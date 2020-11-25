Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Байдена з перемогою на президентських виборах у США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер Китаю Сі Цзіньпін привітав Джозефа Байдена з перемогою на виборах президента США. Він надіслав вітання телеграмою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CCTV.
У своєму привітанні китайський лідер висловив сподівання на те, що надалі у двосторонніх відносинах Китаю та США "не буде розбіжностей і протиріч". За його словами, китайська сторона прагне до нормалізації відносин зі Штатами.
"Стабільний розвиток відносин Китаю і США відповідає запитам і інтересам двох країн, а також очікуванням міжнародного співтовариства", - написав Сі Цзіньпін.
Зазначимо, що під час правління Дональда Трампа у статусі президента США Китай був зведений у статус головного суперника і загрози для Сполучених Штатів. Через це відносини між урядами двох країн були складними.
Будь ласка, зачекайте...
он и через 10 лет после сдоху крышку грома проломит, выползет,
подаст аппеляцию в суд на пересчет голосов в VA and PA и будет орать - "I won!"
ночами не спит Америка все думает - вернет ли Байдет Си Тик-Ток или чебураха для казламордых достаточно.
Си Дзинь Пынь ещё и ростом выше, и не лысый, и не ***** - вот пративнызь !
ети избранные слуги без присмотра - ну ни как и никуда....
Дивіться щоб незабаром ви часом не їли один одного, якщо їх план Great Reset почнуть революційними темпами запроваджувати по всьому світу. Згадайте історію: в 1917 більшовики теж з гарними гаслами неправдами захопили владу, а потім настав військовий коммунізм і голод.
А в Америці на руках понад 300 мільйонів стволів. Нарізних.
Тому в Америці демократія, бо демократи - за демократію, а не за марксизм.
Марксизм - це завжди тоталітарна диктатура.