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"Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.

Про це повідомила нардепка "СН", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.

"Я рідко хвалю уряд і багато від них вимагаю. Я критикую "карантин вихідного дня" за відсутність обгрунтування і цифр. Але говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.

1. Працює ОКРЕМА програма підтримки родин ФОПів 1 та 2 групи, які мають дітей віком до 10 років. Щомісячна додаткова виплати (до інших виплат, якщо є) від 1 779 грн до 2 218 гривень. Виплатили 830 млн грн.

2. З квітня діє карантинна програма компенсації зарплати працівникам приватних підприємств на час простою. Тобто ми кажемо бізнесу: не звільняйте людей, будь ласка, ми покриємо вам частину видатків на зарплату. Виплатили на сьогодні 3,8 млрд грн і зберегли робочі місця для 370+ тисяч людей.

3. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - це рефінанс попередньо отриманих позик, які фактично рятують бізнес від банкрутства.

Читайте також: Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн. ВIДЕО

Що ЩЕ можна зробити і які пропозиції Президента вже ГОТОВІ до розгляду?

- Визнати "карантин вихідного дня" форс-мажором (уряд опрацьовує це питання).

- Розширити програму "5-7-9" на ресторанний бізнес (я ще в червні зареєструвала законопроект 3753 про це).

- Закласти в бюджет кошти на розвиток української промисловості (комітет економічного розвитку подавав комплекс пропозицій).

- Передбачити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин. Цю допомогу в разі ухвалення ініціативи планується нараховувати вже в грудні (для тих, хто працює по-білому).

- Компенсувати ЄСВ за найманих працівників (одноразово) компаніям у сумі, яка дорівнює середньомісячній за останні 10 місяців (тільки для тих юросіб, в кого повна заборона діяльності і в кого немає боргів по сплаті ЄСВ).

- Компенсувати скорочені години робочого часу (одноразово) - ДО 8000 грн, але конкретно по скороченим годинам. Тобто індивідуально для кожного працівника (цією нормою зможуть скористатися близько 400 тис осіб)

- Передбачити податкові канікули для ФОПів 1 групи, яких близько 200 тис. (це підприємці-одноосібники без найманих працівників, які займаються роздрібним продажем товарів на ринках та/абo надання побутових послуг населенню).

- Списати податковий борг платникам податків, у тому числі громадянам, у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року.

Сподіваюся, парламент не буде тягнути і розгляне всі ці ініціативи вже наступного пленарного тижня.

Також читайте: Щоб допомогти бізнесу, карантин вихідного дня визнають форс-мажором, - Шмигаль

Так, можливо у поданих пропозиціях закладені не такі великі суми компенсації для бізнесу, як, скажімо в Німеччині. Але маємо виходити з наших економічних реалій, а не займатися популізмом. Головне зараз – якнайшвидше ухвалити дієві заходи, які допоможуть людям зберегти роботу і дохід", - заявила Підласа.

Слуга народу Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули 01
Слуга народу Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули 02
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Топ коментарі
+8
Сегодняшняя шутка из нета.
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6847. а то как-то много получают педагоги
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25.11.2020 16:53
+7
Что нам стоит,
Дом построить?
Нарисуем - будем жить "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6617!
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6987
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25.11.2020 16:46
+5
За счёт эмиссии.
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25.11.2020 16:42
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Откуда деньги, Зин?)
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Что нам стоит,
Дом построить?
Нарисуем - будем жить "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6617!
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6987
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25.11.2020 16:46 Відповісти
За чей счет сей банкет?
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25.11.2020 16:37 Відповісти
За счёт эмиссии.
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25.11.2020 16:42 Відповісти
Так уже галопирующая. НБУ отчитался, что в пятницу выдал пятилетнего (!) рефинансирования на 16,7 млрд грн. Кредиты получили 12 банков под 6%. Это - чистая, как слеза комсомолки, эмиссия. Сумма для эмиссии огромная: +3% к денежной базе. А это на следующий день после отчета

"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 1593
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25.11.2020 16:56 Відповісти
Только за счет чего, каких фондов? У вас в бюджете шиш с кукишем. Картотека в казначействе уже с 9 ноября.
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25.11.2020 16:40 Відповісти
Сегодняшняя шутка из нета.
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6847. а то как-то много получают педагоги
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25.11.2020 16:53 Відповісти
Она паликмахерша или маникьюрша! В общем команда профессионалов!
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25.11.2020 16:40 Відповісти
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 975
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Все это - дешевый пиар от дебила-клоуна. От вируса страдают все, так почему одним льготы, пособия, а другим - хрен? Тогда уже каждому гражданину Украины должны выделять помощь.
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25.11.2020 16:42 Відповісти
На компенсации и кредиты откуда деньги брать будете, зебилы? Станок запустите? Это поможет месяц - другой, а дальше? Налоговые каникулы? Отлично. Только что бы не оказалось в итоге, что эти "каникулы" для предприятий Коломойского, Ахметова, ну и остальных друзей Зе, как Герега или Тищенко "Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 6673
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25.11.2020 16:44 Відповісти
ЗВР ще є.
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25.11.2020 16:47 Відповісти
ЗВР и так уже тратится и не покрывает сумму всех долгов государства. Так будет любимый Беней дефолт.
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25.11.2020 16:52 Відповісти
Я впевнений що ще й Голодомор буде. Історія- вона повторюється.
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25.11.2020 16:53 Відповісти
не будет. Кто села окружать будет кордонами. Кто границы закроет. А вот 90-е вполне реально могут вернуться. А ониуже возвращаются
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25.11.2020 16:59 Відповісти
Оголосити повний карантин і перекрити дороги. Гадаєш не можуть?
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25.11.2020 17:12 Відповісти
Голодомор устроили с привлечением частей РККА и ВЧК с ЧОНами, набранными из кацапской голытьбы и местного люмпен - пролетариата. Так что повторение возможно только в случае захвата власти в Украине пятой колонной и вторжение "братушек" с Мордора.
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25.11.2020 17:54 Відповісти
про ЗВР лучше не надо. Сразу одну комедию вспоминаю
"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 269
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25.11.2020 16:57 Відповісти
Друзьям -- все,
остальным -- локдаун.

"Слуга народа" Пидласа о программах помощи бизнесу: Компенсация зарплаты работникам, доступные кредиты и налоговые каникулы - Цензор.НЕТ 3652
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25.11.2020 16:50 Відповісти
Главное соврать и продержаться ещё недельку-другую, а вы хоть подыхайте, хоть орите---МНЕ НАСРАТЬ НА ВАС ВСЕХ(ПРЕЗИДЕНТ ЗЕБИЛ).
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25.11.2020 16:44 Відповісти
"1779 грн до 2218 грн" - ето такой дуболомный 95й стеб?
еще бы по 3 пачки "Примы" и по умешней своей смертью синей курке раздали...
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25.11.2020 16:45 Відповісти
По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - это рефинанс предварительно полученных займов, которые фактически спасают бизнес от банкротства.
Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению

хочется спросить у этой умной дамы. А сама не пробовала взять ваш кредит по 5-7-9? В залог требуют деньги, недвижимость. Попробуй и расскажешь остальным смельчакам.
А слово кредит подразумевает под собой оплату % за пользование этим кредитом. % можно заработать при ведении прибыльного бизнеса. При вашем карантине "прибыльный бизнес" это для простых налогоплательщиков идея фикс. А % платить нужно....
Так что не включайте дурня, Роксолана, а выйдите к простым ФОПам на митинг и выслушайте людей, пока хотят диалога с вами.
Терпенью народа от вашей власти приходит конец.
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25.11.2020 16:56 Відповісти
***дёшь
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25.11.2020 17:02 Відповісти
Пiдла кто?
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25.11.2020 17:37 Відповісти
Этот бред только для тех, кто не знает законов...Уволить рабочих или не платить зп во время карантина ты, как официальный работодатель, не имеешь права, так что возьми кредит, оплати "содержание" своего работника, уплати с з/пл.налоги, а они тебе "косточку" бросят ( возместят)...
И еще, ФОПЫ, имеют и детей, которым больше 10 лет... И студентов, за образование которых нужно платить...Или это уже "не дети"?
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25.11.2020 18:03 Відповісти
Откуда возьмут деньги?Если все идет к полному краху экономики,судя по последней информации.
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25.11.2020 18:14 Відповісти
То есть мы говорим бизнесу: не увольняйте людей, пожалуйста, мы покроем вам часть расходов на зарплату..." А другие "части" кто покроет? Кто покроет и за счёт кого-чего покроют налоги с "этих" зарплат???
Если учитывать, что карантин затрагивает сезоны года, то часто производство "не вписывается" в сезон и производитель несёт большие убытки, а потом может вообще не открыться, т.к. уже просто некуда деть нереализованный товар... ( Например, отечественное производство обуви, легкая промышленность...)
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25.11.2020 18:18 Відповісти
Та дайте ей хребет от селедки! Что она несет, когда в Бюджете нет денег даже на выплату защищенных его статтей, а новый Бюджет вообще проблемно принять к концу года!
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25.11.2020 18:19 Відповісти
"Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули - Цензор.НЕТ 9770
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25.11.2020 19:40 Відповісти
Де вони їх з такими прізвищами беруть? "Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули - Цензор.НЕТ 8564
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25.11.2020 19:42 Відповісти
Дура бестолковая, кому нужны ваши подачки тысяча-другая гривен?Они сидят, ноют, что на 35 тысяч ребенка нельзя содержать, а тут щедрость невиданная-1 тысяча с барского плеча.Лохдауны конченные!
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25.11.2020 23:57 Відповісти
 
 