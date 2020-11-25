У кримінальних справах, які були закриті після рішення КС, чиновники сховали 30 млн грн, - НАЗК

У кримінальних процесах за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції щодо недостовірного декларування та які вже закрили за рішенням Конституційного суду, говорилося про приховування коштів на більш ніж 30 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАЗК.

Загалом, із травня 2020 НАЗК встановило недостовірне декларування за ст. 366-1 КК в 97 деклараціях. Матеріали у цих справах були направлені до правоохоронних органів. Але після рішення КСУ, який визнав статтю неконституційною, правоохоронцям нічого не залишилося, крім як закрити ці справи.

Так, у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили про закриття справ щодо таких осіб:

Михайло Сіренко, депутат Київської обласної ради (не задекларував майно на суму 15,9 млн грн);

Юрій Шрамко, заступник генерального директора держпідприємства "Укрінмаш" (виявлено недостовірні відомості на суму 7,5 млн грн);

Сергій Ніколайчук, ексзаступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (не зазначив свої доходи та видатки на загальну суму 4,1 млн грн);

Василь Зеленчук, перший заступник голови Херсонської обласної ради (не задекларував майно на суму 711,5 тис. грн);

Вадим Нестеренко, народний депутат України VIII скликання (не задекларував корпоративні права на 769,8 тис. грн).

Також Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження щодо колишнього прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Анни Кузьменко. Вона не задекларувала 1100000 грн.

Через рішення КСУ Головне управління Національної поліції у Волинській області не змогло розпочати провадження щодо депутата Волинської обласної ради Сергія Леонтьєва, який не задекларував активи та видаток сумарно на 1,2 млн грн.

"Через рішення КСУ притягнути до відповідальності осіб, які вказали недостовірні відомості в деклараціях, наразі неможливо. Робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо", - говориться в заяві відомства.

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