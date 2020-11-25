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Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані проти коронавірусу вже у грудні, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
В Євросоюзі планують провести перші вакцинації проти коронавірусу серед населення вже у грудні цього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія вже уклала угоди з 6 фармацевтичними компаніями про постачання вакцин проти COVID-19.
"Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані до кінця грудня. Держави-члени ЄС мають вже зараз готуватися до вакцинації. Це наш квиток із цієї пандемії", - сказано в повідомленні.
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«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
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«Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения.
Источник: Новости Ю
Вся правда о вакцинах.
А потім будуть продавати її на Україну в рази дорожче.