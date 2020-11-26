УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини Економіка Коронавірус і карантин
6 626 40
бізнес (818) карантин (16095) допомога (5096) Милованов Тимофій (281) COVID-19 (18065) коронавірус (16712) локдаун (290)

Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов

Уряд зробив висновки із ситуації з весняним жорстким карантином і виходило з цього при розробці нового пакету допомоги бізнесу.

Про це заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Людям пропонується виплачувати 8 тис. грн, якщо вони не працюватимуть через обмеження, незалежно від їхньої зарплати. Також пропонується підтримка тим, хто працюватиме", - зазначив Милованов.

За його словами, головна ідея полягає в тому, щоб надавати людям підтримку безпосередньо ще до введення жорстких обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко про новорічний локдаун: Я не викрадач Різдва, але обмеження нам потрібні

Милованов нагадав, що йдеться також про податкові канікули, які разом із кредитною програмою "5-7-9%" можуть мати бажаний результат.

За його словами, це важливий канал підтримки бізнесу, який на так звані "різдвяні канікули" може уникнути витрат на зарплату.

"Ці пакети будуть максимально ефективними. Уряд максимально засвоїв уроки з "ковідних обмежень", те, як реагує бізнес і яка підтримка йому потрібна була навесні, і тепер цей пакет буде кращим", - підсумував Милованов.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4311
показати весь коментар
25.11.2020 18:00
+19
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
25.11.2020 18:55
+16
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9672
показати весь коментар
25.11.2020 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 4311
показати весь коментар
25.11.2020 18:00 Відповісти
за чей счет банкет?
показати весь коментар
25.11.2020 18:25 Відповісти
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
25.11.2020 18:55 Відповісти
Особливо тішить статус джерела... Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов - Цензор.НЕТ 2400
Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины... Тимофей Милованов, сообщает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net/ru/n3233234
показати весь коментар
25.11.2020 18:03 Відповісти
Велике цебе !!)))
показати весь коментар
25.11.2020 18:05 Відповісти
Правильнее назвать Отвлекатель Внимания.
показати весь коментар
26.11.2020 08:44 Відповісти
Звіздьож голімий !!!)))
показати весь коментар
25.11.2020 18:04 Відповісти
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9672
показати весь коментар
25.11.2020 18:56 Відповісти
По его словам, главная идея состоит в том, что предоставлять людям поддержку напрямую и еще до введения жестких ограничений.Источник: https://censor.net/ru/n3233234
Идея есть, а денег нет
показати весь коментар
25.11.2020 18:07 Відповісти
Ця підтримка- то викидання грошей платників податків у повітря.
показати весь коментар
25.11.2020 18:09 Відповісти
было б что кидать, теперь любая новость о денежной помощи это пук в воду...
показати весь коментар
25.11.2020 18:37 Відповісти
снова нарисовалсо...
показати весь коментар
25.11.2020 18:09 Відповісти
да да я тоже поддержую..по 5 но очень большие
показати весь коментар
25.11.2020 18:11 Відповісти
Наш экономический гений не заметил НІЧОГО ПРОРОСІЙСЬКО-ЗРАДНИЦЬКОГО в діях свого шефа в ОПі,як він заявив Березовцю - він ще й вправний слідак по сумісності.
показати весь коментар
25.11.2020 18:14 Відповісти
знаем - 1770 гр в месяц + надбавка для не курящих еще 7 гр. ,
а если 8000, для бизнеса, так вообще...
та с такой поддержкой хоть всю жизнь сиди на локдауне...
показати весь коментар
25.11.2020 18:16 Відповісти
Лучше не трогайте малый бизнес и не закрывайте на карантин - это лучше чем ваша помощь. От вашей помощи скоро весь малый бизнес загнется.
показати весь коментар
25.11.2020 18:19 Відповісти
слепой будет нести хромого, понял )
показати весь коментар
25.11.2020 18:22 Відповісти
4000$ учителям.
300% медикам.
8000 грн. безработным.

Кому чего еще пообещать, в очередь.
показати весь коментар
25.11.2020 18:35 Відповісти
Ці виродки ніяк не хочуть зрозуміти, чи визнати, однієї речі - доки хворі громадським транспортом будуть добиратись для здачі тестів і очікуватимуть по 7-10 днів на результати - толку не буде. І ніякий "локдаун" тут не зарадить!
показати весь коментар
25.11.2020 18:46 Відповісти
Уряд засвоїв уроки весняного локдауна і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9728
показати весь коментар
25.11.2020 18:46 Відповісти
Всегда, когда вижу это лицо с выражением полного недоумка, охватывает печаль за страну.
показати весь коментар
25.11.2020 18:48 Відповісти
его тупизна чем то схожа с шуфрьічем
показати весь коментар
26.11.2020 11:29 Відповісти
Не доведи Боже от зеленых "помощи" ихней дождаться.Я бы цыганам на базаре больше поверил бы чем зеленым кацапским тварям.Лучше бы они вообще ничего не делали с бизнесом.
показати весь коментар
25.11.2020 18:52 Відповісти
Вообще грандиозно - люди которые ушатали казначейский счет Украины (он два дня уже пустой,и это месяца не прошло от момента его наполнения налогами со всей страны за 3-й квартал) хотят чем то "помогать" бизнесу.Театр абсурда какой то.
показати весь коментар
25.11.2020 18:56 Відповісти
Ещё полгода и зеленского в Украине будут ненавидеть больше чем путина.
показати весь коментар
25.11.2020 19:41 Відповісти
Не заметно вообще никакой вашей работы, становится всё хуже и хуже.
показати весь коментар
25.11.2020 19:48 Відповісти
Интересно: он понимает, что его используют как прикрытие, или нет?
показати весь коментар
26.11.2020 08:46 Відповісти
нет
показати весь коментар
26.11.2020 11:27 Відповісти
Его выкинули как щенка, и взяли опять на побегушках выступать на ТВ.
показати весь коментар
26.11.2020 08:59 Відповісти
"Правительство усвоило уроки весеннего локдауна и разработало эффективный пакет помощи бизнесу, - советник главы ОП Милованов" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
показати весь коментар
26.11.2020 10:18 Відповісти
Вот только одним глазком на фоточку мимоходом взглянул, даже один единственный взгляд, как-бы невзначай брошенный краешком глаза, и сразу стало так тепло на душе и покойно - дебил Миклован в своём исподнем - это так мило...
И уже совсем неважно, шо за дурацкую байду прорицает паганый рот дебилковатого Тимохи, - ведь едва заметные пастельно-жёлтые гудзыки на нежно-голубом фоне Микловановского исподнего так умиротворяют...
показати весь коментар
26.11.2020 10:59 Відповісти
А мнение этого малохольного кто то спрашивал ? Зачем этого **...та вообще цитируют ?!
показати весь коментар
26.11.2020 12:21 Відповісти
"Людям предлагается выплачивать 8 тыс. грн, если они не будут работать из-за ограничений, вне зависимости от их зарплаты. Также предлагается поддержка тем, кто будет работать", - отметил Милованов.

А ГРОЩІ ВІДКІЛЯ БУДЕ Зе БРАТИ ? Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 9492
ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ 200 МЛРД., ДО КАЦАПІВ ПОБІЖИТЬ ЗА ЗАЙМАМИ ?
Источник: https://censor.net/ru/n3233234
показати весь коментар
26.11.2020 13:44 Відповісти
советник по всем вопросам
показати весь коментар
26.11.2020 14:50 Відповісти
Дубинский о Шмыгале "...ідіот біля керма економіки веде економіку в прірву"
Хотим напомнить г-ну Дубинскому, что предложил этого "ідіота", г-н Зеленский, лидер партии к которой Дубинский принадлежит, а голосовали за этого "ідіота" "члены" партии и им подобные
показати весь коментар
26.11.2020 15:00 Відповісти
в бюджете дыра огромная, они никому ничего не выдадут! Они просто хотят в интересах олигархов ушатать малый бизнес, чтобы люди ходили покупать у олигархов больших сетей, а те компании и бизнесы, которые будут перспективные, то олигархи их в кризис скупят за мелочь, а потом без кризиса эти компании вырастут в цене на 1000%. Олигархи не имеют никакой морали и они будут шагать по трупам мелких бизнесов и компаний и как стервятники пожирать тех, кто не сможет выжить за свой счет и они их будут как падальщики жрать! Такое же происходило во время великой депрессии в США. Там были такие же олигархи, только это было 100 лет назад. Советую всем посмотреть документальный фильм "Люди, построившие Америку". Там показаны олигархи США - самые богатые люди на то время и истории их обогащения. Олигархи - это всегда страшные люди и их главное свойство - это обогащение и они в эти кризисы думают, как поживиться с горя людей. Этих гнид надо повесить!
показати весь коментар
26.11.2020 15:57 Відповісти
Як що починають обіцяти...Значить будуть грабит... Уряд засвоїв уроки весняного локдауну і розробив ефективний пакет допомоги бізнесу, - радник глави ОП Милованов - Цензор.НЕТ 669
показати весь коментар
26.11.2020 16:39 Відповісти
 
 