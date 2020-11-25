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ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров

Євросоюз надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації.

Про це сповідомив на своїй сторінці у Фейсбук віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"€9,6 млн - перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного урядування та Іспанський фонд FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів щодо електронних послуг, кібербезпеки і захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.

Міністр зазначив, що фінансування також стосуватиметься:

  • розробки інфраструктури для електронного урядування;
  • модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі "Дія" і в додатку "Дія";
  • візуалізації інформації про доступ до широкосмугового інтернету в Україні;
  • продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";
  • розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора - державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;
  • розвитку довірчих послуг.

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Топ коментарі
+3
О,как раз зеле в самолёт новый интернет
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25.11.2020 20:57
+3
цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
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25.11.2020 20:59
+3
пустят на дороги. коксовые дороги
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25.11.2020 21:19
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для віслюків трансформувати 20 лямів, як два пальці.... ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 5243
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25.11.2020 20:56 Відповісти
Нет ну сколько можно ? Зеворюги все 20 000 000 распилят и глазом не успеете моргнуть
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25.11.2020 21:31 Відповісти
О,как раз зеле в самолёт новый интернет
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25.11.2020 20:57 Відповісти
цифровая трансформация самолета ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 2196
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25.11.2020 20:59 Відповісти
кстати о самолетах
ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации, - вице-премьер Федоров - Цензор.НЕТ 469
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25.11.2020 21:04 Відповісти
пустят на дороги. коксовые дороги
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25.11.2020 21:19 Відповісти
Знімуть серіальчик-голосранько
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25.11.2020 20:59 Відповісти
Бесплатный сыр.
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25.11.2020 21:00 Відповісти
20 млн евро на развитие цифровой трансформации...

Лучше бы они за гораздо меньшие деньги киллера наняли, что бы клоуна зеленого грохнуть. Это единственно правильный вариант для страны.
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25.11.2020 21:01 Відповісти
Нічого не зміниться,чергове лайно оберуть дегенерати
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25.11.2020 21:06 Відповісти
Медвечук подтвердит.
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25.11.2020 21:28 Відповісти
чем и занимаемся уже 30 лет
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25.11.2020 22:47 Відповісти
А сколько на самом деле в дело пойдут? 20 штук?
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25.11.2020 21:07 Відповісти
Это сколько в асфальте?🤔
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25.11.2020 21:08 Відповісти
20 лямов евро? Чего так мало? 100 метров дороги от зеленого Мародера.
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25.11.2020 21:10 Відповісти
Мля, в следущий раз лучше выбирать Шария? Он то может тявкать в отличие от Зеленского.
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25.11.2020 21:12 Відповісти
Мізки вибери, дебіл.
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25.11.2020 21:22 Відповісти
В этом то и дело, Шарий гнусный но характерный, в отличие от клована
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25.11.2020 21:28 Відповісти
менять клована на педофила-ватника не лучший вариант ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 2659
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25.11.2020 21:25 Відповісти
Предлагаю поменять на Дарт Вейдера
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25.11.2020 21:30 Відповісти
не... Вейдер - марионетка... Надо ориентироваться на Шива Палпатина ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 3058
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25.11.2020 21:34 Відповісти
ЕС предоставит Украине 20 млн евро на развитие цифровой трансформации АСФАЛЬТА в нал ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров - Цензор.НЕТ 1634
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25.11.2020 21:24 Відповісти
Зеля таки подрихтует интернет на одном из президентских самолетов, которые он громогласно обещал продать 1,5 года назад...
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25.11.2020 21:31 Відповісти
чтобы кредиты на чужое имя легче было брать
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25.11.2020 21:44 Відповісти
Восврение космоса, ящитаю.
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25.11.2020 21:49 Відповісти
Отим давати нельзя - зкомуниздять. Або, як хтось вище написав, буде якраз на інтернет в літак.
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25.11.2020 21:53 Відповісти
А контролировать будут? Иначе оманский нелох опять к рукам приберет, точнее "дороги построит"
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25.11.2020 22:44 Відповісти
 
 