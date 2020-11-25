УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13129 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 421 21
авіакатастрофа (907) Іран (1342) компенсації (361) Харківщина (4289)

Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Іран закладе до держбюджету-2021 €200 млн на компенсації

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Іран закладе до держбюджету-2021 €200 млн на компенсації

Іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ в січні цього року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Al-Monitor.

Кошти будуть виділені з Фонду національного розвитку Ірану. Точний обсяг компенсацій для кожного з потерпілих поки не визначено.

Читайте також: Іран відмовляється розглядати довічне ув'язнення як варіант покарання для винних у катастрофі літака МАУ під Тегераном, - Мамедов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: В Офісі генпрокурора розповіли, чого чекають від третього раунду переговорів з Іраном щодо збитого українського літака
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
не гуд..

лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
показати весь коментар
25.11.2020 21:45
+1
Но стоять на коленях перед арабами, это норм?
показати весь коментар
25.11.2020 21:51
+1
т.е не перед ниггером ты согласен, перед ****** например - он же не ниггер....
показати весь коментар
25.11.2020 21:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже щось.
показати весь коментар
25.11.2020 21:33 Відповісти
не гуд..

лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
показати весь коментар
25.11.2020 21:45 Відповісти
Ты как эт к Байдену относишься?
показати весь коментар
25.11.2020 21:46 Відповісти
к зеленью - очи вже не бачать?
показати весь коментар
25.11.2020 21:48 Відповісти
Но стоять на коленях перед арабами, это норм?
показати весь коментар
25.11.2020 21:51 Відповісти
как то ты бысто от байдена к арабам - он араб?
показати весь коментар
25.11.2020 21:53 Відповісти
Он нет, в этом то и проблема. Ты бы лично предклонился перед нигером?
показати весь коментар
25.11.2020 21:56 Відповісти
т.е не перед ниггером ты согласен, перед ****** например - он же не ниггер....
показати весь коментар
25.11.2020 21:58 Відповісти
***** не актуален, он не мой президент. А нигеры да, они в нашей среде. Не хватает кричать путин ***** и при этом смоктать член нигера.
показати весь коментар
25.11.2020 22:03 Відповісти
так твой президент ниггер и он тебе не нравится?
никак не пойму причем тут байден и арабы - запутал ты меня ...
а у кого бы ты отлекал - ну так шо бы тебе понравилось?
показати весь коментар
25.11.2020 22:06 Відповісти
шойга - чем ни кандидатец на твой черный рот?
показати весь коментар
25.11.2020 22:08 Відповісти
выбирайте шо то одно
показати весь коментар
25.11.2020 22:48 Відповісти
Я о том, что не следует топить за Трама, этот тот же *****. Ты со мной соглашаеьшся?
показати весь коментар
25.11.2020 22:12 Відповісти
от когда без наездов и неумных вопросов все выясняется за 1 секунду - за рыжего топить не надо и никто етого не делал....
республиканцы перестроятся и найдут не идиота? - на то вся и надежда.
а придурок от любой партии в хате никому не нужен - тут вынос...
и да ето - у вас ус сменился, отклеился, перефлажился - списываю на неосторожность
в обращении со сложным девайсом....
показати весь коментар
25.11.2020 22:21 Відповісти
Чет такие они медленные, как в Естонии
показати весь коментар
25.11.2020 21:45 Відповісти
рілі? у нас перекрито авіатрафік через "подібний" випадок... де розслідування? де гарантії? де с*ка принциповість???
показати весь коментар
25.11.2020 22:24 Відповісти
миллиардные компенсации компании каломойского или компенсации родственникам погибших людей?
почему не открыли уголовные дела на мау, почему разрешили вылет этого рейса, ведь знали и была информация, что там идут обстрелы и вылет из аэропорта - не безопасен..
показати весь коментар
25.11.2020 22:47 Відповісти
Дебилизм зелёных идиотов просто зашкаливает.
показати весь коментар
25.11.2020 22:48 Відповісти
Не катастрофа, а теракт!
показати весь коментар
25.11.2020 23:32 Відповісти
не густо
показати весь коментар
26.11.2020 11:44 Відповісти
 
 