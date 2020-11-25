В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов
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Організаціі для будівництва в окупованому Криму опріснювача морської води визначені.
Про це повідомив журналістам маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Уже процеси всі запущені, я перебуваю з усіма колегами [в контакті]. Не можу в рамках того, що режим санкцій присутній, поки називати організації, які будуть [будувати дистилятор]. Але організації всі з ім'ям", - сказав Аксьонов.
Він вважає, що опріснення морської води завдасть меншої шкоди довкіллю, ніж використання підземних джерел. "Тому основний акцент на опріснення", - пояснив глава Криму. Аксьонов додав, що для Криму пропонували використовувати і зарубіжні технології опріснення. "Багато отримували звернень і письмових. Але як тільки доходить до питання технології будь-яких країн, питання режиму санкції, хто далі буде обслуговувати, запчастини де виробляються, це викликає певну напругу", - зазначив він.
Аксьонов також зазначив, що "всі організації приступили до робіт, навіть без укладання державних контрактів".
Видання повідомляє, що в окупованому Криму обміліли Аянське, Партизанське та Сімферопольське водосховища, в Сімферополі та його передмістях питна вода подається за годинами вранці і ввечері. Обмеження введені і в інших містах окупованого півострова. У Севастополі введено режим підвищеної готовності, запасів залишилося менше ніж на три місяці.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ спрямує близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
Не с божьей помощью там нет дождика ? 😂
Пасивні системи на півакваторії ВСЬОГО моря, або атомні блоки опріснювачі (штук 5-10)
Залишилося побудувати) Аквафреш їм в дупу.
"Возросло количество онкологических заболеваний, рождение мёртвых и неполноценных детей, другие тяжкие заболевания".Ученые считали, что вода - это химическое соединение, описываемое единственно возможной формулой Н2О. Неточность этого положения выяснилась лишь в 1932 году - Гарольд Клейтон Юри и Эльберт Осборн сделали открытие, что кроме обычной воды, в природной воде есть также и так называемая "тяжелая вода,,.тяжелый изотоп дейтерия водопроводной воды повреждает гены человека, вызывает различные болезни, рак, инициирует старение организма. Крымчанам грозит вымирание. Поэтому, только после возращения оккупированного Крыма Украине можно решить эту проблему.
в день Парижской Коммуны 2014го, прапорщик ВСУ, кажется по фамилии Кокурин,
упал с какого-то там маяка и разбился насмерть и был причислен к лику защитников
Крыма от рашистких закупантов. Теперь благодаря прапорщику Кокурину, Украина
имеет право считать Крым оккупированным так как он был насильственно захвачен рашисткими закупантами военной силой, в неравном бою с
прапорщиком ВСУ Кокуриным. А больше, я что то никаких боёв не
помню. Ну то такое. Тут меня мучает другой вопрос. Вопрос о том, чем отличается пребывание гражданского населения разных национальностей на захваченной территории. Почему Влад Семенин, ********** именно Крымских Татар? Чем они Крымские Татары, хуже Русских, по вашему мнению?
Нічого не відбувається у світі вперше, щось подібне вже колись і десь було. Вчить історію.
Посніть із Судет. За подібні речі, нацистів потім вішали, і плювати там було чи був Кукорін, чи не було. Так не буває, що вчинене нацистами це зло і злочин, а те саме вчинене росіянами це благ і справедливість. Це або злочин, або ні. Або вибачтесь перед нацистами, або несіть відповідальність за аналогічний вчинок.
Але ж ви сама брехлива на світі нація. Навіть коли вас притиснуть аргументами, ви скажете - ну и что, мы правильно зделали, бо мы смогли и мы сильнее.
Гітлєр теж так думав...
Жоден Українець не вважає чякусь націю гіршою за іншу. І таке питання - "Чем они Крымские Татары, хуже Русских, по вашему мнению?" є завуальованою брехнею. Нічим, бо ніхто з українців так не думає. Так, ми поганої думки про росіян (виключно про них), але це нормально. Про ворога, який на тебе напав завжди поганої думки. А ось ви, ділите світ на: піндосів, чурок, чорножопих, косооких, хахлів і т.п.
Ви вдумайтесь у що ви пишете, скільки тут лицемірства і брехні? Саме ви винущували цей народ після захоплення Криму, саме ви їх депортували після другої світової війни, а ми їх повернули на батьківщину, зробили рівними собі. Тепер ви теж їх винищуєте. Не усіх, хто забув, що він татарин (манкуртів ні), а ось хто не забув... Ваше ФСБ щодня проводить незаконні обшуки, саджає людей за віру... і ви подібним чином формулюєте питання???
Ні Київ був нашою столицею і ви до нього не маєте жодного відношення. Не плутайте Русь і Росію, русичів (русинів) і росіян.
Я ніколи не стучу модератору, натомість мене він часто банить, але вас не має потреби давити аргументами. Є тому дві обставини вагомі... Перша ви використовуєте не історію, а переписаний Єкатериною її варіант, який внаслідок фальсифікації має безліч проблем. Друга, навіть цей, переписаний варіант ви не знаєте. Я не розумію чому, можливо у вас так викладають, можливо ви просто нею не цікавитесь, але це факт. Інакше би ви ніколи не написали дурню про Київ давня столиця руської нації... Зверніть увагу, в українській мові не має відповідника слову "русский" - це перекладається як росіянин. Знаєте чому? Бо "русский" це не національність. Русич, русин - так (але це наші пращури), а ось "русский" це який, або чий? Ви ті, хто належали Русинам, їх раби. Але тільки невелика частка росіян, решта це загарбані народи мордва, чукчі евенки, усі вони зараз стали "русскими" забули власну мову, історію і культуру і відразу ними стали. Багато хохлів теж стали "русскими". Можливо, ви виглядаєте як європеєць, але тоді у вас десь дуже давно був пращур Русич=Русин=Українець, от і все.
Зо таке націоналізм? А то знаю ваші кліше. Росіянин, що любить Росію - патріот, а українець що любить Україну - націоналіст?
На Росії повно справжніх нацистів, а націоналізм у вас має такі махрові форми, що це іноді дивує.
Ось вікіпедія (беру нашу, вашій неприємно я так розумію подібне писати і вона дуже так завуальовано це викладає) -
Російський націоналізм - російська версія націоналізму. Виражається вірністю російському народу, роботою на його користь по поширенню економічного, культурного та політичного домінування російського народу над іншими народами.
Ідеологія російського націоналізму зародилася в 1700-1800-их роках й вилилася у панславізм та слов'янофільство, однак згодом видозмінилася й в ******** Росії набрала форм нашизму[en], націонал-більшовизму, євразійства та, насамперед, путінізму.
Путінізм - ідеологічна підтечія російського націоналізму, що зародилася в середовищі російської політичної еліти на початку 2000-х років і є домінуючою державною ідеологією в ******** Росії. Ідеологічно путінізм є химерним поєднанням старіших ідеологій російського націоналізму, таких як панславізм/слов'янофільство, євразійство, націонал-більшовизм та нашизм[en], й базується на концепції створення та поширення руского міру на якмога більшій території, при одночасному бажанні економічного співробітництва з Заходом для збільшення статків російської олігархічної еліти.
По відношенню до України, основними інструментами Росії по поширення руского міру є церковна війна, кібер-війна, інформаційна війна, економічна війна, юридична війна та культурна війна. Однак найголовнішим аспектом путінізму по відношенню до України є її іредентистські претензії до України, які виражаються у реституціоністських претензіях Росії на територію України, й відповідних військових діях по захопленню цих територій; прикладами таких дій останніх років є Анексія Криму та Донбасу в України Росією.
Додайте сюди імперців, які більше відповідають терміну нацисти, ніж націоналісти, та усякіх недоносків типу козаків і т.п.
Що дійсно відрізняється суттєво то це причини націоналізму в Україні і на Росії. Українці намагаються поновити справедливість. Націоналізм це захисний механізм. Вони живуть на своїй землі, а люди, що не поділяють їх цінності є інвазивним населенням, штучно завезеним, до того ж саме із митою деукраїнізації. Російський же націоналіст, сам по собі є інвазивним населенням, він живе на чужій (окупованій чого соромитись правди?) землі і його націоналізм спрямований на знищення інших національностей. Тому і форми інші - імперськість, путінізм.
Для того, щоби стати українцем потрібно загадати хто ти є, а щоби стати росіянином, потрібно забути ким ти був.
І так, ви потомки Золотої Орди. Ніколи не розумів чому ви цього так цураєтесь і крадете нашу історію? Ярославль, Новгород і т.п... читайте історію, ви винищили ті народи, ПОВНІСТЮ! У них не залишилось нащадків. Це так само, як ******** американець ірланського походження, почне вважати себе нащадком якогось індіанського племені, бо ******* Чикаго (для прикладу) стоїть на місті того племені...
ненавистных тебе Мордвин и Мокшей с Вепселями и прочих людей с Финским или
Венгерским происхождением, я по менталитету считаю, даже более благородными что
ли. Они надёжные, работящие, если слово дадут, то свои обещания обязательно
выполнят. К примеру ближайшие родственники Мордвы, Суоми, до которых
Владимир Ясное Солнышко не дотянулся, в Европе построили фирму Нокиа, а
благородные Украинцы только ЗАЗ, да и то с помощью всякой Мордвы. Да и люди с верховий
Иртыша, которых ты называешь Орда, дали Славянам и всему миру, военное
единоначалие, налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть,
соединив все ячейки общества в единый мощный государственный организм и много
другого хорошего дали. Кичиться своим Украинством, это пещерное
дикарство. Люди уже давно не делятся на национальности. Люди сегодня делятся
на дураков и на нормальных людей, а вот уже дураки, те да, те делятся на
Украинцев, Русских, Коряков и Каракалпаков. А я в отличии от тебя, человек
планеты и без Украинства чувствую себя, Здоровым, Счастливым, Радостным
Человеком! Хотя и храню всякие артефакты, рушныки, вышиванки, подзорники, лежат в шкафу с запахом нафталина, клеймо для лошадей, детали прялки на чердаке храню в память о предках.
Ну чудова історія, багато чого Орда світу дала, то чого не пишаєтесь? Нашу для чого вкрали?? Русский, це не національність. "Ти" теж колись кимось був, поки не став русским. Українці це не ЗАЗ, це Сікорський і т.п. ЗАЗ, це Совок. Остання ваша імперія яка принесла мільйони українців у жертву своїм дебільним ідеалам. Так нас навіть за ваших царів не знищували. Сто років назад у Польщі були схожі з проблеми із нашими *********. Чомусь зараз ніхто їх та їх мову, культуру не вважає печерною? Не є такою і українська. Є реалії, а є російська пропаганда. Людина миру... у нас таких теж вистачає. Я вважаю їх трусами, людьми які ховаються від проблем. Коли ваша армія вирізала жінок і дітей в Ічкерії, ти, як людина миру де був? Так ото ж. Люди мира забирають земляків додому, будують їм житло, а не приносять війну у чужу країну нібито для їх захисту невідомо від чого.
От тебе не дивує, що згідно вашої пропаганди, на Росії живуть краще, ми майже вимерли, а ностальгуючих за СРСР у вам незрівнянно більше ніж у нас? Якщо у вас классно, а у нас погано, і СРСР був Раєм, а не Адом, то мало би бути навпаки? Той кому зараз добре у минуле не дивиться? Ось на таких простих логічних питаннях і починає пропаганда давати збій...
Ты сам ответил почему ты стал русским, потому что ты забыл про предков с Черкас. Бо ти забув про пращурів козаків та став ніким - росіянином. Ти скоріше за усе не бухаєш, гарний сім'янин, розумний і працьовитий, не бігаєш як ідіот на побєдобєсіє і т.і.? але це тому, що генетично ніякий ти не росіянин і гени українські в тобі грають! І сидиш ти тут, на українському сайті, бо не стикується те, що каже ваше тв із тим, що підказує тобі розум.
Бачиш, як усе просто?
Немає ніякої пробелми із термінологією. Росіянин (русский) це аналог американця. Набір денаціфікованих громадян. Колись вони були кимось, а потім стали ніким, сірою масою без історії і традицій. Цим активно займалась Російська імперія, а ще Совок, який намагався виростити нову "національність" гомосоветікус - радянська людина...
При встрече с ветеранами боевых действий, ополченцами из Дагестана, сражавшимся против боевиков в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в 1999 году.
Якось дивно у вас виходить. В Ічкерії, де жили чеченці (на своїй Богом данній землі) і яка була окупована РІ, свого часу, де народ визначився із гарантованим ООН правом на самовизначення, де був президент і т.п. - бойовики, яких ви знищували, разом із жинками та дітьми, а на Донбасі, невід'ємній частині України, де нащадки завезеного штучно із території РСФС, зрадили свою країну (не усі звісно) і перейшли на бік ворога, це ополчение?
Та мені байдуже йу що ти віриш, організація ФСБ вибухів житлових будинків це доведений факт, а віриш ти у це чи ні... Хоча я розумію, визнання цього факту змушує переглянути усе в що ти віриш.. Але це й так доведеться вам робити, як німцям після падіння 3 Рейху, як радянським людям після смерті Сталіна. Це неминучий процес! А заперечення... ну то й що? Ви і знищення малазійського Боінгу заперечуєте і отруєння Скрипалів, і окупацію з наступною анексією Криму, і розв'язування війни на Донбасі, а колись заперечували напад на фінів... пакт Молотова - Рібеннтроппа.. Ви завжди усе заперечуєте. Але ж це не змінює фактів!
РОСІЙСЬКИЙ ІМПЕР-ШОВІНІЗМ
-Наши отечественные учёные сейчас плодотворно трудятся над синтезом повидла из говна и лимонада из мочи, для нужд местностей, испытывающих нехватку питьевой воды и продуктов питания, включая Крым...
- И как успехи?
- Определённые успехи есть. Синтетическое повидло уже прекрасно мажется на хлеб... Осталось устранить привкус говна. А лимонад уже приобрёл необходимый оттенок жёлтого цвета... Осталось изменить вкус и устранить запах..."
сіль в результаті опріснення треба кудись дівати.
електроенергії в Криму вистачить на який об'єм опріснення?
навіть у планах- опріснювач лише для Сімферополя і околиць.
водопровод для переброски воды из белогорского водохранилища в симферопольское уже построили))
розшифровую.
за 14 місяців.. а скоріше за півтора року. а все пересохло ЗАРАЗ.
ТА Й невідомо чи Ху№ло доживе...
я думаю що все це шльопання язиком. ніхєра вони не побудують. у всякому випадку так скоро. це звичайна мордорська пропаганда. коли жопа, вони починають будувати замки з піску язиком. розповідати про лелек у небі, щоб дурні вірили і терпіли далі.
це як чому так хєрово в окупації? - моста ще побудували. треба трохі потрепіти. води нема - скоро проб'ють коридор до криму і буде легше. і так далі... для лохов розповіді про потерпіти ще трохі...
Он считает, что опреснение морской воды нанесет меньший ущерб окружающей среде, чем использование подземных источников
абсолютно вірно..
фактично підземні джерела Криму викачані..туди інфільтрується морська вода.. тобто фактично вони знищені.
тобто математично збитки рівні тобто у відношенні не мають значення збитки,нанесені майбутнім опрісненням