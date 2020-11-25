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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера

У другому турі виборів мера Львова здобув перемогу чинний міський голова Андрій Садовий. За нього проголосували 62,25% виборців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Твоє місто", про це заявив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

За опонента Садового від партії "Європейська солідарність" Олега Синютку проголосували 37,75% виборців.

Читайте також: Міськрада Львова зібралася на перше засідання без мера. Садовий заявив про спробу узурпації влади
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Топ коментарі
+18
Як не підставляли Садового з "львівським сміттям" та влаштовували йому антипіар на всю країну, а люди за нього проголосували.
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25.11.2020 21:47
+7
Молодцы Львовяне правильный выбор. не то что мудрый нарід всякий раз делает
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25.11.2020 21:46
+3
Хоч я і не у захваті від Садового-мера, але це вибір 62% львів'ян. Тому бажаю всим новообраним депутатам плідної та конструктивної роботи на користь місцевій громаді.
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25.11.2020 21:54
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Молодцы Львовяне правильный выбор. не то что мудрый нарід всякий раз делает
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25.11.2020 21:46 Відповісти
львивяне = вата
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26.11.2020 10:53 Відповісти
частина "новонабутих" льВІВЦІВ(з переселенців) ,так,відверта даунбаська вата...

це вони дали Садовому так необхідні 10-20 відсотків для виграшу..

Не дивно...Садовий ніколи себе не позиціонував як патріот України -лише як патрілт Львова... Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 1397
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Садовий не випадково відкриває штаб у своєму улюбленому готелі, куди часто ходить обідати. Кінцевим бенефіціаром готелю є друг Садового, випускник школи імені Андропова та офіцер КГБ СРСР В'ячеслав Юткін. У 2016 році виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови для будівництва цього готелю. Юткін тоді ж звільнився з Промінвестбанку, власником якого є російський державний ВЕБ банк. Раніше Юткін очолював філію російського банку НРБ та СБЕРБАНК Росії в Україні. За словами Юткіна, фінансування проєкту велося, в тому числі, за рахунок ВТБ банку. Це російський державний банк, який очолює член вищої ради партії "Єдина Росія" Леонід Костін. Саме ВТБ банк поглинув у 2012 році "БАНК МОСКВИ", який в той час був активно присутній у Львові. США у 2014 році ввели проти ВТБ санкції, а сам Костін був включений у список чиновників та підприємців з Росії за наближеність до Путіна. BANKHOTEL, у якому відкрив штаб Андрій Садовий, продовжує фінансово контролюватися через зобов'язання перед ВТБ Україна, що перейшли до ВТБ банку Росії, урядом Російської Федерації.
Відповідно до державних реєстрів Російської Федерації Вячеслав Юткін залишається співвласником двох готелів у Криму, що окупований Російською Федерацією, і веде там бізнес за законами країни-агресора. Він володіє готелем "МОРСКОЙ" спільно з генералом служби зовнішньої розвідки Росії Олександром Лєбєдєвим та на 96 % апарт-готелем "Таврический". Також Юткін контролює готель "Слава" в Алушті. В численних інтерв'ю Юткін розповідає, що товаришує з Андрієм Садовим.
https://espreso.tv/article/2020/11/21/shtab_sadovogo_rosiyskyy_gotel_oficera_kgb_ta_feykovi_ekzyt_poly
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26.11.2020 12:00 Відповісти



18 листопада представники ОСББ ''Зелений Двір-Рясне 2'' зареєстрували на сайті електронних петицій звернення до Львівської міськради щодо реконструкції частини дороги на вулиці Величковського.
Як повідомляє 032.ua, автори петиції вказали, що на пішохідному хіднику, який починається від школи (СЗШ) № 100 (вулиця І. Величковського, 58.) та до будинку за адресоювул. І. Величковського, 70 А дорога перебуває у аварійному стані.
Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 4180
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26.11.2020 17:46 Відповісти
Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 4356

https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
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28.11.2020 11:22 Відповісти
ты еще забыл написать что львовский мусор в Одессе сгружают. притомили порохоботы, все успокоиться не могут.
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28.11.2020 13:14 Відповісти
Як не підставляли Садового з "львівським сміттям" та влаштовували йому антипіар на всю країну, а люди за нього проголосували.
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25.11.2020 21:47 Відповісти
Кстати, а шо там сейчас со смиттям?
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25.11.2020 23:31 Відповісти
За сміття відповідає облдержадміністрація, це вона дає лозвіл на полігони. Ще питання будуть ?
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26.11.2020 04:57 Відповісти
Я плакаль. Бедняжка. Підставляли його зі сміттям...
Может быть со всей Украины ему сміття подбрасывали или держали за руки и мешали мусороперерабатывающий завод строить?
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25.11.2020 23:40 Відповісти
Та "плакаль" чи ні - то одне, а є ще такі фактори: у нас в Кропивницькому, наприклад, сміттєзвалищем та вивозом сміття займається одеська контора "Екостайл", котра навіть податки платить в Одесі, незважаючи на шум в ЗМІ с цього приводу.І от що їм заважає за великі гроші створити сміттєвий колапс в Кропивницькому?
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25.11.2020 23:44 Відповісти
А что мешало Садовому не створювать колапс с мусором? У вас в Кропивницком же нашли выход из положения и не разбрасывали свой мусор по всей Украине.
Его выбрали львовяне, это их выбор.Пусть работает для них. Но предвыборные страсти уже пора умерить.
И одним и другим.
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25.11.2020 23:50 Відповісти
14 років "підставляли".... Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 8593
Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 1655
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26.11.2020 11:46 Відповісти
Хоч я і не у захваті від Садового-мера, але це вибір 62% львів'ян. Тому бажаю всим новообраним депутатам плідної та конструктивної роботи на користь місцевій громаді.
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25.11.2020 21:54 Відповісти
Вот именно, выборы закончились, пусть работают. Слава Богу зелени там нет.
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25.11.2020 23:41 Відповісти
62% виборців, а їх прийшло на дільниці 39%
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26.11.2020 07:47 Відповісти
Врать не надоело? ....... 2016 год https://rus.lb.ua/society/2016/06/02/336742_velikie_gribovichi_otkazalis.html
Вы бы еще написали, что Порошенко самолично свалку поджег. Или что он с апреля 2006 года держал Садового в наручниках и не давал ему возможности построить мусороперерабатывающий завод. Врать - так с размахом не скромничайте. Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 3510
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25.11.2020 22:53 Відповісти
Я не прихильник Порошенко,але у сміттєвому питанні прихильники Садового просто "наводят тень на плєтєнь"...

садік ТУПО ЧЕКАВ,коли з"явиться інвестор,котрий візьме його в "долю"..

жоден поважаючий себе іноземний інвестор на таке не погодивс.я..
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26.11.2020 11:49 Відповісти
Это проблема жителей Львова и их выбор. Им с этим выбором жить, наверное привыкли за 14 лет.
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26.11.2020 14:51 Відповісти
Не дарма Львів дав людству таку велику особистість,як Захер -МАзоха !!! Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 3135
Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 2110
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26.11.2020 15:34 Відповісти
Львов - родина многих известных людей. Міський виборчком Львова оголосив про перемогу Садового на виборах мера - Цензор.НЕТ 7166
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26.11.2020 16:17 Відповісти
Можна було б привітати... Але поспівчуваємо сміттяру.Та він і сам вже починає прозрівати.
Мер Львова наголосив, що рішення про скликання завтрашньої сесії оскаржуватимуть, бо це спроба узурпації влади в місті

Хто у Львові господар? Новообрані депутати Львівської міськради зібралися на сесію, але не всі

У Андрія Івановича немає більшості в міськраді.Тому доведеться ділитись,йти на компроміси.
А тут ще й пандемія не на жарт розгорається,та ще й на початок економічної кризи ....
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25.11.2020 22:47 Відповісти
Ну наконец можно уснуть спокойно, Садового объявили мером. А то по результатам виборов никто этого типа не понял.
Объявили пусть работает
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25.11.2020 23:34 Відповісти
і нехай готується відповідати за набрані борги ЛЬвова...
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26.11.2020 11:53 Відповісти
Не надо надуманных предположений.- "Вот если бы"
Если бы да кабы.
Пусть находит общий язык с радой и работвает. Его выбрали львовяне. И раду тоже выбрали львовяне
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25.11.2020 23:45 Відповісти
Песик бариги програв навіть у Львові.
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25.11.2020 23:58 Відповісти
Далі ще буде. І не тільки у Льовові.
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26.11.2020 06:37 Відповісти
Пётр Алексеевич Порошенко, как видный знаток послепендельной дупореабилитации, используя полученный на последних президентских выборах опыт, должен помочь своему выпердышу Синютке в вопросе терапии вмятины на полужопии от пенделя, отхваченного от Львовского электората. Преодолению же моральной травмы должен поспособствовать огроменный сосательный леденец, заблаговременно заготовленный и предоставленный компанией «Рошен».
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26.11.2020 07:53 Відповісти
Садовый почти как путин, будет править 20 лет
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26.11.2020 07:54 Відповісти
Ні Садовий злодій кількома порядками "дрібніший".....

навіть на порядок менший від коломойського...

це рівень трішки вищий від наших недоолігархів -Дубневичів,Антонова,козловського..

просто бабла за три терміни нап..див більше....
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26.11.2020 11:52 Відповісти
 
 