Генпідряднику продовжено термін будівництва меморіалу Небесної Сотні до серпня, якщо не знімуть арешт – опинимось у патовій ситуації, - юрист музею

Ситуація з будівництвом меморіалу Героїв Небесної Сотні буде в безвихідному становищі, якщо найближчим часом не знімуть арешт з ділянки на вулиці Інститутській у Києві.

Про це повідомив юрист музею Революції Гідності Дмитро Цвітненко під час пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, з огляду на ситуацію з арештами, термін виконання робіт за договором, продовжений до серпня 2021 року. Це оптимістичний сценарій, якщо арешт буде знятий найближчим часом. Якщо ні, то ми потрапляємо в патову ситуацію, тому що термін, на який передбачено авансування, закінчиться, а приймати роботи ми не можемо. Тому що в капітальному будівництві приймати і закривати роботи можливо тільки після їх виконання", - сказав Цвітненко.

"Іншими словами, ми не можемо прийняти на баланс липи, ми можемо прийняти алею, на якій вони посаджені. І, відповідно, акт буде вказувати: робота - такі-то витрати, і липи - такі-то витрати. Окремо прийняти зараз липи або граніт ми не можемо, не маємо на це жодних законних підстав. Тільки як частину меморіалу", - додав він.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.