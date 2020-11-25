Через 2-3 тижні можна буде відстежити контакти хворих на COVID-19 за допомогою програми, - заступник голови МОЗ Кучер
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Зараз МОЗ та Міністерство цифрової трансформації відпрацьовує кілька варіантів відстеження контактів хворих на коронавірус. Основна робоча версія — контакт-трейсинґ. Його планують впровадити вже за 2-3 тижні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.
"Як це працюватиме на практиці? Людина заходить в кафе, сканує за допомогою додатку на телефоні QR-код, який вішають власники закладу. Таким чином люди сповіщають, що перебували у цьому кафе в цей момент. Якщо виявляється, що хтось з відвідувачів захворів, то усім, хто був у цей час в цьому закладі, приходитимуть сповіщення, що варто перевіритися та серйозніше слідкувати за своїм здоров’ям", — зазначив Кучер.
Розглядається ще версія про повідомлення про контактних осіб за допомогою мобільних операторів. Але, за словами Кучера, це поки що не основний варіант.
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Ідіотам знов запропонували ПАНАЦЕЮ, вони повелися, гроші пішли в нікуди (в кармани)!
Отакий він дерібан.
**** диджитализаторы сраные
2. А если ТРЦ посещает за день тысяч 10-30 человек, то согласно статистике, среди них обязательно будут инфицированные ковид. Т.е. сходил в ТРЦ - иди делай тест? А зачем тогда это мега-приложение?