Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера

У другому турі виборів мера Львова здобув перемогу чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Твоє місто", про це заявив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

За опонента Садового від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку проголосували 37,75% виборців.

Читайте також: Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади