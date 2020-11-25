"Слуга народу" Підласа про програми допомоги бізнесу: Компенсація зарплати працівникам, доступні кредити і податкові канікули
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Говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.
Про це повідомила нардепка "СН", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає Цензор.НЕТ.
"Я рідко хвалю уряд і багато від них вимагаю. Я критикую "карантин вихідного дня" за відсутність обгрунтування і цифр. Але говорити, що Кабмін взагалі не підтримав бізнес і економіку за час карантину - несправедливо.
1. Працює ОКРЕМА програма підтримки родин ФОПів 1 та 2 групи, які мають дітей віком до 10 років. Щомісячна додаткова виплати (до інших виплат, якщо є) від 1 779 грн до 2 218 гривень. Виплатили 830 млн грн.
2. З квітня діє карантинна програма компенсації зарплати працівникам приватних підприємств на час простою. Тобто ми кажемо бізнесу: не звільняйте людей, будь ласка, ми покриємо вам частину видатків на зарплату. Виплатили на сьогодні 3,8 млрд грн і зберегли робочі місця для 370+ тисяч людей.
3. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано 13,1 млрд грн. 9,4 млрд грн - це рефінанс попередньо отриманих позик, які фактично рятують бізнес від банкрутства.
Що ЩЕ можна зробити і які пропозиції Президента вже ГОТОВІ до розгляду?
- Визнати "карантин вихідного дня" форс-мажором (уряд опрацьовує це питання).
- Розширити програму "5-7-9" на ресторанний бізнес (я ще в червні зареєструвала законопроект 3753 про це).
- Закласти в бюджет кошти на розвиток української промисловості (комітет економічного розвитку подавав комплекс пропозицій).
- Передбачити одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн ФОПам та найманим працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин. Цю допомогу в разі ухвалення ініціативи планується нараховувати вже в грудні (для тих, хто працює по-білому).
- Компенсувати ЄСВ за найманих працівників (одноразово) компаніям у сумі, яка дорівнює середньомісячній за останні 10 місяців (тільки для тих юросіб, в кого повна заборона діяльності і в кого немає боргів по сплаті ЄСВ).
- Компенсувати скорочені години робочого часу (одноразово) - ДО 8000 грн, але конкретно по скороченим годинам. Тобто індивідуально для кожного працівника (цією нормою зможуть скористатися близько 400 тис осіб)
- Передбачити податкові канікули для ФОПів 1 групи, яких близько 200 тис. (це підприємці-одноосібники без найманих працівників, які займаються роздрібним продажем товарів на ринках та/абo надання побутових послуг населенню).
- Списати податковий борг платникам податків, у тому числі громадянам, у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року.
Сподіваюся, парламент не буде тягнути і розгляне всі ці ініціативи вже наступного пленарного тижня.
Так, можливо у поданих пропозиціях закладені не такі великі суми компенсації для бізнесу, як, скажімо в Німеччині. Але маємо виходити з наших економічних реалій, а не займатися популізмом. Головне зараз – якнайшвидше ухвалити дієві заходи, які допоможуть людям зберегти роботу і дохід", - заявила Підласа.
Будь ласка, зачекайте...
Дом построить?
Нарисуем - будем жить !
Заседает Кабинет Министров Шмыгаля
Какие есть предложения по наполнению бюджета?
А давайте сократим зарплаты учителям в 2021 с 4000$ до 3500$ . а то как-то много получают педагоги
остальным -- локдаун.
еще бы по 3 пачки "Примы" и по умешней своей смертью синей курке раздали...
Что ЕЩЕ можно сделать и какие предложения Президента уже ГОТОВЫ к рассмотрению
хочется спросить у этой умной дамы. А сама не пробовала взять ваш кредит по 5-7-9? В залог требуют деньги, недвижимость. Попробуй и расскажешь остальным смельчакам.
А слово кредит подразумевает под собой оплату % за пользование этим кредитом. % можно заработать при ведении прибыльного бизнеса. При вашем карантине "прибыльный бизнес" это для простых налогоплательщиков идея фикс. А % платить нужно....
Так что не включайте дурня, Роксолана, а выйдите к простым ФОПам на митинг и выслушайте людей, пока хотят диалога с вами.
Терпенью народа от вашей власти приходит конец.
И еще, ФОПЫ, имеют и детей, которым больше 10 лет... И студентов, за образование которых нужно платить...Или это уже "не дети"?
Если учитывать, что карантин затрагивает сезоны года, то часто производство "не вписывается" в сезон и производитель несёт большие убытки, а потом может вообще не открыться, т.к. уже просто некуда деть нереализованный товар... ( Например, отечественное производство обуви, легкая промышленность...)