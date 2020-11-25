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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко подякував львів'янам за підтримку на місцевих виборах, закликав політичні табори вгамувати емоції і налагодити конструктивну співпрацю.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Низький уклін львів'янам за особливо високий рівень підтримки "Європейської Солідарності" на виборах до обласної та міської Рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі усім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях", - пише Порошенко.

"Наша політична сила поважає вибір громади. Воля виборців — закон для політиків", - зазначив лідер "ЄС".

На переконання Порошенка, перше, що зараз мають зробити обидва табори — завершити виборчу кампанію. І приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів. Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів'ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії", - зазначає лідер "Європейської Солідарності".

"І обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об'єднаної територіальної громади. А команда "Європейської Солідарності" готова підставити плече ще й на рівні Верховної Ради", - наголошує п'ятий Президент.

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Топ коментарі
+26
Порошенко оставил 130 млрд в бюджете, ЗЕкловун имеет -300млрд дефицита всего за полтора года... Ну и кто барига мародьор, а ЗЕбилы??
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25.11.2020 21:11
+20
Петр Алексеевич, может хватит дипломатией заниматься?
Може від рашистскої падалі настав час рідну неньку рятувати?
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25.11.2020 21:04
+20
Fobos Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6801

Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9075
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25.11.2020 21:26
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Петр Алексеевич, может хватит дипломатией заниматься?
Може від рашистскої падалі настав час рідну неньку рятувати?
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25.11.2020 21:04 Відповісти
Та ні. Мудрий нарід має нажертися зеленого лайна до блювоти.
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25.11.2020 21:13 Відповісти
Та вже ж рятував-"ненька" насрала посеред хати,вивалялась у лайні,заляпала ним всіх і все,покликала "собутильників" і місцевих придурків аби гуртом виперти рятівника! Виперли!
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25.11.2020 21:15 Відповісти
Невдячний народ..колись вже від одного бджоляра таке чув..той що просрав довіру народу та злив країну хаму..
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25.11.2020 21:19 Відповісти
Fobos Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6801

Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9075
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25.11.2020 21:26 Відповісти
звісно, без цього божка нічого славного зробити апріорі не можливо.. Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4516
яка брудна маніпуляція..у кращих традиціях північної корейщини..
хоч іноді згадуйте другу заповідь..
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25.11.2020 23:13 Відповісти
Извините, "законное, но поспешное решение", - это кто принял?
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25.11.2020 21:05 Відповісти
голова Львівської ТВК Ігор Сліпецький(трохи заносить чувака)
Необходимо обуздать эмоции и обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления во Львове, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9572
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25.11.2020 21:09 Відповісти
Так он из ЕС?
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25.11.2020 21:30 Відповісти
"Сьогодні у Львові справжня істерика від Садового. Фракція «ЄС» наважилась порушити святість мера і провела першу сесію міськради без нього. Все. Причому нові депутати почали роботу в рамках закону і це просто формальщина. Та Андрій Іванович образився і почав скандалити з першого ж дня на посту міського голови.А тепер по поличках:1. Львівська територіальна виборча комісія своїм рішенням скликала новообраних депутатів. Львівська ТВК - єдиний уповноважений орган, який може скликати перше засідання новообраної ради. І обов'язок депутатів - з'явитись, фактично, на своєму робочому місці. Все, що зробили депутати - це склали присягу.2. Що робить Садовий? Починає справжню істерику та робить з себе жертву «уявного» заколоту, який ніби-то організований руками «ЄС», «Варти» та «Свободи». Спекулює темою проведення сесії, вибору секретаря міськради та призначення членів виконкому, незважаючи на те, що це все - компетенція виключно самих депутатів!!Виконком обирається міською радою, де у Садового лише 17 депутатів з 64. Тому його присутність або відсутність, фактично, не є принциповою. Партія Андрія Івановича просто хоче керувати засіданнями, маючи меншість в міськраді. То хто тут рейдер? Весь цей театр абсурду, розпочатий Садовим полягає у тому, що новообраний мер боїться втратити посади, на яких вже сидять «його» люди та боїться, що не матиме можливості «порішати» це питання з депутатами. Так мер, прикриваючись захистом демократії, насправді просто захищає свою шкуру та свої інтереси."
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25.11.2020 21:52 Відповісти
хай не істерить Садовий, бо міськрада може висловити йому недовіру і послать мєлким лєсом Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4195

а перемога Садового пірова, бо рулити буде місьрада на чолі з ЄС, а не він, і його мафіозне оточення залишиться з носом
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25.11.2020 22:12 Відповісти
Прийде інша мафія?
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26.11.2020 09:44 Відповісти
був в ЄС, тепер, ніби, в Голосі
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26.11.2020 17:30 Відповісти
Новые львовские депутаты... Своей сессией, они юридически оставили Садового уже не мэром и еще не мэром)))
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25.11.2020 21:41 Відповісти
все по закону!
а буде тріпатись - знімуть Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 762
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25.11.2020 22:13 Відповісти
не забувай про 62%, які проголосували за нього.... Львів тобі не лугандон
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26.11.2020 17:32 Відповісти
Порошенко оставил 130 млрд в бюджете, ЗЕкловун имеет -300млрд дефицита всего за полтора года... Ну и кто барига мародьор, а ЗЕбилы??
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25.11.2020 21:11 Відповісти
етаавсьоопарахаботьівинавааатьі!!!
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25.11.2020 21:15 Відповісти
Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5366
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25.11.2020 21:31 Відповісти
Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3795
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25.11.2020 21:53 Відповісти
так вони ж "рятівники" ... їм можна Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6462
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25.11.2020 22:01 Відповісти
баран 40633450 млн это 40633450000000 или больше 40 триллионов
и подтверждения этих цифр у тебя конечно же нет

а говно это ты взял с помойки кацапской dw
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25.11.2020 22:02 Відповісти
теперь идем дальше
за первый месяц работы 2019 года новые депутаты получили 3.3 млн (39 млн). при этом число тех кому компенсируется жилье уменьшилось в полтора раза с 180 до 120
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25.11.2020 22:06 Відповісти
о чем ви гаварите, чоловік БЕНЯдіктовни сам один отримав 1,5 миліони за раз, і не "жужжить" Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4710

до речі, у Парубія хати в Києві немає
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1271
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25.11.2020 22:40 Відповісти
Ти хворе чи дебільне?!)))))
Жри свою кацапську блювотину сам!))))
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25.11.2020 23:08 Відповісти
"Глеб123 - тупа расейска лахта", так зазначено в моєму кондуїті
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26.11.2020 12:29 Відповісти
А разве это было непонятно изначально???!
Уроды, кого вы прмвели к власти?
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25.11.2020 21:52 Відповісти
Цікаво, чи вистачить в Садового політичної мудрості прийняти це завуальоване вибачення. Адже він мер бе політичної підтримки в міськраді.
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25.11.2020 21:16 Відповісти
Пропозиція справжнього державного мужа, а не жалюгідні потуги криворізької шпани, грати їх роль.
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25.11.2020 21:18 Відповісти
зебилята пусть учяться с нового типа достоиных джентельменов

https://www.facebook.com/groups/turkiyetransportcular/permalink/2803407729884150/
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25.11.2020 21:18 Відповісти
Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 484
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25.11.2020 21:33 Відповісти
Кому ти з своєю ЄС у Львові потрібний! Причепився як реп'ях
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25.11.2020 21:45 Відповісти
Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. , - пишет Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3233262

Пит пригласи Федину, Синютку да посcедите спокойно с Садовым в ресторанеб подумайте что полезного можно сделать в частности для города и для всей страны, Садовой же не Рабинович ,но какие могут быть обиды тем более он на несколько лет попал в меры , да и с мусором за одно решите проблему сообща пожалуйста Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7473
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25.11.2020 21:52 Відповісти
Садовий із Синюткою не вітаються
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25.11.2020 23:45 Відповісти
Так Синютка ж і хотів вирішити проблему з тим сміттєвим заводом - зовсім його не будуватиє.
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26.11.2020 09:46 Відповісти
Не всі презервативи однакові
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25.11.2020 21:56 Відповісти
Ну все хана мусору .. Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1259
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25.11.2020 22:16 Відповісти
Чоміндан, вокзал, Ростов Необхідно приборкати емоції і забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування у Львові, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6324 Прийдеш до Чівокуні та скажеш - "батя, при тебе жилося какось лутьшее! возьми к себе, буду стараться!"
Може, й візьме мусір прибирати, чи ще на якусь роботу - маєток у баті великий...
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25.11.2020 22:36 Відповісти
Шось бидлятині новина не подобаєця! Чому б це?😆
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25.11.2020 23:16 Відповісти
Мудрий політик та дипломат Поршенко завжди говорить та робить правильні речі. Навідміну від Садового, який знімає себе на користь Гриця, агітує за Зебіля. Нахій такий мер Львову? Він же вже там коріння пустив та просто тупо буде працювати тільки на себе по відпрацьованим схемам. Але львів'янам видніше, звичайно.
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25.11.2020 23:42 Відповісти
У Порошенка як була погана кадрова політика, так і лишилася. Синютка: 1. Був заступником Садового; 2- Синютка кум Садового; 3.- Вони не поділили гроші і посварилися на смерть, так що вже багато років не вітаються; 4.- Синютка досить довго був головою Львівської облдержадміністрації і ніяких "побєд і одолєній" при ньому не було, навпаки, "сміттєвий скандал", разом із Садовим; 5.- Синюткові не дано вміння добре говорити, а для "наріда" то важливо. Результат: Хоч Синютка менше зло і я особисто голосував за нього, але - закономірний облом
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25.11.2020 23:52 Відповісти
Дякую, що пояснили. Завжди цікаво почути думку з місця подій. А хто на Вашу думку був би достойним кандидатом у мери Львова?
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26.11.2020 00:32 Відповісти
Борис Джонсон, Піночет, Лі Куан Ю тощо...
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28.11.2020 07:16 Відповісти
брехло, "сміттєвий скандал" виник після трагедії у Грибовичах, а сміттєзвалище було у віддані мерії. Та ж стільки інф було свого часу! Невже вам всім, 73/43%зебілам, не вистачає совісті, щоб брехати хоча би через раз?
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26.11.2020 12:35 Відповісти
Это кто такое, чтобы указывать меру Львова? Лузер😷☝.
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25.11.2020 23:44 Відповісти
 
 