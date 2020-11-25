Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави. ВIДЕО
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Струс мозку від фейспалмів - приблизно так можна описати враження Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича від новин останнього тижня.
Тому ввечері в "Без Цензури" у прямому ефірі запрошуємо вас, друзі, обговорити дивні і сумні речі, які мчать без упину: новий флешмоб Зеленського, лютий треш у Львові, деградацію від Міносвіти і не тільки.
Міносвіти у нас не бачить проблеми в тому, щоб лікувати рак содою, Петро Порошенко кричить, що не можна дозволяти медичний канабіс, бо всі стануть наркоманами.
А Володимир Зеленський пропонує видати 8 тис. грн з ковідного фонду ФОПам і підтримати їх ... флешмобом! У цей час тітушки ОПЗЖ водять хороводи під американським посольством. І цей перелік можна продовжувати.
Не пропустимо поза увагою і результати виборів, і тітушок від "патріотичної опозиції", і багато іншого.
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Будь ласка, зачекайте...
бо всі кажуть, що смачне.
Рак легенів відрізняється тим, що організм не здатний побудувати щільних бар'єрів для грибка в тканинах легень, тому тканини, які офіційна медицина називає пухлинами і бореться з ними, ростуть в усіх напрямках в дуже великих кількостях, і зрештою заважають газообміну.
Щоб допомогти організму подолати грибок, роблять легкий водний розчин соди і спринцують легені. Одночасно треба вживати всіх заходів для підняття імунітету, включно з подоланням психологічної подавленості.
Доктор Сімончіні в Італії так добивався повної і стабільної ремісії, за що його шельмували.
В результаті такого вкрай простого лікування вже за 2-3 тижні розміри так званих пухлин зменшуються в рази - організм сам розбирає їх, бо це його будматеріали. Побічних ефектів нема, якщо не рахувати охрінівших онкологів, яким не дали заробити на черговому "безнадійному" пацієнті і вбити його.
Так і любе запалення легенів - безнадійне, якщо не лікувати його антибіотиками...
А вот теперь вопрос, это действительно сода рак вылечила или у врача диагностировавшего рак совсем совести не было?
Що вам дасть "пити соду"? Ви погасите кислоту в шлунку і будуть проблеми з перетравлюванням їжї. Я вважаю, що пити соду - це дурня. Вводити в бронхи, капати навіть фізрозчин з содою в вени - це правильно, якщо так звані онко-пухлини добре постачаються кров'ю. І тоді сода вбиває всередині них грибок, пухлини щезають самі.
Всі інші випадки і методики застосування соди - повна дурня, яка рекламується для того, щоб сховати правду - сода вбиває грибок, який є причиною більшості так званих онкологій.
Кажу "так званих", бо зазвичай це зовсім інша хвороба, яку поспішно здають онкологам, щоб ті заробляли і збагачували Big Pharma.
В желудке вы себе ничего не сожжете, просто соду надо гасить кипятком . Пить только на голодный желудок и потом хотябы пол часа ничего не есть . Проблем с желудком не будет , если ПРАВИЛЬНО употреблять !😊