ЄС надасть Україні 20 млн євро на розвиток цифрової трансформації, - віцепрем'єр Федоров
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Євросоюз надасть Україні 20 млн євро фінансової підтримки на розвиток цифрової трансформації.
Про це сповідомив на своїй сторінці у Фейсбук віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"€9,6 млн - перший фінансовий внесок, який отримає Україна в рамках проєкту EU4DigitalUA. Естонська Академія електронного урядування та Іспанський фонд FIIAPP Spain допоможуть у реалізації проєктів щодо електронних послуг, кібербезпеки і захисту даних, розвитку реєстрів", - написав Федоров.
Міністр зазначив, що фінансування також стосуватиметься:
- розробки інфраструктури для електронного урядування;
- модернізації державних е-послуг та розробки послуг на порталі "Дія" і в додатку "Дія";
- візуалізації інформації про доступ до широкосмугового інтернету в Україні;
- продовження підключення основних реєстрів до системи обміну даними "Трембіта";
- розробки загальнодержавного персонального ідентифікатора - державного цифрового посвідчення особи і реєстру адрес реєстрації місця проживання громадян;
- розвитку довірчих послуг.
Топ коментарі
+3 темний лорд
показати весь коментар25.11.2020 20:57
+3 Bogdan_
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+3 Beer Bear
показати весь коментар25.11.2020 21:19
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Лучше бы они за гораздо меньшие деньги киллера наняли, что бы клоуна зеленого грохнуть. Это единственно правильный вариант для страны.