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Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Струс мозку від фейспалмів - приблизно так можна описати враження Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича від новин останнього тижня.

Тому ввечері в "Без Цензури" у прямому ефірі запрошуємо вас, друзі, обговорити дивні і сумні речі, які мчать без упину: новий флешмоб Зеленського, лютий треш у Львові, деградацію від Міносвіти і не тільки.

Міносвіти у нас не бачить проблеми в тому, щоб лікувати рак содою, Петро Порошенко кричить, що не можна дозволяти медичний канабіс, бо всі стануть наркоманами.

А Володимир Зеленський пропонує видати 8 тис. грн з ковідного фонду ФОПам і підтримати їх ... флешмобом! У цей час тітушки ОПЗЖ водять хороводи під американським посольством. І цей перелік можна продовжувати.

Не пропустимо поза увагою і результати виборів, і тітушок від "патріотичної опозиції", і багато іншого.

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Топ коментарі
+21
Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы - Цензор.НЕТ 8655
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25.11.2020 20:47
+19
я сьогодні купила 3 упаковки.
бо всі кажуть, що смачне.
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25.11.2020 20:49
+14
А воно дійсно смачне
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25.11.2020 20:55
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Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы - Цензор.НЕТ 8655
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25.11.2020 20:47 Відповісти
я сьогодні купила 3 упаковки.
бо всі кажуть, що смачне.
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25.11.2020 20:49 Відповісти
))))
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25.11.2020 20:53 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 8741
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25.11.2020 21:11 Відповісти
А воно дійсно смачне
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25.11.2020 20:55 Відповісти
Так справді смачне.
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25.11.2020 20:58 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 4666
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25.11.2020 21:37 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 276
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25.11.2020 22:04 Відповісти
А таким не ласувала?
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 6
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25.11.2020 21:39 Відповісти
Ні. Це для діабетиків.
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25.11.2020 22:04 Відповісти
Надо будет найти такое и купить.
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26.11.2020 10:44 Відповісти
Їжте те на якому 42 % жирності написано , зробіть Порошенка бідним разом а собі шлунок уграйте може тоді щось у Вашу голову дійде
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25.11.2020 21:01 Відповісти
Нічого страшного не буде
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25.11.2020 21:14 Відповісти
Рано коментуєте - до голови іще не дійшов ані гумор , ані сарказм Вперед за маслом 42 % !
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25.11.2020 21:32 Відповісти
Я краще рошенівське з нафтопродуктів буду їсти😂😂😂😂😂😂😂😂
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Їж хлопчику, їж, це спеціяльно для зебаньнів, мозок через жопу прочищае.
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 1980 Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 1980 Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 1980
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26.11.2020 10:50 Відповісти
Что за бред пишите. Обмануете народ. Там жед ясно написано 82,5 раза. А не 82. Припрятать хотите 0,5 раза от налоговой.
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25.11.2020 21:47 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 2599
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25.11.2020 22:07 Відповісти
А я жене подарю, она за соплю голосовала)
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26.11.2020 14:08 Відповісти
Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: лечение рака содой от МОН, Зе-флешмоб вместо денег, Порошенко против травы - Цензор.НЕТ 5634
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25.11.2020 20:48 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 3074
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25.11.2020 21:05 Відповісти
Очень похоже на Одессу.
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26.11.2020 10:25 Відповісти
ЗЕбанутые и туда добрались. Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 2134
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26.11.2020 10:47 Відповісти
гляну... почую ще щось про "голос"... Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 7863
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25.11.2020 21:57 Відповісти
Ну так рак легенів тільки содою і лікується.

Рак легенів відрізняється тим, що організм не здатний побудувати щільних бар'єрів для грибка в тканинах легень, тому тканини, які офіційна медицина називає пухлинами і бореться з ними, ростуть в усіх напрямках в дуже великих кількостях, і зрештою заважають газообміну.

Щоб допомогти організму подолати грибок, роблять легкий водний розчин соди і спринцують легені. Одночасно треба вживати всіх заходів для підняття імунітету, включно з подоланням психологічної подавленості.

Доктор Сімончіні в Італії так добивався повної і стабільної ремісії, за що його шельмували.
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25.11.2020 22:10 Відповісти
Каким образом спринцуют легкие ???🤔
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25.11.2020 23:17 Відповісти
М'який гнучкий шланг, вводять через рот або ніс глибоко у бронхи і закачують фізрозчин з содою. Небагато, у різні місця по 5-10 мл. Людина потім відкашлює цю рідину, яка шкоди не приносить. Зате грибок у легенях від соди швидко втрачає силу і імунна система його добиває.

В результаті такого вкрай простого лікування вже за 2-3 тижні розміри так званих пухлин зменшуються в рази - організм сам розбирає їх, бо це його будматеріали. Побічних ефектів нема, якщо не рахувати охрінівших онкологів, яким не дали заробити на черговому "безнадійному" пацієнті і вбити його.

Так і любе запалення легенів - безнадійне, якщо не лікувати його антибіотиками...
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26.11.2020 12:51 Відповісти
Стрёмновато как то..., проще пить гашенную соду каждый день (ощелачивание организма) и будет нам счастье !😊
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26.11.2020 14:31 Відповісти
Знакомая мамы приехала на машине в шубе в больницу. Ей диагностировали рак и выписали дорогущие лекарства. Знакомая решила не обогащать местную медицину, потому что цена лечения грозила поглотить и дом и машину и, наверное, шубу. Она стала пить соду каждый день. Слава Богу до сих пор жива.
А вот теперь вопрос, это действительно сода рак вылечила или у врача диагностировавшего рак совсем совести не было?
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26.11.2020 11:06 Відповісти
Друге - 100%, перше - навряд.
Що вам дасть "пити соду"? Ви погасите кислоту в шлунку і будуть проблеми з перетравлюванням їжї. Я вважаю, що пити соду - це дурня. Вводити в бронхи, капати навіть фізрозчин з содою в вени - це правильно, якщо так звані онко-пухлини добре постачаються кров'ю. І тоді сода вбиває всередині них грибок, пухлини щезають самі.
Всі інші випадки і методики застосування соди - повна дурня, яка рекламується для того, щоб сховати правду - сода вбиває грибок, який є причиною більшості так званих онкологій.

Кажу "так званих", бо зазвичай це зовсім інша хвороба, яку поспішно здають онкологам, щоб ті заробляли і збагачували Big Pharma.
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26.11.2020 12:55 Відповісти
Почему дурость ? Симончини это практиковал , Неумывакин тоже только раньше Симончини.
В желудке вы себе ничего не сожжете, просто соду надо гасить кипятком . Пить только на голодный желудок и потом хотябы пол часа ничего не есть . Проблем с желудком не будет , если ПРАВИЛЬНО употреблять !😊
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26.11.2020 14:53 Відповісти
стовідсоткове, еталонне гівно Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 2795
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25.11.2020 22:11 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 7395
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25.11.2020 22:52 Відповісти
Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави - Цензор.НЕТ 464
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25.11.2020 22:53 Відповісти
 
 