Проєкт "Без Цензури" у прямому ефірі: лікування раку содою від МОН, Зе-флешмоб замість грошей, Порошенко проти трави. ВIДЕО

Струс мозку від фейспалмів - приблизно так можна описати враження Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича від новин останнього тижня.

Тому ввечері в "Без Цензури" у прямому ефірі запрошуємо вас, друзі, обговорити дивні і сумні речі, які мчать без упину: новий флешмоб Зеленського, лютий треш у Львові, деградацію від Міносвіти і не тільки.

Міносвіти у нас не бачить проблеми в тому, щоб лікувати рак содою, Петро Порошенко кричить, що не можна дозволяти медичний канабіс, бо всі стануть наркоманами.

А Володимир Зеленський пропонує видати 8 тис. грн з ковідного фонду ФОПам і підтримати їх ... флешмобом! У цей час тітушки ОПЗЖ водять хороводи під американським посольством. І цей перелік можна продовжувати.

Не пропустимо поза увагою і результати виборів, і тітушок від "патріотичної опозиції", і багато іншого.

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