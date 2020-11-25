УЄФА визнав технічну поразку збірної України у скасованому матчі з командою Швейцарії, УАФ планує оскаржити рішення
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Збірній України присудили поразку з рахунком 0:3 у матчі Ліги націй зі Швейцарією.
Рішення ухвалив Апеляційний комітет УЄФА, який проводив своє засідання в середу, 25 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини української збірної, і зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
УАФ має право оскаржити рішення Апеляційного комітету УЄФА у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.
Віцепрезидент організації Юрій Запісоцький заявив, що УАФ оскаржить рішення у Спортивному арбітражному суді, щойно буде отримано повний текст рішення з мотивувальної частини.
Поки ж у підопічних Андрія Шевченка 6 очок і останнє місце в групі. Тому на наступний сезон збірна України потрапляє в дивізіон Ліги націй.
Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар міста Люцерн відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.
Будь ласка, зачекайте...
Здесь явный конфликт интересов.
Мы обыграли Испанцев.
Флешмоб бы организовать на сайте УЕФА.
https://www.facebook.com/SFA/
Матч может состояться при наличии 7 футболистов.
Решение незаконное - 100%
ОК...
В следующий раз, когда к нам приедут сыроеды по любому виду спорта, закрыть их нахер на карантин в районной больнице Крыжополя...
Протест мы можем подать в УЕФАвский комитет, который тоже находится в Швейцарии.
Вот такая незаангажированность и объективность, малята...
Вот почему сборной Швейцарии , если тот же УЭФА сам же отменил матч ?!
Тогда уж нехай победителем признают команду Ковида-19 !
Вполне себе полноценная команда ...
Заходим все сюда: https://www.facebook.com/uefa
и оставляем запись: UEFA corruption organisation - fair play fiction
ПОЧЕМУ НЕ 0:20? ИЛИ 0:30???
ну, футбольным функционерам виднее сколько мячей ставить проигравшему.
https://www.facebook.com/uefa
уєфа з фіфачкою - дві давно прогнивші контори
до речі, просто цікавий факт... штаб-квартира УЄФА і ВООЗу знаходиться саме в... ну ви поняли.
Это же махинация! Грёбаный стыд!