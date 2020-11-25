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За час перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, 14 - поранені, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За час перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, 14 - поранені, - Хомчак

Сьогодні триває 122 день від початку всеосяжного перемир'я, досягнутого 27 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

За словами Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, перемир'я сьогодні дотримується, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armyinform.com.ua.

Однак, зазначив Хомчак, не потрібно забувати, що війна на Сході України триває, лінія зіткнення 400 кілометрів.

"Якщо Збройним Силам стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника, то в переважній більшості, на 99%, ці завдання наші військові виконують. На жаль, ворог не так само виконує їх", - заявив генерал-полковник Руслан Хомчак під час зустрічі з представниками ЗМІ.

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Щодо обстрілу 24 листопада позицій наших військ у передмісті Авдіївки, в результаті яких загинув військовослужбовець окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Головнокомандувач ЗС України повідомив: "Учора був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, триває розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, у лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало".

За словами Головнокомандувача ЗС України, рішення про вогонь у відповідь ухвалює командир на місці. Вчора, 24 листопада, вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

"Комбриг ухвалив рішення вогонь не відкривати, бо невідомо, чи вдалось би евакуювати військового", – наголосив генерал-полковник Руслан Хомчак.

Автор: Наталя Джума
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Жаль погибших, но по одному в месяц это лучше, чем почти каждый день - как было раньше.
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25.11.2020 15:22 Відповісти
"по одному в месяц это лучше" хай буде Панов п"ятим на наступний мысяць.
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25.11.2020 15:30 Відповісти
краще родина зеленських
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25.11.2020 15:39 Відповісти
"по одному в месяц это лучше" - это по одному в месяц, кого не получилось списать на "небоевые потери"
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25.11.2020 16:30 Відповісти
воробей желаю тебе и стать тем одним
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15.02.2021 12:38 Відповісти
Ні, не моя черга. Я своє вже за тебе відслужив. Леша, вперед разом з Пановим.
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16.02.2021 11:59 Відповісти
"За время перемирья погибли.." это какой-то оксюморон
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25.11.2020 15:34 Відповісти
Это перемирие???????
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25.11.2020 17:15 Відповісти
Генерал говорит,что к сожалению перемирие враг не выполняет.Так какое же это перемирие? Разрешение на "ответку"обязан давать непосредственный командир с передовой, сектор которого обстреляли сепары,а не комбриг с кп находящегося в тылу..Пока оттуда команда на ответный огонь к кв,кр,кб дойдет, сепары успеют уже смыться или уйти в укрытие.
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25.11.2020 18:27 Відповісти
Шо за фуфло он впаривает?! Тут даже не учитывя ихние "не боевые потери" в разы больше будет!
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25.11.2020 19:45 Відповісти
хоимчак заткнись де..мо продажное на твоей шкуре больше тычячи с Иловайска
и сейчас с зе-билом вы уничтожаете лучших Укоаинце чтобы вы сд ли зеленые хомчаки -портновы и прочая мразь
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15.02.2021 12:34 Відповісти
 
 