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затримання (4146) Луганщина (4420) референдум (591)

Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Організаторку проведення

На Луганщині під час перетину державного кордону України з Росією затримали жінку, яка брала участь в організації і проведенні так званого "референдуму ЛНР". Раніше її було оголошено в розшук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, у травні 2014 року жінка брала участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки так званого "Акту про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Підозрюючи була так званим "секретарем дільничної комісії", де здійснювала видачу "бюлетенів", підраховувала голоси, складала та затверджувала протокол результатів голосування.

Результати голосування на виборчій дільниці у подальшому використані представниками так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

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У листопаді 2019 року їй було заочно повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого її було оголошено у розшук.

Жінку затримано працівниками Луганського прикордонного загону на пункті пропуску "Мілове".

У середу, 25 листопада, Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив її під цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.
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Топ коментарі
+6
опять повар?
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25.11.2020 18:49
+5
А цьому бидлу багато й не треба. Пузирь шмурдяка та сільодку. Ага, ще пачку сігарЄт Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4354
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25.11.2020 19:23
+4
Це часом не вона?
Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8489
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25.11.2020 18:50
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опять повар?
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25.11.2020 18:49 Відповісти
Стояла у страшенній тісноті на забитому кухарями гумовому блокпості...
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25.11.2020 19:32 Відповісти
вже наготувала там аж спітніла, пораючись
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25.11.2020 19:44 Відповісти
Це часом не вона?
Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8489
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25.11.2020 18:50 Відповісти
То вроде ганя герман...
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25.11.2020 19:05 Відповісти
Такие и подобные картинки необходимо постоянно крутить как рекламу по каналам ТВ. чтобы не лились крокодильи слёзы за "там наших людей", они "невиноваты, что оказались на оккупирпованной территории", они "не имеют возможности выехать", с ними "нужен диалог". Горбатого могила только исправит.
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25.11.2020 19:08 Відповісти
А цьому бидлу багато й не треба. Пузирь шмурдяка та сільодку. Ага, ще пачку сігарЄт Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4354
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25.11.2020 19:23 Відповісти
Впізнаєш землячків? Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8507
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25.11.2020 19:30 Відповісти
Вполне возможно, что такое произойдет, но по иному поводу и без всякого финансирования. И во всяком случае у меня под домом никто не станет бить ногами привязанную к столбу женщину.
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25.11.2020 19:45 Відповісти
Ну нельзя же считать всех поголовно "ватой", готовой продаваться за копейки.
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25.11.2020 20:15 Відповісти
Їм не потрібні нахлЄбнікі з ЄС Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8370
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25.11.2020 19:22 Відповісти
Посадить ее на цепь,пока не вернутся восточные районы.
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25.11.2020 18:54 Відповісти
Готовят "обменный фонд".
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25.11.2020 18:56 Відповісти
а чудо, которое опросник на выборах устроило, его не хотят арестовать?
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25.11.2020 18:59 Відповісти
венедиктова, как всегда, брешет:
арестовали на Луганщине, - прокуратура
В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.Источник: https://censor.net/ru/n3233246
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25.11.2020 19:07 Відповісти
Давай *блан в студію! Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4126 Люди повинні знати 3,14дарасів лугандонських! Организатора проведения "референдума" в 2014 году, ранее объявленную в розыск, арестовали на Луганщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1473
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25.11.2020 19:20 Відповісти
Організаторку проведення "референдуму" в 2014 році, раніше оголошену в розшук, заарештували на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 958
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25.11.2020 19:30 Відповісти
Зараз Штепа її проконсультує 😀
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25.11.2020 19:45 Відповісти
О! Теперь ещё и эту шмару кормить.
Поставить задом на КПВВ и дать хороший
подсрачник, пусть летит в свой ДНРЫ.
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25.11.2020 19:54 Відповісти
Як на мене- це звичайна профанація. Сама повернулася,взяли під домашній арешт...От коли б кинули в аналог "донецької ізоляції" то сиділа б на рашці і не попалася. Та й повернулася в вільну Україну,а не в вонючу терористичну "лнр".Цій почварі так було гарантовано.ІМХО.
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25.11.2020 19:56 Відповісти
не можу зрозуміти лише одного,ну ненавиділи ви Україну любили росію навіщо ви їздите сюди,сидіть собі там у тайзі і тіштися
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25.11.2020 20:46 Відповісти
под домашний...??- в лугандон отправили, походу...
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25.11.2020 23:31 Відповісти
 
 