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У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК

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У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК

У кримінальних процесах за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції щодо недостовірного декларування та які вже закрили за рішенням Конституційного суду, говорилося про приховування коштів на більш ніж 30 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЗК.

Загалом, із травня 2020 НАЗК встановило недостовірне декларування за ст. 366-1 КК в 97 деклараціях. Матеріали у цих справах були направлені до правоохоронних органів. Але після рішення КСУ, який визнав статтю неконституційною, правоохоронцям нічого не залишилося, крім як закрити ці справи.

Так, у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили про закриття справ щодо таких осіб:

 Михайло Сіренко, депутат Київської обласної ради (не задекларував майно на суму 15,9 млн грн);

 Юрій Шрамко, заступник генерального директора держпідприємства "Укрінмаш" (виявлено недостовірні відомості на суму 7,5 млн грн);

 Сергій Ніколайчук, ексзаступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (не зазначив свої доходи та видатки на загальну суму 4,1 млн грн);

 Василь Зеленчук, перший заступник голови Херсонської обласної ради (не задекларував майно на суму 711,5 тис. грн);

 Вадим Нестеренко, народний депутат України VIII скликання (не задекларував корпоративні права на 769,8 тис. грн).

Також Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо колишнього прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Анни Кузьменко. Вона не задекларувала 1100000 грн.

Через рішення КСУ Головне управління Національної поліції у Волинській області не змогло розпочати провадження щодо депутата Волинської обласної ради Сергія Леонтьєва, який не задекларував активи та видаток сумарно на 1,2 млн грн.

"Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, наразі неможливо. Робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо", - говориться в заяві відомства.

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Топ коментарі
+3
Украина богатая страна, можем себе позволить...
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25.11.2020 19:53
+3
30 млн грн??? Не стыдно о таком вообще писать релизы. НАЗК с сотнями миллионым бюджетом накопали уклонение на 30 млн грн. Да там что ни топ чинуша, каждому такую сумму можно вешать. Агентство чисто для картинки за 6 лет пустое место. КПД "0". Стыд и срам как все правительство. Толку от тих законов про коррупцию если они чисто номинально.
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25.11.2020 19:54
+2
По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 3454
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25.11.2020 20:01
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Украина богатая страна, можем себе позволить...
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25.11.2020 19:53 Відповісти
30 млн грн??? Не стыдно о таком вообще писать релизы. НАЗК с сотнями миллионым бюджетом накопали уклонение на 30 млн грн. Да там что ни топ чинуша, каждому такую сумму можно вешать. Агентство чисто для картинки за 6 лет пустое место. КПД "0". Стыд и срам как все правительство. Толку от тих законов про коррупцию если они чисто номинально.
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25.11.2020 19:54 Відповісти
И все барыги в кашаладе, что нынешние, что бывшие.
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25.11.2020 19:56 Відповісти
По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 3454
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25.11.2020 20:01 Відповісти
Ну что черт возьми ты такое несешь? Пэця "ангел" , "люблю" его кашалад и тортики.
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25.11.2020 20:04 Відповісти
То ви шоколаду не куштували. А кашалад, нормальна людина, і нюхати не стане, не те що їсти. Фу. Виплюньте.
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25.11.2020 20:07 Відповісти
А що тут придумувати - кого з членів КС призначив Зеленський, або нинішній склад ВР? У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1593
Хто 2016 року з гідністю реформонув закон про неможливість звільнення суддів через порушення присяги - Зеленський? Може шлюги народу?
Чия ж це такі славні були судова та медова реформи? У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8064

Конституційний суд України складається з 18 суддів. Аби був збережений баланс всіх гілок влади та не було узурпації влади у цей суд по шість суддів призначають президент України, Верховна Рада та з'їзд суддів. Наразі ж у КСУ лише 15 суддів. Три посади досі вакантні. На початку грудня свого третього представника до Конституційного суду має делегувати з'їзд суддів та ще двох - Верховна Рада нинішнього скликання.
Суддів обирають на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Їхня основна робота - офіційне тлумачення конституції України та перевірка на відповідність конституції того чи іншого закону, ухваленого Верховною Радою.
У конституції України та в законі "Про Конституційний суд України" не має чіткого механізму розпуску складу суду, навіть якщо судді не є доброчесними чи приймають неправомірні рішення. В конституції лише є підстави для звільнення окремих суддів через смерть, неможливість виконувати обов'язки за станом здоров'я, вчинення злочину. Звільнити суддю КСУ можуть лише самі судді Конституційного суду. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду приймається двома третинами від його складу.

До 2016 року законодавство допускало звільнення судді КС через "порушення присяги" й такі спірні прецеденти були. Проте з 2016 року подібні можливості чітко заборонені Конституцією.


Зарплата судді КСУ становить близько чотирьох мільйонів гривень на рік.


Нині до складу Конституційного суду входять двоє суддів, призначених ще у 2013 році за поданням тодішнього президента Віктора Януковича. Це - Олександр Касмінін та Олександр Тупицький. Останній зараз очолює Конституційний суд.
Також до складу КСУ входять четверо суддів, яких делегував туди Петро Порошенко, коли обіймав посаду президента України. Троє з них, а саме - Сергій Головатий, Василь Лемак, Віктор Колісник, були призначені в КСУ в 2018 році. До речі, Головатий, Лемак та Колісник не голосували за скандальне скасування е-декларування. А от Володимир Мойсик, якого делегував до суду також Порошенко, підтримав скандальне рішення щодо НАЗК та е-декларування.
Це рішення підтримали також Ірина Завгородня, призначена на посаду у 2018 році постановою Верховної Ради, Сергій Сас та Ігор Сліденко, які були призначені Радою у 2014 році. Натомість Олег Первомайський, який потрапив до суду також за квотою Верховної Ради, за це рішення не голосував.
Усі судді призначені в КС за квотою з'їзду суддів - Віктор Городовенко, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Петро Філюк, Галина Юровська - теж проголосували за скасування е-декларування.
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25.11.2020 20:47 Відповісти
Неужели? А если хорошо подумать и не врать так тупо?

Это кто-же именно назначил Тупицкого главой КС в сентябре 2019 года по протекции Портнова с Богданом, убрав Шевчука?. И это кто-же не провел ротацию судей КС по своей квоте, хотя конкурс на судей КС состоялся еще весной. А теперь в пожарном порядке пытаются провести новый. И это по чьей квоте были назначены судьи КС, проголосовавшие против судебного произвола?

Поэтому переставай так по тупому врать и смени методичку.
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Ще разок: для найнаполегливіщих петріотів: як Тупіцкій міг потрапити до КС, якщо ні Зеленський, ні новий склад ВР його туда не призначали?
Друге питання: де в законі про нищівно переможну судову рефоорму записано, що голову КС призначає зепрезидент (з подачі портого)?
Хлопе, не дури і не шукай виправдань - їх просто не існує. У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3399
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26.11.2020 00:19 Відповісти
Для ущербного -- почитай кто, сколько и на какой срок избирает судей КС. И не позорься уже так по дебильному.
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26.11.2020 00:22 Відповісти
Слухай, ватан, тобі щойно все написали. Включно з термінами, прізвищами і тим, хто як голосував. При всьому бажанні знайти там хоч когось, чиє призначення пов'язане не з папєрєдеіками, а із зенаступніками просто неможливо. Хіба би такою була вказівка звєньєвого...
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26.11.2020 02:59 Відповісти
Да неужели? Петляешь по дебильному теперь. А если хорошо подумать и не врать так тупо, ущербный? Начал кукарекать -- продолжай.

Так кто-же именно назначил "легендарного" теперь Тупицкого главой КС в сентябре 2019 года по протекции Портнова с Богданом, убрав Шевчука?.И кто-же не назначил судей весной 2020 года на освободившиеся в КС места? И это по чьей квоте были назначены судьи КС, проголосовавшие против судебного произвола?
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26.11.2020 10:16 Відповісти
Послухай, педроватко, ні (слабо)чинний президент, ні нинішній склад ВР до КС ще нікого не призначили, а голову КС ні парламент, ні президент обрати не можуть, навіть якби й захотіли: все залежить від тих, кого туди з гідністю напхали папєрєднікі, принагідно звільнивши від будь-якої відповідальності, навіть за порушення присяги:

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один трирічний термін. Голосування проходить шляхом таємного подання бюлетенів. У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2298
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26.11.2020 14:04 Відповісти
Да неужели, ущербное? А НАБУ говорит что записи прослушки рассказывают совсем иначе.
https://glavcom.ua/ru/think/v-nabu-est-zapisi-kak-veroyatno-portnov-i-bogdan-lobbirovali-tupickogo-na-dolzhnost-glavy-ksu-715355.html
И кто-же проявил преступную халатность и "забыл" назначить свою квоту судей весной 2020 года, хотя конкурсы были проведены? И это по чьей квоте были назначены судьи КС, проголосовавшие против судебного произвола?
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26.11.2020 16:23 Відповісти
НАБУ може розповідати, що завгодно, але законодавчої процедури призначення суддів та голови КС вона не змінить ніяк. Єдині записи, які можуть це змінити - це зміни в Законі. І зроблені вони були славними папєрєднікамі, які тепер шукають, на кого б з гідністю звалити свої .
А для довбогризів же повторю ще раз - там все написано, і хто кого призначив, і хто як голосував, і хто їх всіх відмазав:

Конституційний суд України складається з 18 суддів.
На початку грудня свого третього представника до Конституційного суду має делегувати з'їзд суддів та ще двох - Верховна Рада нинішнього скликання.
Суддів обирають на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Ї

Звільнити суддю КСУ можуть лише самі судді Конституційного суду. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного суду приймається двома третинами від його складу.

До 2016 року законодавство допускало звільнення судді КС через "порушення присяги" й такі спірні прецеденти були. Проте з 2016 року подібні можливості чітко заборонені Конституцією.

Нині до складу Конституційного суду входять двоє суддів, призначених ще у 2013 році за поданням тодішнього президента Віктора Януковича. Це - Олександр Касмінін та Олександр Тупицький. Останній зараз очолює Конституційний суд.
Також до складу КСУ входять четверо суддів, яких делегував туди Петро Порошенко, коли обіймав посаду президента України. Троє з них, а саме - Сергій Головатий, Василь Лемак, Віктор Колісник, були призначені в КСУ в 2018 році. До речі, Головатий, Лемак та Колісник не голосували за скандальне скасування е-декларування. А от Володимир Мойсик, якого делегував до суду також Порошенко, підтримав скандальне рішення щодо НАЗК та е-декларування.
Це рішення підтримали також Ірина Завгородня, призначена на посаду у 2018 році постановою Верховної Ради, Сергій Сас та Ігор Сліденко, які були призначені Радою у 2014 році. Натомість Олег Первомайський, який потрапив до суду також за квотою Верховної Ради, за це рішення не голосував.
Усі судді призначені в КС за квотою з'їзду суддів - Віктор Городовенко, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Петро Філюк, Галина Юровська - теж проголосували за скасування е-декларування.

Як бачимо, ні сам Зенаступнік, ні його бездарні слуги за склад КС та прийняті ним рішення НІЯКОЇ відповідальності не несуть - все це заслуга славних папєрєдніків, які вірно служили Януковочу на посаді міністрів та з гідністю прикривали його ставлеників у різних органах влади, в тому числі й судової. Вже сам факт, що Порошенко не лише не прибрав з КС соратників Януковоча, а ще й добавив туди відомого головастого петереста (члена КПРС, Нашої України, БЮТ та Партії регіонів) позбавляє всіх однотурових петріотів будь-яких аргументів про непричетність, як би вони зараз не канючили, клялися, чи засвідчували. У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5318
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26.11.2020 17:53 Відповісти
Это не НАБУ рассказывало, а Бенины и Зелины холуи Портнов и Богдан. Что навыбирали -- то и жрите сейчас, хоть обляпайтесь. . А в промежутках поглощения продукта вспоминайте про Конституцию, ваш дебильный выбор и папередников, при которых такой жопы не было и в помине от слова совсем. Смачного и не сильно заляпайтесь.
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26.11.2020 18:10 Відповісти
Шо, *******, - нічим крить нищівних миздобутків? Ні бєніних, ні зєніних суддів в КС ще немає, то ж звєздєть можна про що завгодно, і навіть, заламуючи руки, випитувати, яка падла виягла з-під плінтуса історії нізамінімого Ведмедчука. У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5051
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26.11.2020 23:33 Відповісти
Только в твоих влажных и больных фантазиях. Повторим еще раз для дебила.

Так кто-же именно назначил "легендарного" теперь Тупицкого главой КС в сентябре 2019 года по протекции Портнова с Богданом, убрав Шевчука?.И кто-же проявил преступную халатность и "забыл" назначить свою квоту судей весной 2020 года, хотя конкурсы были проведены? И это по чьей квоте были назначены судьи КС, проголосовавшие против судебного произвола?
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26.11.2020 23:46 Відповісти
Для довбогризів ще раз:
Главу КС шляхом таємного голосування обрали собі призначені славними папєрєдніками судді КС, І хоч зенаступніки від папєрєдніків нічим принципово не різняться, то ні до призначення тих суддів, ні до вибору ними Голови КС, як, зрештою, і до самої нищівно переможної судової реформи, вони ніякого стосунку не мають - все це незаперечні заслуги однотурових петріотів та їхніх папєрєдніків-камікадзе... У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5863
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27.11.2020 17:46 Відповісти
Врешь. Тупо врешь.
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27.11.2020 20:19 Відповісти
Всє хади запісани, ватан... У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 4103
Петріотам нєчєм крить, тому починають дедалі частіше крить матом.
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27.11.2020 22:40 Відповісти
Это мат? Тогда лечись, ущербное. Или пей меньше.
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27.11.2020 22:44 Відповісти
Вважай, що слів защітан. Можеш так ланковому й передати.
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28.11.2020 13:00 Відповісти
Прочухался, врунишка.? Не прошло и пол-года.
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28.11.2020 13:40 Відповісти
По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 3820
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25.11.2020 19:59 Відповісти
По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 9201 Дасть бог наїдяться.
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25.11.2020 19:59 Відповісти
Больше. Только одного Брыля, дело которого после решения КС закрыли первым, обвиняли в утаивании 43 миллионов гривен + недвижимость, авто, доходы, корпоративные права. А тут какие-то 30 миллионов нарисовали. По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 6829 НАБУ закінчило розслідування проти ексголови Запорізької ОДА Бриля
Высший антикоррупционный суд закрыл «дело Брыля» после решения КСУ По уголовным делам, которые были закрыты после решения КС, чиновники спрятали 30 млн грн, - НАПК - Цензор.НЕТ 6829
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25.11.2020 20:04 Відповісти
У Зеленського торгують не посадами, а цілими областями? Цікавий підхід!

https://www.youtube.com/watch?v=nLahAIk_Yk0
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25.11.2020 20:05 Відповісти
Зе-дебилы !!!!
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25.11.2020 21:00 Відповісти
Значит эти деньги должны выплатить судьи.
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25.11.2020 22:22 Відповісти
30 лямов... У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5490, а скоко при этом спрятано следо-прокуро..????- расползлись в улыбке тапочки)))
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25.11.2020 23:44 Відповісти
47 подкацапных депутатов подали, такие судьи подмахнули.
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26.11.2020 02:55 Відповісти
 
 