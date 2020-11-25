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Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані проти коронавірусу вже у грудні, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

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Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані проти коронавірусу вже у грудні, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

В Євросоюзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу серед населення вже у грудні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія вже уклала угоди з 6 фармацевтичними компаніями про постачання вакцин проти COVID-19.

"Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані до кінця грудня. Держави-члени ЄС мають вже зараз готуватися до вакцинації. Це наш квиток із цієї пандемії", - сказано в повідомленні.

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25.11.2020 16:47 Відповісти
Священний Синод Православної церкви Кіпру (ПЦК) схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ).Про це повідомляє Cyprus-Mail.
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25.11.2020 16:48 Відповісти
А як московити розповсюджували фейки, що мол патріарх сам так вирішив, а Синод проти (хоча там проти було всього 4 із 11). Але це Московія, вона завжди все перегадить. Тут головне, що їм підспівав Філарет, не чекав я такої підлянки від дідулі. І чим більше я бачу його поведінку, тим більше переконуюсь, що Володимир, який керував УПЦ МП бажав об'єднати церкву в України, а цьому заважав дідуля.
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25.11.2020 17:02 Відповісти
Це неправда, бо чемпіон по боротьбі з короновірусом Найсвітліший.
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25.11.2020 16:57 Відповісти
Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины «Спутник V» - невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
Источник:
«Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения.
Источник: Новости Ю
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25.11.2020 17:03 Відповісти
Тре вколотися ... бо щось стрьомно з тою холерою жити
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25.11.2020 17:11 Відповісти
Куда спешат, мы колоться не думаем, сдохнем, но не покоримся. Мы нация.
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25.11.2020 17:39 Відповісти
Тебе дурень это надо глянуть.
Вся правда о вакцинах.
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25.11.2020 18:58 Відповісти
До того ж - російською вакциною.
А потім будуть продавати її на Україну в рази дорожче.
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25.11.2020 18:54 Відповісти
 
 