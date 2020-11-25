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Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти від початку доби не порушували режим припинення вогню, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку поточної доби вогонь не відкривали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом поточної доби, 25 листопада, у смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" і "Схід" постріли з боку супротивника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається", - сказано в повідомленні.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували 7 гектарів території і передали на знищення 74 вибухонебезпечні предмети.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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а вчера что было? временное прекращение перемирия? На 1 секунду? На время полёта пули?
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25.11.2020 17:28 Відповісти
"У Путина отказала правая рука и вероятно, он испытывает определенные трудности с контролем конечностей. На странное поведение тела российского президента обратили внимание пользователи социальных сетей. Во время последней встречи с министром обороны РФ Шойгу Владимир Путин был вынужден пользоваться только левой рукой, а правую ему явно было тяжело не только поднять, но и вообще управлять конечностью.
Еще ранее пользователи на других видео обращали внимание на постоянную дрожь правой руки Путина и то, тчо ему иногда трудно справляться с дрожью тела.
Напомним, что последние несколько недель различные источники в Кремле, а также западные СМИ сообщают, что у президента России вероятно тяжелая форма болезни Паркинсона, а также Путин перенес операцию на желудке по причине затянувшейся онкологии. Российский публицист Соловей утверждает, что Путин готовиться уйти с поста президента уже в начале 2021 года.
«С Путиным с каждым днем все хуже и хуже. Вполне возможно, он не будет записывать новогоднее обращение.» - утверждают источники. Также в последнее время Путин все реже появляется на различных плановых мероприятиях". (Електронна газета "Русский еврей")
Надіюсь, поки вони там будуть владу ділить, їм буде не до України...
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25.11.2020 17:43 Відповісти
ех, ваш бы коммент, Яр, та ***** во все еще двигающиеся конечности, шо б оно уже замерло и даже глазами не лупало...
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25.11.2020 17:55 Відповісти
То не мій... То "руські євреї" написали... Я їх читаю вже років шість... Доволі об"єктивно викладають інформацію... А щодо "завмерло" - то ще невідомо, яка "мавпа з гранатою" займе його місце...
(Між іншим, як там помідори? Витягав усі, чи бережеш на Різдво?).
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25.11.2020 18:14 Відповісти
Вся эта затея пуйла и пятой колоны с полезными идиотами и плохо завуалированными совьетско-криворожскими шутами, скоро закончиться они утонут в собственном говне. Главное вовремя закопать это говно.
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25.11.2020 18:15 Відповісти
Дайте им шоколадку.
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25.11.2020 19:34 Відповісти
нету стрельбы. зрада.
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26.11.2020 03:34 Відповісти
 
 