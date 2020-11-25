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Новини Політика України Бюджет-2021
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ВР (11736) держбюджет (902) Корнієнко (649)

Сподіваюся, Кабмін хоча б до кінця тижня внесе в Раду проєкт Держбюджету-2021: до закінчення року залишається вісім пленарних днів, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сподіваюся, Кабмін хоча б до кінця тижня внесе в Раду проєкт Держбюджету-2021: до закінчення року залишається вісім пленарних днів, -

У парламентській фракції партії "Слуга народу" розраховують, що Кабінет міністрів до кінця поточного тижня внесе до Верховної Ради доопрацьований до другого читання законопроєкт про Держбюджет України на 2021 рік.

Про це сказав "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Поки невідомо, коли саме уряд внесе доопрацьований проєкт Держбюджету, хоча ми чекаємо цього ще з минулої п'ятниці, відповідно, як і повинні були вони зробити. Але я сподіваюся, що хоча б протягом цього тижня, до кінця тижня, внесуть. Нам вже потрібно за нього проголосувати, оскільки залишається вісім пленарних днів до закінчення року. Звичайно, ми можемо і на позачергове зібратися, але хотілося б працювати в межах графіка", - зазначив Корнієнко.

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада підтримала, із запізненням на два тижні від закладеного в Бюджетний кодекс графіка, внесений урядом законопроєкт № 4000 про Держбюджет України на 2021 рік у першому читанні, прийнявши бюджетні висновки і рекомендував уряду врахувати їх при підготовці документа до другого читання і збільшити доходи на 20,2 млрд грн.

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Автор: Анастасія Потіха
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КакаяРазница!
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25.11.2020 16:55 Відповісти
Якщо потрібно ВРУ буде працювати цілодобово! Хай Корнієнко не замовляє відпочинок на островах на Новий Рік і не нервує!
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25.11.2020 17:31 Відповісти
Шмыгаль, заяви что-нибудь смешное. Типа, не волнуйтесь, все примут вовремя. Или что бюджет 2020 выполнят на 100%. Или что бюджет 2021 будет в раза больше, чем 2020.
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25.11.2020 17:23 Відповісти
Изрек с негодованием... глава оппозициооной партии ...
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25.11.2020 17:39 Відповісти
Воно хвилюється не за бюджет ,а за те, "шоб прагаласавать"!!! Подайте, ми там всеодно ніхрена не панімаєм - то ми прагаласуєм - і по курортах!! Про якусь роботу на бюджетом - воно і не думає...
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25.11.2020 17:40 Відповісти
 
 