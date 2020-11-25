Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17, запропоновані захистом працівника ГРУ Пулатова
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Окружний суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році. Альтернативні версії пропонувала сторона захисту.
Про це йшлося під час засідання суду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс відхилив клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Він мотивував рішення тим, що в разі, якщо прокуратура не доведе основну версію катастрофи, обвинувачений автоматично буде виправданий.
Сторона захисту Пулатова ще під час червневого слухання вимагала заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази та розглянути альтернативні версії катастрофи.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Браво! Под...бал!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!