їзджатимуть?Щоб обгижувати чи руйнувати наші пам"ятники,зокрема-Алею Героїв Небесної Сотні?Чи то таке-"какаяразніца".
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25.11.2020 15:52 Відповісти
Отличные диверсанты подростки и женщины.
Это знали во все века. Кроме ирмака и зеленского.
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25.11.2020 17:17 Відповісти
 
 