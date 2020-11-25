Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура

На Луганщині під час перетину державного кордону України з Росією затримали жінку, яка брала участь в організації і проведенні так званого "референдуму ЛНР". Раніше її було оголошено в розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року жінка брала участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки так званого "Акту про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Підозрюючи була так званим "секретарем дільничної комісії", де здійснювала видачу "бюлетенів", підраховувала голоси, складала та затверджувала протокол результатів голосування.

Результати голосування на виборчій дільниці у подальшому використані представниками так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пособника найманців РФ, що брав участь у мінування мостів і доріг під час окупації, судитимуть на Луганщині, - прокуратура

У листопаді 2019 року їй було заочно повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого її було оголошено у розшук.

Жінку затримано працівниками Луганського прикордонного загону на пункті пропуску "Мілове".

У середу, 25 листопада, Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив її під цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.