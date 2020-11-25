Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера
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У другому турі виборів мера Львова здобув перемогу чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Твоє місто", про це заявив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.
За опонента Садового від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку проголосували 37,75% виборців.
Топ коментарі
+18 бостууга
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+7 Вася Путлер
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+3 Наталья Киенко
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Будь ласка, зачекайте...
це вони дали Садовому так необхідні 10-20 відсотків для виграшу..
Не дивно...Садовий ніколи себе не позиціонував як патріот України -лише як патрілт Львова...
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Садовий не випадково відкриває штаб у своєму улюбленому готелі, куди часто ходить обідати. Кінцевим бенефіціаром готелю є друг Садового, випускник школи імені Андропова та офіцер КГБ СРСР В'ячеслав Юткін. У 2016 році виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови для будівництва цього готелю. Юткін тоді ж звільнився з Промінвестбанку, власником якого є російський державний ВЕБ банк. Раніше Юткін очолював філію російського банку НРБ та СБЕРБАНК Росії в Україні. За словами Юткіна, фінансування проєкту велося, в тому числі, за рахунок ВТБ банку. Це російський державний банк, який очолює член вищої ради партії "Єдина Росія" Леонід Костін. Саме ВТБ банк поглинув у 2012 році "БАНК МОСКВИ", який в той час був активно присутній у Львові. США у 2014 році ввели проти ВТБ санкції, а сам Костін був включений у список чиновників та підприємців з Росії за наближеність до Путіна. BANKHOTEL, у якому відкрив штаб Андрій Садовий, продовжує фінансово контролюватися через зобов'язання перед ВТБ Україна, що перейшли до ВТБ банку Росії, урядом Російської Федерації.
Відповідно до державних реєстрів Російської Федерації Вячеслав Юткін залишається співвласником двох готелів у Криму, що окупований Російською Федерацією, і веде там бізнес за законами країни-агресора. Він володіє готелем "МОРСКОЙ" спільно з генералом служби зовнішньої розвідки Росії Олександром Лєбєдєвим та на 96 % апарт-готелем "Таврический". Також Юткін контролює готель "Слава" в Алушті. В численних інтерв'ю Юткін розповідає, що товаришує з Андрієм Садовим.
https://espreso.tv/article/2020/11/21/shtab_sadovogo_rosiyskyy_gotel_oficera_kgb_ta_feykovi_ekzyt_poly
18 листопада представники ОСББ ''Зелений Двір-Рясне 2'' зареєстрували на сайті електронних петицій звернення до Львівської міськради щодо реконструкції частини дороги на вулиці Величковського.
Як повідомляє 032.ua, автори петиції вказали, що на пішохідному хіднику, який починається від школи (СЗШ) № 100 (вулиця І. Величковського, 58.) та до будинку за адресоювул. І. Величковського, 70 А дорога перебуває у аварійному стані.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
Может быть со всей Украины ему сміття подбрасывали или держали за руки и мешали мусороперерабатывающий завод строить?
Его выбрали львовяне, это их выбор.Пусть работает для них. Но предвыборные страсти уже пора умерить.
И одним и другим.
Вы бы еще написали, что Порошенко самолично свалку поджег. Или что он с апреля 2006 года держал Садового в наручниках и не давал ему возможности построить мусороперерабатывающий завод. Врать - так с размахом не скромничайте.
садік ТУПО ЧЕКАВ,коли з"явиться інвестор,котрий візьме його в "долю"..
жоден поважаючий себе іноземний інвестор на таке не погодивс.я..
Мер Львова наголосив, що рішення про скликання завтрашньої сесії оскаржуватимуть, бо це спроба узурпації влади в місті
Хто у Львові господар? Новообрані депутати Львівської міськради зібралися на сесію, але не всі
У Андрія Івановича немає більшості в міськраді.Тому доведеться ділитись,йти на компроміси.
А тут ще й пандемія не на жарт розгорається,та ще й на початок економічної кризи ....
Объявили пусть работает
Если бы да кабы.
Пусть находит общий язык с радой и работвает. Его выбрали львовяне. И раду тоже выбрали львовяне
навіть на порядок менший від коломойського...
це рівень трішки вищий від наших недоолігархів -Дубневичів,Антонова,козловського..
просто бабла за три терміни нап..див більше....