Апеляційний суд відмовив у задоволенні позову мера Черкас Бондаренка до Зеленського про захист честі та гідності

Київський апеляційний суд на відкритому засіданні розглянув справу за апеляційною скаргою мера Черкас Анатолія Бондаренка щодо рішення Печерського районного суду Києва за позовом до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду

"Рішенням відмовлено у задоволенні позову Бондаренка А.В. до Президента України Зеленського В.О. про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом понад десяти кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

Пізніше Бондаренко подав позов проти Зеленського про захист честі та гідності.

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