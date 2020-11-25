УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10690 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'яТехнології Коронавірус і карантин
3 542 18
карантин (16095) МОЗ (3882) диджиталізація (193) Мінцифри (366) COVID-19 (18065) коронавірус (16711) Кучер Ярослав (28)

Через 2-3 тижні можна буде відстежити контакти хворих на COVID-19 за допомогою програми, - заступник голови МОЗ Кучер

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Технології

Через 2-3 тижні можна буде відстежити контакти хворих на COVID-19 за допомогою програми, - заступник голови МОЗ Кучер

Зараз МОЗ та Міністерство цифрової трансформації відпрацьовує кілька варіантів відстеження контактів хворих на коронавірус. Основна робоча версія — контакт-трейсинґ. Його планують впровадити вже за 2-3 тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

"Як це працюватиме на практиці? Людина заходить в кафе, сканує за допомогою додатку на телефоні QR-код, який вішають власники закладу. Таким чином люди сповіщають, що перебували у цьому кафе в цей момент. Якщо виявляється, що хтось з відвідувачів захворів, то усім, хто був у цей час в цьому закладі, приходитимуть сповіщення, що варто перевіритися та серйозніше слідкувати за своїм здоров’ям", — зазначив Кучер.

Розглядається ще версія про повідомлення про контактних осіб за допомогою мобільних операторів. Але, за словами Кучера, це поки що не основний варіант.

Дивіться також: МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Отслеживайте. Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 4244
Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 8503
показати весь коментар
25.11.2020 16:08
+6
Слідкувати за громадянами України на території України заборонено Конституцією України!
показати весь коментар
25.11.2020 16:08
+3
Вони не тупі. Вони бабло пилять.
показати весь коментар
25.11.2020 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это что шутка? их что *** не отслеживают у нас до сих пор
показати весь коментар
25.11.2020 16:06 Відповісти
Слідкувати за громадянами України на території України заборонено Конституцією України!
показати весь коментар
25.11.2020 16:08 Відповісти
Каким образом? Теоретически треккинг через приложение. Практически - хз сколько и кто общался с ними к примеру во дворе. Ну а то что предлагают полный абсурд. Никто не будет этот код сканировать. И по сути не отследишь был человек в кафе или нет. Иначе придется на входе специального человека ставить чтобы следил.
показати весь коментар
25.11.2020 16:09 Відповісти
Уявіть - ВСІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ носять пристрої gps та йде обробка трекінгів захворіших на корону! Це буде повний ППЦ. Здавти аналізи побіжить усе населення.

Ідіотам знов запропонували ПАНАЦЕЮ, вони повелися, гроші пішли в нікуди (в кармани)!

Отакий він дерібан.
показати весь коментар
25.11.2020 17:07 Відповісти
Та то все херня. Ніхто нічого носити не буде і встановлювати це ПО теж. Так що під гарною обгорткою розпілили бабло на по суті ніщо. Непотрібний софтовий хлам.
показати весь коментар
25.11.2020 21:15 Відповісти
Ашо *ля, если не сканирует? Штраф на кахфе?
показати весь коментар
25.11.2020 16:06 Відповісти
Отслеживайте. Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 4244
Через 2-3 недели можно будет отследить контакты больных COVID-19 с помощью приложения, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 8503
показати весь коментар
25.11.2020 16:08 Відповісти
а в маршрутках і в метро теж буде QR-код? от тупі барани.. вигляд роботи не значить щось робити..
показати весь коментар
25.11.2020 16:08 Відповісти
Вони не тупі. Вони бабло пилять.
показати весь коментар
25.11.2020 16:10 Відповісти
фота, сразу смотриться как пачка цыгарок с надписью "ковид 19 вредит вашему здоровью" ))
показати весь коментар
25.11.2020 16:10 Відповісти
Новая разработка от жижитализаторов с черным поясом! "Covid19 в смартфоне"
показати весь коментар
25.11.2020 16:15 Відповісти
чтобы еще сделать чтобы ничего не делать.
**** диджитализаторы сраные
показати весь коментар
25.11.2020 16:16 Відповісти
1. А если человек заходит в помещение и не сканирует QR-код?
2. А если ТРЦ посещает за день тысяч 10-30 человек, то согласно статистике, среди них обязательно будут инфицированные ковид. Т.е. сходил в ТРЦ - иди делай тест? А зачем тогда это мега-приложение?
показати весь коментар
25.11.2020 16:18 Відповісти
Чо там мелочиться,может сразу надеть ошейники из трекерами и взрывчаткой которая сдетонирует при пробе его снятия под видом всеобщей заботы страны о здоровье своих граждан.
показати весь коментар
25.11.2020 16:24 Відповісти
вам лечится надо - но я же сам доктор)
показати весь коментар
25.11.2020 16:40 Відповісти
Досить залишити телефон вдома.
показати весь коментар
25.11.2020 16:43 Відповісти
Це повний абсурд.Просто спишуть гроші,от і все.
показати весь коментар
25.11.2020 17:34 Відповісти
 
 