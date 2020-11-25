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У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор

Уряд має 5 тижнів на виконання зобов’язань щодо погашення боргів перед "зеленими" інвесторами, які він взяв на себе при підписанні Меморандуму про взаєморозуміння.

Про це заявив співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Він нагадав, що згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ, інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу, а держава зобов’язалась до кінця поточного року погасити 40% боргу "зеленій" генерації за поставлену електроенергію.

"Заборгованість, яка була, історична заборгованість не ліквідується поки що. У них ще є 5 тижнів для цього, щоб виконати умови меморандуму. А оплати, які йдуть за жовтень місяць, йдуть зі, здається, відставанням, тобто ми маємо дефіцит 60%", - розповів Євтушенко.

За його словами більшість інвесторів на сьогодні спостерігають за ситуацією і в разі невиконання урядом взятих на себе зобов’язань готуються подавати судові позови на захист своїх прав як проти держпідприємства "Гарантований покупець", так і проти держави Україна.

"Якщо уряд їх (зобов’язання, - ред.) не виконає, я думаю, що нас чекає лавина позовів як до "Гарантованого покупця", так і до держави Україна в арбітражі міжнародні. Звичайно, якщо ці позови до "Гарантованого покупця", я думаю, там програти їх неможливо, тому що це штрафи і пені. Лише нашій компанії штрафів і пені, я думаю, десь 80-100 мільйонів, ми можемо судитися за цю суму... Всі чекають виконання умов меморандуму, і тоді будуть приймати рішення", - пояснив Євтушенко.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (вступив в силу 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні повинно бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними "Гарантованого покупця", за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень - всього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019", в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову криза в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.
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Топ коментарі
+3
Уявляєш, мій самий ненависний колір, в тому числі, одягу - зелений... Армійський сприймався,як належне, а от яскраві відтінки ненавидів... До мене якось повадилася "мадама" з стройового відділу, діловод, з "тонким натяком, "потертися" . Наш н/ш дозволяв "бойцицам", в робочій обстановці, носить цивільне. Так вона приходила у сіро-зеленій спідниці і нейлоновій блузці ядуче-зеленого кольору... Насилу здихався... Пройшло років здвадцять, а мене все "тіпає" від зеленого...
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25.11.2020 18:01
+1
А как же инвестиционные няни? У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 8232
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25.11.2020 17:44
+1
Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Рішення було підтримано більшістю голосів.
Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру, інформує UAINFO.org.
За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.
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25.11.2020 17:45
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И что потом, Ахметов начнет изымать бабло принудительно?
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25.11.2020 17:40 Відповісти
А как же инвестиционные няни? У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 8232
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25.11.2020 17:44 Відповісти
Якби тільки Ахмєтов ,, в зелену енергетику України вклались іноземні компанії . У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 1554 . Звісно ж будуть - принудітєльно .
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25.11.2020 18:01 Відповісти
ИНВЕСТОР Сергей Евтушенко.-- Бери гудка и идите в ГУЗНО со свой Энергетикой !!! Кто вам ети законы грабящие Народ Украины пропихнул с того и спрашивайте У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 7283
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25.11.2020 19:13 Відповісти
Обещать, не значит жениться У Кабмина осталось 5 недель на выполнение зеленого меморандума, - инвестор - Цензор.НЕТ 6884
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25.11.2020 17:42 Відповісти
ну и не забыть найти 170млрд. Тоже на дороге не валяются.
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25.11.2020 17:43 Відповісти
Только после выполнения Будапешского Меморандума гарантами
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25.11.2020 18:18 Відповісти
Деньги нужны не для гарантов. Для покрытия бюджета, то есть для нас. А с этим завал.
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25.11.2020 18:50 Відповісти
Платити повинна минула верховна рада котра приймала такі тарифи і герус разом з зебуїнами котрі поставляли енергію від окупавнта.
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25.11.2020 17:45 Відповісти
Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Рішення було підтримано більшістю голосів.
Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру, інформує UAINFO.org.
За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.
показати весь коментар
25.11.2020 17:45 Відповісти
шо в Украине все зеленое? - власть зеленая, слуги зеленые, инвесторы зеленые,
меморандум и тот зеленый...
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25.11.2020 17:48 Відповісти
Уявляєш, мій самий ненависний колір, в тому числі, одягу - зелений... Армійський сприймався,як належне, а от яскраві відтінки ненавидів... До мене якось повадилася "мадама" з стройового відділу, діловод, з "тонким натяком, "потертися" . Наш н/ш дозволяв "бойцицам", в робочій обстановці, носить цивільне. Так вона приходила у сіро-зеленій спідниці і нейлоновій блузці ядуче-зеленого кольору... Насилу здихався... Пройшло років здвадцять, а мене все "тіпає" від зеленого...
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25.11.2020 18:01 Відповісти
Ну ось і ,, до всього , до дірки в бюджеті в сотні млрд , додадуться ще й мільярдні судові позови , які влада Зе програє однозначно , не зможе сплатити борг , і тоді почнуться арешти державного майна , по всьому світу . Докерувалсь .. ! У Кабміну залишилось 5 тижнів на виконання зеленого меморандуму – інвестор - Цензор.НЕТ 3508 .
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25.11.2020 17:56 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. / Ахметов купил виллу за 200 млн евро. Поиздержался и "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20". У Коломойского тяжба с США, расходы на адвокатов и "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского". А что "Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике" -так это их личное дело.
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25.11.2020 18:04 Відповісти
А не пішли б ці бандюки-"інвестори" нах........ лісом разом із своїми "інвестиціями"!
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25.11.2020 18:49 Відповісти
Держава Україна ніяким зеленим інвесторам нічого не виновата. Якщо хтось пробив цих Іноземних інвесторів за відкатне бабло і тепер нагнітає обстановку у державі, у час найбільш скрутних неплатежів, то нехай рвуть собі одне місце.
По-перше, форс-мажорною обставиною є світова пандемія, тому хлопчики трохи зачекайте,
2-е : Україна реально перебуває у стані війни (2-а форс-мажорна обставина),
3-тє: А хіба меморандум -це договір, ні , це документ про "благі" наміри (дивитись будапештський міждержавний) і т.д.
4-е : А чого це українці мають платити бізнесу такі високі тарифи, кому не подобається нехай таку енергетику в Швейцарії ********, а ні , бачите, їх надприбутків позбавляють.
Один уже говорив, що будемо гіперлупи будувати( 1 км за 1 млрд. доларів США) , хватить і по 1,6грн. заплатити гарантованому покупцю, ну ще може 10% добавити. А то, сонце світило над Україною, для тої "зеленої" використовували наші землі, а ще й повітря над ними до неба (чи до стратосфери) . Тому хлопці не дуркуйте зі своїми претензіями.
А коли серйозно, то всі інвестиції від наших олігархів ( від Ахметова і Ко) все це вкрадене в українського народу від 90-х до 2020, а тому держава їм нічого таки "не должна", а що стосується іноземних, то у них треба також розібратись (бо за кожним таким стоїть колишній чи теперішній чиновник-лобіст), а потім думати про наслідки, позови , судові рішення і т.д.
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25.11.2020 20:54 Відповісти
 
 