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допомога (5096) Донбас (21733) волонтери (1213) Юсупова (163)

Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтерка Юсупова просить допомоги в придбанні тактичних рюкзаків для медиків і розвідників, які перебувають у зоні ООС на Донбасі.

Про це волонтерка повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Юсупової, вони дорогі, але дуже потрібні.

"На фронті погані новини, кожен день обстріли наших позицій і вчора ворожий снайпер убив нашого воїна. У госпіталі все так само, лежать бійці з ампутацією, з онко, з ковідом, постійно йдуть операції і важке відновлення. Завтра збираємося в ірпінський госпіталь, провідати наших бійців. Треба відвезти продукти і речі. Сьогодні закупилась для посилок на фронт, маски, чайники, антисептик, кава, багато ліків. Особливо просять протизастудне у великих кількостях, дексалгін, від температури і вітаміни. Вітаміни треба ще купити. Люди, багато охають в соцмережах, але краще допомогти на справі, тому що потреб дуже багато, волонтери самі не впораються. За минулі два тижні витрата близько 80 тис., звіти є у мене на сторінці. Цього тижня відправила на лікування 25 тис. і 9 500 грн, чеки публікую", - йдеться в повідомленні.

Картки для допомоги: 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС 01
Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
к авакову
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25.11.2020 16:48
+5
Та люди добрі це ж курва вже не 2014 рік (!!) , скільки ж мона ??
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25.11.2020 16:53
+4
Нафига, през сказал что там мир, а Хомчак вообще пацифист, и не рассматривает военных сценариев...
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25.11.2020 16:54
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к авакову
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25.11.2020 16:48 Відповісти
...младшему
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25.11.2020 16:52 Відповісти
Уже помогали ... Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8881
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25.11.2020 16:52 Відповісти
Та люди добрі це ж курва вже не 2014 рік (!!) , скільки ж мона ??
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25.11.2020 16:53 Відповісти
Нафига, през сказал что там мир, а Хомчак вообще пацифист, и не рассматривает военных сценариев...
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25.11.2020 16:54 Відповісти
Сейчас денежное довольствие весьма приличное... Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5464
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25.11.2020 16:54 Відповісти
++
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25.11.2020 16:56 Відповісти
Ці рюкзаки з кевлару? Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8728
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25.11.2020 16:57 Відповісти
Из кожи крокодила.
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25.11.2020 20:42 Відповісти
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5512
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25.11.2020 17:01 Відповісти
таран, хомчак проспись
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25.11.2020 17:01 Відповісти
Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой тактических рюкзаков для медиков и разведчиков в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5772
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25.11.2020 17:04 Відповісти
А может вместо компенсаций за жильё, всяких там новых КПВВ, Заоблачных зарплат генералам и т. д. Кому положено займутся своими прямыми обязанностями. Хватит бить на жалость...
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25.11.2020 17:15 Відповісти
кабмин заморозил выеделеных 10 лярдов грн из военного бюджета .Оттуда и требуйте .А то опять у населения бабло выбиваете , а те миллиарды будут разворованы .
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25.11.2020 17:17 Відповісти
а ви не хочете спробувати?
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25.11.2020 17:42 Відповісти
шо я должен спробувать ?
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25.11.2020 19:35 Відповісти
Они специально выискивают такие дорогие вещи? На али их тысячи и по качеству такие же будут.
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25.11.2020 17:21 Відповісти
та не хочете допомагати,не допомагайте.Але навіщо гавкати? Візьміть та купіть дешевше.Чи ви збираєте гроші на хліб-сіль московитам? Та ще й на квіти для їхньої зустрічі?
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25.11.2020 17:45 Відповісти
У Авакова с сыном есть хороший опыт и наработки, если что-помогут!
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25.11.2020 17:25 Відповісти
Мы устали от войны, это раз. Второе - там не стреляют. Третье - до конца года ********** обещал мир!
Вывод - перетопчетесь, порохоботы, снова хотите торговать на крови Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею тактичних рюкзаків для медиків і розвідників у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7177
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25.11.2020 17:44 Відповісти
"Мы сами люди не местные. Помогите христа ради..." - На Банкову. Там працює Клоун, який в асфальт гроші закатує, що на ліки призначені. Він дасть.
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25.11.2020 17:47 Відповісти
А розвідників треба направити на Банкову -- там роботи непочатий край, дбр і сбу не дають ради. Можна й штурмом.
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25.11.2020 17:50 Відповісти
11200 грн за рюкзак?
Его Аваков пошил?
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25.11.2020 17:53 Відповісти
а до Авакова не пробували?
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25.11.2020 18:41 Відповісти
вещмешок советского образца стоит копейки...нехер выпендриваться...)
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25.11.2020 20:17 Відповісти
А почему не посадили Авакова?
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25.11.2020 20:29 Відповісти
+++ Наталья, спасибо!!!!!!!
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25.11.2020 21:08 Відповісти
этой херни кругом на базарах вагоны..- не верю, шо передку нехватка...((( НЕ ВЕРЮ!!!
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25.11.2020 22:46 Відповісти
 
 