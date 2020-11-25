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Новини Політика України
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Зеленський (17467) Апеляційний суд (277) Бондаренко Анатолій (58)

Апеляційний суд відмовив у задоволенні позову мера Черкас Бондаренка до Зеленського про захист честі та гідності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційний суд відмовив у задоволенні позову мера Черкас Бондаренка до Зеленського про захист честі та гідності

Київський апеляційний суд на відкритому засіданні розглянув справу за апеляційною скаргою мера Черкас Анатолія Бондаренка щодо рішення Печерського районного суду Києва за позовом до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду

"Рішенням відмовлено у задоволенні позову Бондаренка А.В. до Президента України Зеленського В.О. про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом понад десяти кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

Пізніше Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі та гідності.

Також читайте: У Черкасах Бондаренка переобрали мером міста

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3727
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25.11.2020 14:59
+10
Говорю еще раз - судебную систему Украины надо полностью менять. Значит это недопрезиденту можно:
1. Оскорблять,
2. Посылать
3. Обвинять без суда
4. Нарушать карантин
5. Укрываться от налогов
И ничего за это. Нет таких прав и полномочий у президента в Конституции Украины. И на хрен мне такой придурок с его видосиками
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25.11.2020 15:14
+10
А Софію Федину та Олену Самбул-Біленьку засудять. Бо бубочка всралася з переляку...
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25.11.2020 15:23
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Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3727
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25.11.2020 14:59 Відповісти
АПЕЛЯЦІНИЙ СУД ТАКОЖ ВСІМ ПРОЩАЄ ПО КОМАНДІ ВСУ,,МОШЕНИКИ ВЖЕ НЕ МОШЕНИКИ І НАВІТЬ НЕ РОЗБІЙНИКИ.
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25.11.2020 15:11 Відповісти
Какая можете быть честь и достоинство у
"черкасского черта" ?

а ну, "разбойник, выйди отсюда"! 😂
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25.11.2020 15:27 Відповісти
Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 9659
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25.11.2020 15:00 Відповісти
Він навіть не шостий, а лише

"5,30 РМ" 😂
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25.11.2020 15:30 Відповісти
Респект пану президенту! Апелляционный суд отказал в удовлетворении иска мэра Черкасс Бондаренко к Зеленскому о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 8212
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25.11.2020 15:05 Відповісти
Вот почему апеляционный суд не разгоняли)))
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25.11.2020 15:08 Відповісти
Говорю еще раз - судебную систему Украины надо полностью менять. Значит это недопрезиденту можно:
1. Оскорблять,
2. Посылать
3. Обвинять без суда
4. Нарушать карантин
5. Укрываться от налогов
И ничего за это. Нет таких прав и полномочий у президента в Конституции Украины. И на хрен мне такой придурок с его видосиками
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25.11.2020 15:14 Відповісти
Это говорит о слабости украинской судебной системы.
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25.11.2020 15:18 Відповісти
Її немає від слова зовсім. Те що є судовою системою називати не можна.
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25.11.2020 15:39 Відповісти
А Софію Федину та Олену Самбул-Біленьку засудять. Бо бубочка всралася з переляку...
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25.11.2020 15:23 Відповісти
Посодют, сомненья прочь.А Маруся еще ответ и за пистолет, который изъяли у её дочери.
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Виходить, що презеденту можна все і за це йому нічого?
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25.11.2020 15:25 Відповісти
Хрена ему , членограю 🤢🤡🎪 на воротник , а не наших лучших граждан
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25.11.2020 15:25 Відповісти
Не існує в Україні суду у НОРМАЛЬНОМУ розумінні цього слова.... НЕ ІСНУЄ. Й вже давно.
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25.11.2020 15:38 Відповісти
Значит, если на Зюзия кто-то чихнул, так оно судится. А если оно кому-то нахамило, так его не тронь.
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25.11.2020 15:58 Відповісти
Вічний потерпілий.
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25.11.2020 16:06 Відповісти
Таким и останется в истории как и некий дважды судимый, ой, уже трижды.
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25.11.2020 16:39 Відповісти
Бандюк проти клоуна, цікава ситуація
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25.11.2020 16:16 Відповісти
Ничего. бандюк решит "по понятиям". За "базар" нужно нести ответ.
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25.11.2020 16:36 Відповісти
Тут питання, хто ще бандюк? Що той мер, а ось деякі мільярдами заволоділи і організованною злочинною групою. То хто бандюк, а хто дрібний бешкетник?
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25.11.2020 16:51 Відповісти
Він бандити з 90 х.
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25.11.2020 17:10 Відповісти
А где аргументация суда?
Статья ни о чем.
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26.11.2020 14:11 Відповісти
 
 