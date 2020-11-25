Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби вогонь не відкривали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" і "Схід" постріли з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували 7 гектарів території і передали на знищення 74 вибухонебезпечні предмети.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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