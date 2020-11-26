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Зеленський (17470) похорон (1248) Південне (24)

Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю гендиректора КБ "Південне" Дегтярева і візьме участь у церемонії прощання, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю гендиректора КБ

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада в Дніпрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський щиро співчуває рідним і близьким померлого.

Також глава держави висловлює співчуття родині та друзям старшого солдата В'ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі російського снайпера в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

"Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які викликав COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев. А ввечері прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі важко поранив нашого бійця - 31-річного В'ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю сім'ям, які зазнали непоправних втрат", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Гендиректор КБ "Південне" Дегтярьов помер від коронавірусу, - ОП

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А не бажає цей блазень прийняти участь й вітдати шану вбитим р@шистами Захистникам України??? Чомусь не дуже.... п@дло малороське той зеояЄнскій.
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25.11.2020 15:35
+7
блазень .. в країні грошей катма, а воно їздить і просирає останні кошти!
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25.11.2020 15:33
+6
Там и морду могут набить.
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25.11.2020 15:45
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блазень .. в країні грошей катма, а воно їздить і просирає останні кошти!
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25.11.2020 15:33 Відповісти
в качестве спутника.
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25.11.2020 15:33 Відповісти
А не бажає цей блазень прийняти участь й вітдати шану вбитим р@шистами Захистникам України??? Чомусь не дуже.... п@дло малороське той зеояЄнскій.
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25.11.2020 15:35 Відповісти
Соболезнования семьям
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25.11.2020 15:35 Відповісти
А ещё ЗЕ мог бы заехать в больницы в Днепре и посмотреть отделения Ковид , пока у него есть антитела
Вот фото городской клинической больницы N1 в Одессе
Это больница ??? Или лагерь сирийских беженцев?

Зеленский примет участие в прощании с гендиректором КБ "Южное" Дегтяревым в Днепре, - ОП - Цензор.НЕТ 4237
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25.11.2020 15:38 Відповісти
И кислородных аппаратов не видать на жтой фото
А кислород нужен всем тяжёлым с Ковидом
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25.11.2020 15:39 Відповісти
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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25.11.2020 15:43 Відповісти
И что? Ходите дальше без масок, будете на улице лежать.
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25.11.2020 15:47 Відповісти
Мы в Словакии все в масках и дети в школу не ходят и рестораны на вынос работают
И тесты сделали бесплатно уже 4 раза в течении месяца.
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25.11.2020 15:56 Відповісти
Мы ведь про Одессу?
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25.11.2020 16:04 Відповісти
Ах, про жемчужину ?

Был у меня случай летом в Одессе . Покупаю в магазине продукт И продавщица мне доверительно говорит - «снимайте маску , неужели вы в этот вирус верите.?»

ДА, Вы правы .
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25.11.2020 16:31 Відповісти
Ты быть хоть поинтересовался, что это за фрукт. Там вата такая, что клеймо ставить негде. https://www.facebook.com/stopdegtyarev/
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25.11.2020 15:39 Відповісти
Они все там на потоках сидят, шо КБЮ, шо завод. От-того и ЮМЗ в опе, даже трактор сделать не могут, бо все цеха порезали на металл.
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25.11.2020 15:44 Відповісти
Там много всего "очень интересного". И надо не на поминки ездить а порядок наводить. И для начала, неплохо было бы перестать врать и воров называть ворами! Иначе следующие "поминки" будут по экономике Украины.
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25.11.2020 16:11 Відповісти
грустные шуточки, печальные конкурсы, плаксивый тамада.. вообщем, похороны "удадутся"..
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25.11.2020 15:43 Відповісти
А почему не посетит похорона погибшего вчера солдатика от снайперской пули?
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25.11.2020 15:43 Відповісти
Там и морду могут набить.
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25.11.2020 15:45 Відповісти
За то узнает кто оно и что оно.
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25.11.2020 16:17 Відповісти
то-то в Днепре сегодня сирены выли (кроме шуток) - спасайся от бедоносца кто сможет...
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25.11.2020 15:57 Відповісти
Сегодня плановая проверка средств оповещения.
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25.11.2020 16:18 Відповісти
знаю... просто так прикольно совпало)))
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25.11.2020 16:45 Відповісти
лучше бы наоборот
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25.11.2020 15:57 Відповісти
Цікаво,то г.Днепр,чи таки г.Днипро(рос.), КБ "Південне" ,чи "Южное" ???)))
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25.11.2020 16:23 Відповісти
Умники скоро и ПАНАСОНИК на кацапскую могу переведут 😀😀😀
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25.11.2020 16:28 Відповісти
Мову
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25.11.2020 16:28 Відповісти
Недоработки редакции .
Имена собственные вроде не переводятся?
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25.11.2020 16:33 Відповісти
направду?
воно направду поставило поруч старого, померлого від хвороби кацапа, який непогано нажився в Україні, та вояка, який загинув боронячи Батьківщину? та ще й їде на похорон не до воїна, а до совкового функціонера?
от воно кончене.
хоча. на похороні вояка йому й дійсно не місце.
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25.11.2020 16:26 Відповісти
Лишний раз убеждаюсь, что украинской пишут дебилы и выбирают в *********** клоунов!
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25.11.2020 18:52 Відповісти
чо, норм тема видос запилить свеженький
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25.11.2020 16:27 Відповісти
как не соромно!

это же пиар на чужом горе!!!
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25.11.2020 17:23 Відповісти
А до військового, якого вбили лаптєвстанці тому, що можуть спокійно полювати на українців, бо антиснайперська робота заборонена говнокомандувачем янєлохом, не бажає поїхати та принести вибачення жінці та дитині загиблого воїна???
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25.11.2020 19:04 Відповісти
 
 