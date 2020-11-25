Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко подякував львів'янам за підтримку на місцевих виборах, закликав політичні табори вгамувати емоції і налагодити конструктивну співпрацю.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Низький уклін львів'янам за особливо високий рівень підтримки "Європейської Солідарності" на виборах до обласної та міської Рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі усім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях", - пише Порошенко.

"Наша політична сила поважає вибір громади. Воля виборців — закон для політиків", - зазначив лідер "ЄС".

На переконання Порошенка, перше, що зараз мають зробити обидва табори — завершити виборчу кампанію. І приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів. Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів'ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"І обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об'єднаної територіальної громади. А команда "Європейської Солідарності" готова підставити плече ще й на рівні Верховної Ради", - наголошує п'ятий Президент.

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