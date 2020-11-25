У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор

Уряд має 5 тижнів на виконання зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленими" інвесторами, які він взяв на себе при підписанні Меморандуму про взаєморозуміння.

Про це заявив співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Він нагадав, що згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ, інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу, а держава зобов’язалась до кінця поточного року погасити 40% боргу "зеленій" генерації за поставлену електроенергію.

"Заборгованість, яка була, історична заборгованість не ліквідується поки що. У них ще є 5 тижнів для цього, щоб виконати умови меморандуму. А оплати, які йдуть за жовтень місяць, йдуть зі, здається, відставанням, тобто ми маємо дефіцит 60%", - розповів Євтушенко.

За його словами більшість інвесторів на сьогодні спостерігають за ситуацією і в разі невиконання урядом взятих на себе зобов’язань готуються подавати судові позови на захист своїх прав як проти держпідприємства "Гарантований покупець", так і проти держави Україна.

"Якщо уряд їх (зобов’язання, - ред.) не виконає, я думаю, що нас чекає лавина позовів як до "Гарантованого покупця", так і до держави Україна в арбітражі міжнародні. Звичайно, якщо ці позови до "Гарантованого покупця", я думаю, там програти їх неможливо, тому що це штрафи і пені. Лише нашій компанії штрафів і пені, я думаю, десь 80-100 мільйонів, ми можемо судитися за цю суму... Всі чекають виконання умов меморандуму, і тоді будуть приймати рішення", - пояснив Євтушенко.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (вступив в силу 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні повинно бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними "Гарантованого покупця", за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень - всього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову криза в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.