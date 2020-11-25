Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко подякував львів'янам за підтримку на місцевих виборах, закликав політичні табори вгамувати емоції і налагодити конструктивну співпрацю.
Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Низький уклін львів'янам за особливо високий рівень підтримки "Європейської Солідарності" на виборах до обласної та міської Рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі усім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях", - пише Порошенко.
"Наша політична сила поважає вибір громади. Воля виборців — закон для політиків", - зазначив лідер "ЄС".
На переконання Порошенка, перше, що зараз мають зробити обидва табори — завершити виборчу кампанію. І приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів. Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів'ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".
"І обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об'єднаної територіальної громади. А команда "Європейської Солідарності" готова підставити плече ще й на рівні Верховної Ради", - наголошує п'ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Може від рашистскої падалі настав час рідну неньку рятувати?
яка брудна маніпуляція..у кращих традиціях північної корейщини..
хоч іноді згадуйте другу заповідь..
а перемога Садового пірова, бо рулити буде місьрада на чолі з ЄС, а не він, і його мафіозне оточення залишиться з носом
а буде тріпатись - знімуть
и подтверждения этих цифр у тебя конечно же нет
а говно это ты взял с помойки кацапской dw
за первый месяц работы 2019 года новые депутаты получили 3.3 млн (39 млн). при этом число тех кому компенсируется жилье уменьшилось в полтора раза с 180 до 120
до речі, у Парубія хати в Києві немає
Жри свою кацапську блювотину сам!))))
Уроды, кого вы прмвели к власти?
https://www.facebook.com/groups/turkiyetransportcular/permalink/2803407729884150/
Пит пригласи Федину, Синютку да посcедите спокойно с Садовым в ресторанеб подумайте что полезного можно сделать в частности для города и для всей страны, Садовой же не Рабинович ,но какие могут быть обиды тем более он на несколько лет попал в меры , да и с мусором за одно решите проблему сообща пожалуйста
Може, й візьме мусір прибирати, чи ще на якусь роботу - маєток у баті великий...