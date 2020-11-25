Візит онлайн-місії МВФ в Україну очікується до кінця року, - радник президента Устенко

Щодня ведуться технічні консультації України з МВФ щодо організації онлайн-місії Фонду до кінця року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо, про це розповів радник президента Олег Устенко.

"Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції та Національний банк перебувають у постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом щодо онлайн-місії в Україні. Очікуємо, що до кінця року ця місія відбудеться - вона проходитиме в режимі онлайн-конференцій, адже зараз представники МВФ не здійснюють місій фізично", - розповів Устенко.

Радник глави держави додав, що до кінця 2020 року Україна очікує отримати від Європейського Союзу 750 млн доларів за програмою макрофінансової допомоги - розмова про надання Україні цих коштів йшла під час жовтневої зустрічі президента Володимира Зеленського в Брюсселі.

"Тоді говорилося, що ЄС підтримує Україну, зокрема і фінансово, тому ми чекаємо на ці 750 млн доларів, які надійдуть в Україну до кінця цього року", - зазначив Устенко.

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