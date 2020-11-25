Кабмін і ОП можуть ввести повний локдаун вже з 20 грудня, - ЗМІ
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Кабінет Міністрів і Офіс президента розглядають два варіанти запровадження локдауна в період новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19. Сценарій залежить від темпів поширення СOVID-19 і завантаженості медичної системи.
Про це Суспільному повідомили джерела, близькі до переговорів, інформує Цензор.НЕТ.
"Варіант локдауна справді обговорюється зараз у Кабміні й Офісі президента. Поки розглядається два варіанти, залежно від того, якою буде статистика захворюваності. В "лайтовому" варіанті нам запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, саме на час новорічних канікул" , - сказав співрозмовник видання.
Але якщо кількість нових випадків зростатиме, локдаун можуть ввести вже з 20 грудня і тоді він захопить новорічні свята.
Співрозмовник зазначив, що в даний час відсоток заповнюваності лікарень коливається по Україні в середньому в межах 50%, але якщо він досягатиме 80%, система охорони здоров'я може не витримати.
"І тоді настане те, про що говорив Степанов (міністр охорони здоров'я Максим Степанов. - Ред.): вибіркова госпіталізація і медичний колапс. Варіанти локдауна поки тільки опрацьовуються, можливо, транспортне сполучення зупинятися не буде", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, 20 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що за більш ніж 30 тис. хворих на COVID-19 за добу уряд наполягатиме на введенні більш жорстких карантинних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Что такое праздник? Это есть день, «порожний» от работ, ничем не заполненный, кроме отдыха
Потому для меня нг - это праздник, а вы как хотите
А потом сатурация падает.. Кислорода нет... Так какого хрена доводить до такого состояния?
А умереть можно и при хорошей сатурации.. Сердечко остановится.. И мало чего... Идиоты.. Клоуны.. Они думаюТ. чем?
пара тройка клованов изображающих министров, президента и оффиc президента,
густо разбавленая ермаковской кацапней - к сожелению ето все, шо на сегодня есть...
так будете брать?
на результатах тесту
Час підготуватись просрали, гроші покрали, бюждет майже пустий...
Щось алогічне ви написали.