Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Іран закладе до держбюджету-2021 €200 млн на компенсації
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Іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ в січні цього року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Al-Monitor.
Кошти будуть виділені з Фонду національного розвитку Ірану. Точний обсяг компенсацій для кожного з потерпілих поки не визначено.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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лучше бы целевые выплаты - запросить список и каждому туда капнуть.
зеленье все по карманам растаскает...
никак не пойму причем тут байден и арабы - запутал ты меня ...
а у кого бы ты отлекал - ну так шо бы тебе понравилось?
республиканцы перестроятся и найдут не идиота? - на то вся и надежда.
а придурок от любой партии в хате никому не нужен - тут вынос...
и да ето - у вас ус сменился, отклеился, перефлажился - списываю на неосторожность
в обращении со сложным девайсом....
почему не открыли уголовные дела на мау, почему разрешили вылет этого рейса, ведь знали и была информация, что там идут обстрелы и вылет из аэропорта - не безопасен..