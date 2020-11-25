В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов

Організаціі для будівництва в окупованому Криму опріснювача морської води визначені.

Про це повідомив журналістам маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Уже процеси всі запущені, я перебуваю з усіма колегами [в контакті]. Не можу в рамках того, що режим санкцій присутній, поки називати організації, які будуть [будувати дистилятор]. Але організації всі з ім'ям", - сказав Аксьонов.

Він вважає, що опріснення морської води завдасть меншої шкоди довкіллю, ніж використання підземних джерел. "Тому основний акцент на опріснення", - пояснив глава Криму. Аксьонов додав, що для Криму пропонували використовувати і зарубіжні технології опріснення. "Багато отримували звернень і письмових. Але як тільки доходить до питання технології будь-яких країн, питання режиму санкції, хто далі буде обслуговувати, запчастини де виробляються, це викликає певну напругу", - зазначив він.

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Аксьонов також зазначив, що "всі організації приступили до робіт, навіть без укладання державних контрактів".

Видання повідомляє, що в окупованому Криму обміліли Аянське, Партизанське та Сімферопольське водосховища, в Сімферополі та його передмістях питна вода подається за годинами вранці і ввечері. Обмеження введені і в інших містах окупованого півострова. У Севастополі введено режим підвищеної готовності, запасів залишилося менше ніж на три місяці.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

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19 жовтня стало відомо, що уряд РФ спрямує близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.