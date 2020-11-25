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Новини Політика України
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МВФ (1343) Устенко Олег (57)

Візит онлайн-місії МВФ в Україну очікується до кінця року, - радник президента Устенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит онлайн-місії МВФ в Україну очікується до кінця року, - радник президента Устенко

Щодня ведуться технічні консультації України з МВФ щодо організації онлайн-місії Фонду до кінця року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо, про це розповів радник президента Олег Устенко.

"Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та Національний банк перебувають у постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо онлайн-місії в Україні. Очікуємо, що до кінця року ця місія відбудеться - вона проходитиме в режимі онлайн-конференцій, адже зараз представники МВФ не здійснюють місій фізично", - розповів Устенко.

Радник глави держави додав, що до кінця 2020 року Україна очікує отримати від Європейського Союзу 750 млн доларів за програмою макрофінансової допомоги - розмова про надання Україні цих коштів йшла під час жовтневої зустрічі президента Володимира Зеленського в Брюсселі.

"Тоді говорилося, що ЄС підтримує Україну, зокрема і фінансово, тому ми чекаємо на ці 750 млн доларів, які надійдуть в Україну до кінця цього року", - зазначив Устенко.

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Топ коментарі
+5
)) нє, ну чуваки нереально там отжигают. и це пры том, шо они в трускавце исчо не проходили кучу таких слов, как - голограммно, аналогово, .....
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25.11.2020 17:34
+4
Ждуть цю місію як манну небесну. Але до кінця року ніякого фінансування не буде. Приїде місія МВФ щоб оцінити виконання умов для надання чергового траншу. А умови такі: прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік, запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство.
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25.11.2020 17:44
+3
в мечтательно нереальной ))))
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25.11.2020 17:27
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25.11.2020 17:23 Відповісти
Ото Коля-насос обрадуется. Он на радостях даже тверк им станцует. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1797
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25.11.2020 17:29 Відповісти
визит онлайн-мессии ожидается уже в цифровой форме или пока по старинке, в виртуальной?
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25.11.2020 17:26 Відповісти
в мечтательно нереальной ))))
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25.11.2020 17:27 Відповісти
)) нє, ну чуваки нереально там отжигают. и це пры том, шо они в трускавце исчо не проходили кучу таких слов, как - голограммно, аналогово, .....
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25.11.2020 17:34 Відповісти
зы. нє, мабуть "аналогового" проходили, но они его по своему, по депутатски поняли )
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25.11.2020 17:35 Відповісти
Для них что анальный,что аналоговый..да какая разница. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 3422
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25.11.2020 17:48 Відповісти
а там, шо, я шо то другое имел, введу? ))
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25.11.2020 17:53 Відповісти
Таким путем и транш получат, виртуально через анально-орально.
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25.11.2020 18:36 Відповісти
ну..я что-то уверен что там.... айкосы их научили...пыхкать ))))
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25.11.2020 17:35 Відповісти
)) пыхканье айкосов виртуальную реальность делает им былью
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25.11.2020 17:37 Відповісти
з.ы. шото подум и думаю, шо голограммы тож мабуть по своему проходыли. бо "баба, да!, баба, да!" знают.
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25.11.2020 17:39 Відповісти
Как семейный врач - по смартфону, проверить состояние безнадежно больного, не вспотел ли он перед смертью.
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25.11.2020 18:28 Відповісти
"Визит онлайн-миссии МВФ в Украину",- Ноу хау зеленых? Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9927
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25.11.2020 17:28 Відповісти
онлайн система для дебилов зеленских и его боссоты
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25.11.2020 17:30 Відповісти
Слава Богу, успел пошить трусики со звездами, ЗАЖИВУ.
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25.11.2020 17:33 Відповісти
чудны дела твои,Господи! Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2481
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25.11.2020 17:36 Відповісти
Ждуть цю місію як манну небесну. Але до кінця року ніякого фінансування не буде. Приїде місія МВФ щоб оцінити виконання умов для надання чергового траншу. А умови такі: прийняття хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік, запустити судову реформу та відновити антикорупційне законодавство.
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25.11.2020 17:44 Відповісти
Ожидается? 😂😂😂
А Украина ожидает "новогоднее обращение" типа "я обо##рался.. я ухожу" ...
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25.11.2020 17:53 Відповісти
Вряд ли, то что обо%%рался заметно и визуально, но будет ожидать выноса.
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25.11.2020 18:32 Відповісти
МВФ та інші три літери, котрі писати не будемо. Що робити Зеленському?

https://www.youtube.com/watch?v=V-fk5WAX4mw
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25.11.2020 17:58 Відповісти
Ну, если ЗЕленые клоуны сказали, то стопудово так тому и быть. Визит онлайн-миссии МВФ в Украину ожидается к концу года, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2434

Шел второй год успешного получения транша МВФ... снова и снова...
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25.11.2020 22:05 Відповісти
 
 