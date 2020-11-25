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Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова

Окружний суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році. Альтернативні версії пропонувала сторона захисту.

Про це йшлося під час засідання суду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс відхилив клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Він мотивував рішення тим, що в разі, якщо прокуратура не доведе основну версію катастрофи, обвинувачений автоматично буде виправданий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова розвідка Росії координувала проєкт із фейками про катастрофу MH17, - розслідування Bellingcat

Сторона захисту Пулатова ще під час червневого слухання вимагала заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази та розглянути альтернативні версії катастрофи.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
свінособаки знову хотіли затягнути слідство в болото своїх дебільних версій... не вийшло
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25.11.2020 15:42
+6
Отримаєте курва по самі помидори... Мразота мокшанська
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25.11.2020 15:46
+6
Как элегаегантно, изыскано и в рамках процесса послали на .уй!!!
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25.11.2020 16:56
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<************ стратегия "Наша песня хороша - начинай сначала" - не сработала))))
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25.11.2020 15:39 Відповісти
Кааак не сработала? Рома ты от жизни отстаешь. На арену выпускают тяжелую артилерию. Чурчхелла продакшинз опубликовал видео где Жвания грозит Пороху страшной тайной, известной только ему о трагедии боинга, выхода гиркина с Соавянска и еще кучу фактов. Это стоит посмотреть. ( ну шоб вечер был веселее)
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25.11.2020 17:19 Відповісти
Якщо ви закликаєте переглядати говновідео, то таким чином сприяєте просуванню цього говна.
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25.11.2020 18:06 Відповісти
свінособаки знову хотіли затягнути слідство в болото своїх дебільних версій... не вийшло
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25.11.2020 15:42 Відповісти
Переносьте у Печерський.
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25.11.2020 15:42 Відповісти
Отримаєте курва по самі помидори... Мразота мокшанська
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25.11.2020 15:46 Відповісти
Суд в Гааге отказался рассматривать российскую версию о плоской земле.
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25.11.2020 15:51 Відповісти
Как элегаегантно, изыскано и в рамках процесса послали на .уй!!!
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25.11.2020 16:56 Відповісти
Нєт, діспєччєр Карлос єтава нє пєрєнєсьот... Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 4996
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25.11.2020 16:03 Відповісти
І славненько. Бо на терористі № 1 давно шапка згоріла, догорають вже труси.
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25.11.2020 16:04 Відповісти
Так,це вам не ОАСК чи КСУ)))
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25.11.2020 16:04 Відповісти
Це тільки я таке бачу чи в когось ще є такий баннер? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 6967
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 6263
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25.11.2020 16:06 Відповісти
Все нормально. Походу проблемы у тебя.
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25.11.2020 16:58 Відповісти
Кирил, в тебе взагалі то почуття гумору є? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 7986
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25.11.2020 19:17 Відповісти
Ну вот, я тут старался, думал у человека проблемы....

Браво! Под...бал! Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 8328
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25.11.2020 19:37 Відповісти
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 3624 Я від щирого серця
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25.11.2020 19:44 Відповісти
Я понял.
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25.11.2020 20:20 Відповісти
Если будет оправдан, значит виновные не понесут наказание? Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова - Цензор.НЕТ 9146
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25.11.2020 17:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.11.2020 23:18 Відповісти
 
 