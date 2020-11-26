Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю гендиректора КБ "Південне" Дегтярева і візьме участь у церемонії прощання, - ОП

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський щиро співчуває рідним і близьким померлого.

Також глава держави висловлює співчуття родині та друзям старшого солдата В'ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі російського снайпера в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

"Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які викликав COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев. А ввечері прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі важко поранив нашого бійця - 31-річного В'ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю сім'ям, які зазнали непоправних втрат", - зазначив Зеленський.

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