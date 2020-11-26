Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов
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Уряд зробив висновки із ситуації з весняним жорстким карантином і виходило з цього при розробці нового пакету допомоги бізнесу.
Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Людям пропонується виплачувати 8 тис. грн, якщо вони не працюватимуть через обмеження, незалежно від їхньої зарплати. Також пропонується підтримка тим, хто працюватиме", - зазначив Милованов.
За його словами, головна ідея полягає в тому, щоб надавати людям підтримку безпосередньо ще до введення жорстких обмежень.
Милованов нагадав, що йдеться також про податкові канікули, які разом із кредитною програмою "5-7-9%" можуть мати бажаний результат.
За його словами, це важливий канал підтримки бізнесу, який на так звані "різдвяні канікули" може уникнути витрат на зарплату.
"Ці пакети будуть максимально ефективними. Уряд максимально засвоїв уроки з "ковідних обмежень", те, як реагує бізнес і яка підтримка йому потрібна була навесні, і тепер цей пакет буде кращим", - підсумував Милованов.
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Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины... Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Идея есть, а денег нет
а если 8000, для бизнеса, так вообще...
та с такой поддержкой хоть всю жизнь сиди на локдауне...
300% медикам.
8000 грн. безработным.
Кому чего еще пообещать, в очередь.
И уже совсем неважно, шо за дурацкую байду прорицает паганый рот дебилковатого Тимохи, - ведь едва заметные пастельно-жёлтые гудзыки на нежно-голубом фоне Микловановского исподнего так умиротворяют...
А ГРОЩІ ВІДКІЛЯ БУДЕ Зе БРАТИ ?
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ 200 МЛРД., ДО КАЦАПІВ ПОБІЖИТЬ ЗА ЗАЙМАМИ ?
Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Хотим напомнить г-ну Дубинскому, что предложил этого "ідіота", г-н Зеленский, лидер партии к которой Дубинский принадлежит, а голосовали за этого "ідіота" "члены" партии и им подобные