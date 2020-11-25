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Новини Політика України Конституційна криза
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Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, викликаної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства після його ухвалення.

"Відповідний лист глава Української держави направив голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо", - повідомляє в середу пресслужба президента України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, у листі Зеленський зазначає, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

"Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією", – наголошує глава держави.

Зокрема, Зеленський звертається до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями Конституційного Суду України за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання КСУ процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.

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Президент України закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

"Ми високо цінуємо експертну допомогу Венеціанської комісії та розраховуємо на продовження тісної співпраці", – зазначає Глава держави у листі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
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Топ коментарі
+7
Не шут он а талантливый агент ФСБ. До того талантливый что украинцы в это не могут поверить, хотя он действует уже в открытую.
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25.11.2020 17:10
+6
Вот только не надо его оскорблять . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985 Он покинул цирк ради нашего процветания . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985
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25.11.2020 17:01
+5
Дайте идиоту успокоительное.
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25.11.2020 17:01
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25.11.2020 16:59 Відповісти
Яке таке антікорупційне законодавство в 100% корумпованій країні !!)))
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25.11.2020 17:12 Відповісти
Зеленський хоче нічого не робити, не саджати суддів КСУ в тюрму, не конфісковувати їх майно, але прийдеться це робити і дуже терміново! А суддям КСУ хочу сказати - Раньше сядешь, раньше вийдешь! хоча я їм бажаю довічного терміну!
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25.11.2020 17:29 Відповісти
візьми посади розумнику , аби тільки язиком ляпати без мізків!
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25.11.2020 18:38 Відповісти
Так він цього і добивається!... Якщо приймуть його запит, то, поки не отримає відповідь (а це - кілька місяців), він "ні хрєна" не буде робить, кивать на Венеційську комісію і "включать дурня": "А чо я? Я абратился в международную инстанцию, за разъяснением... Получим ответ - будем решать, что нужно делать...".
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25.11.2020 17:23 Відповісти
этот шут воообще понимает что он просит и что делает? или у него одни видосики в голове? довёл страну до дефолта.. хотя нет, вы 73% баранов сделали это вместе!
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25.11.2020 17:00 Відповісти
Не шут он а талантливый агент ФСБ. До того талантливый что украинцы в это не могут поверить, хотя он действует уже в открытую.
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25.11.2020 17:10 Відповісти
Усі ці вкиди в ЗМІ лише для розводу лохторату. Зейло давно знав яке буде прийнято рішення конституційним судом і очікував цього, про це заявили самі судді. Якби була "політична воля" внести зміни в антикорупційне законодавство, конституційний суд надав би рекомендації ВР внести зміни до відповідних норм. Консультації ВР, ОП з КСУ здійснюються на постійній основі. Очевидно, що плани були інші, найбільш схоже на сплановану провокацію опг дєрмака для дискредитації конституційної юрисдикції україни, руйнації державності. Для цього і запит Зейла, втягування Венеційської комісієї в цю авантюру для оцінки суддів, прийнятого ними рішення. Не здивуюся якщо сценарій цієї вакханалії спущений з кремлєстану для проштовхування інтеграції днр лнр і федералізації України.
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25.11.2020 18:48 Відповісти
Дайте идиоту успокоительное.
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25.11.2020 17:01 Відповісти
Вот только не надо его оскорблять . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985 Он покинул цирк ради нашего процветания . Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 8985
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25.11.2020 17:01 Відповісти
Зачотно
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25.11.2020 20:09 Відповісти
резво ожеребился
имитатор
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25.11.2020 17:01 Відповісти
Да будь ты мужиком, разгони этот КС. Причем тут Венецианская комиссия.
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25.11.2020 17:02 Відповісти
задрал этот гнусавый тридвараз,т.е. ждать собирается еще полгода,а там и козломордия с распростертыми объятиями встретит
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25.11.2020 17:02 Відповісти
просто тянет время.
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25.11.2020 17:03 Відповісти
А сами себе законы не умеете принимать, нужен дяденька?
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25.11.2020 17:07 Відповісти
Нужны деньги. Но делать по-человечески у него не получается. Вот изгаляется, как может.
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25.11.2020 17:30 Відповісти
Не смішіть курей, хто прийме закони на шкоду собі? Після такого довелося б сісти за корупцію
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25.11.2020 18:51 Відповісти
ковід зїв мізки найвеличнішого лідера всесвіту тепер в його голові вакуум
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25.11.2020 17:09 Відповісти
Здається ковід залишився голодним, бо нічого і не було.
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25.11.2020 17:17 Відповісти
Ося Бендер сказал бы: "Обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств! " Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 9453
Там помогут Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 9453
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25.11.2020 17:14 Відповісти
И сколько десятилетий ждать ответа?
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25.11.2020 17:16 Відповісти
заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины

Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства Украины после решения КС - Цензор.НЕТ 6646
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25.11.2020 17:17 Відповісти
А какое нужно заключение?
Каждый третий чиновник - коррупционер! Первые двое, еще не прорвались к корыту.
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25.11.2020 17:24 Відповісти
уже прорвались
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25.11.2020 17:37 Відповісти
чиновники вищого рангу усі корупціонери. Кожен третій на місцевом рівні.
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25.11.2020 18:53 Відповісти
Каких тебе, недоумок, не хватает заключений? Не хватает одного, но реального заключения.
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25.11.2020 17:29 Відповісти
жертва газа Дурачёк зеленский ?
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25.11.2020 17:35 Відповісти
Евросюз , дайте список задания для вступу до вас! Венецианка проконсультируйте меня тупого юриста, шо я не так зробыв зи своею заявою по КС! Бо правыть мною ОПа, а вона у меня только для пиару та контактов з рашистами, а юристы-консультанты все Петром наняты!
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25.11.2020 18:19 Відповісти
А "Козирь" вкурсі про звернення? Ви ж пане читали проект рішення суду і промовчали, дали одобрямс, а зараз корчите із себе правника?
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25.11.2020 18:22 Відповісти
Козирь куратор, має бути вкурсі, сам сценарій с мацкви притягнув, зесранець старається як може. Наразі тактична мета - дискредитувати і ліквідувати конституційну юрисдикцію України, яка стоїть на заваді більш глобальним стратегічним цілям кремля.
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25.11.2020 19:01 Відповісти
краще би він звернувся до китайців за допомогою...
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25.11.2020 18:29 Відповісти
Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС - Цензор.НЕТ 2826
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25.11.2020 19:42 Відповісти
Нахрена було вибирати ідіота на пост президента якщо воно не може само розібратися в очевидних речах?
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25.11.2020 20:02 Відповісти
а він і не розбирається, це наслухався Єрмака і хочут тягнути кота за хвіст (по російські - бить баклуши) Мені преза все більше нагадує кіногероя (актор борис Січкін" з фільму "невловимі месники" - я із одеси здрасте.
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25.11.2020 20:29 Відповісти
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
Из букв: "ж", "о", "п", "а" - НЕВОЗМОЖНО сложить слова "ПОБЕДА"!
Зеленський просить Венеціанську комісію дати висновок про стан антикорупційного законодавства України після рішення КС - Цензор.НЕТ 9387
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25.11.2020 20:30 Відповісти
Всё это было запланировано, в момент внесения поправок во втором чтении, при его принятии! Была договорённость негласная, вы голосуете и мы берём денег, а закон потом похерит суд, так как мы вложим "Правильные поправки". И в результате, не кого по ним не привлекли, и наступил запланированный момент их похерить! И все отлично понимают, что исправить закон легко, и недели достаточно! Но этого нельзя допустить , исправления закона, а нужно развалить КС! По этому не чего не пропустят в ВР конструктивного!
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25.11.2020 21:00 Відповісти
Чайником слуга Коломойського прикинувся, мовляв ми тутв ОПУ тимчасові мішочники, ми не тутешні не знаємо, що, де і наскільки .
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25.11.2020 21:03 Відповісти
 
 