Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС
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Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби вогонь не відкривали.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" і "Схід" постріли з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається", - сказано в повідомленні.
У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували 7 гектарів території і передали на знищення 74 вибухонебезпечні предмети.
Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.
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Надіюсь, поки вони там будуть владу ділить, їм буде не до України...
(Між іншим, як там помідори? Витягав усі, чи бережеш на Різдво?).