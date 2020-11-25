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Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія не залишила планів

Якщо керівництво Російської Федерації відчує, що Захід не відреагує на її агресію проти України, воно піде на захоплення територій.

Про це генерал-лейтенант, командувач силами США в Європі Бен Ходжес повідомив в інтервю українському виданню ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений, що це те, що вони хотіли б зробити. Я точно не знаю, чи вони збираються це зробити насправді. Якщо вони вірять, що Захід насправді не відреагує, я думаю, що вони будуть готові спробувати на це піти. Але я гадаю, що Україна знає про це не лише через російських військових, а й тому, що у вас є люди на Півдні, які, можливо, є схильними до корупції та дезінформації. Я намагаюся сказати, що має бути стійкість українського суспільства, членів парламенту і місцевої влади, і вони повинні мати бажання цьому протистояти", — зазначив Бен Ходжес.

Він підкреслив, що вважає, що у військовому плані НАТО не втратив Чорноморський регіон - там є три союзники альянсу.

Читайте також: Якщо Захід не конкуруватиме в Чорному морі, це означає, що Росія може тут робити все, що завгодно, - екскомандувач сил США у Європі

"Та, безперечно, нам треба робити більше в Чорному морі, щоб перехопити ініціативу у Кремля і притягнути їх до відповідальності за порушення міжнародного права. Зараз це не є пріоритетом найвищого порядку. У ВМС США там зараз лише кілька кораблів. Зараз Чорне море є недостатньо пріоритетним, щоб збільшувати присутність. Саме тому Україна, Туреччина, Румунія, Грузія і Болгарія мають працювати разом, щоб підвищити вашу власну спроможність протистояти, і мотивувати Німеччину та Францію приділяти більше уваги цілям Росії в регіоні", — каже Ходжес.

За його словами, ці країни  повинні співпрацювати між собою, як з військової точки зору, обміну розвідданими, так і дипломатично, щоб об’єднати свої голоси в Брюсселі, Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні для підвищення обізнаності про стратегічну важливість. Зараз, на думку Бена Ходжеса, цих голосів немає, кожна країна рухається сама по собі й не має необхідної уваги в Брюсселі чи Вашингтоні.

Нагадаємо, про плани Росії застосувати російські Збройні сили для створення сухопутного коридору в окупований Крим у червні 2020 року повідомляла українська розвідка.
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Топ коментарі
+15
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала.
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
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25.11.2020 23:02
+14
Звездит как дышит. У нас по графику окончание войны. Шлимазл зуб давал😁
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25.11.2020 21:59
+13
Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3985
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25.11.2020 22:02
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Звездит как дышит. У нас по графику окончание войны. Шлимазл зуб давал😁
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25.11.2020 21:59 Відповісти
і попурі з сєпарами Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3864
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25.11.2020 22:11 Відповісти
в попури
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25.11.2020 22:41 Відповісти
Головна мета Росєї це вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта!!!Кремлівський недопалок спить і бачить себе царьом Великої,Малої та Білої Русі !!)))
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25.11.2020 22:11 Відповісти
Судячи з наявної інформації, йому тепер вже не трон царський личить, а судно в палаті...
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25.11.2020 22:14 Відповісти
Таких як )(уйло в Расєє мільони !!)))
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25.11.2020 22:16 Відповісти
недаждетесь!
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25.11.2020 22:20 Відповісти
Почитай російський ресурс - "Русский еврей", сьогодні... головна стаття дня... Вони, на відміну від "сру. весни", пишуть доволі об"єктивно і інформація правдива...
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25.11.2020 23:06 Відповісти
САме для здійснення цієї мети і прокладає зелена пліснява шлях до влади зажопінцям та Ко !!!)))
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Зелена пліснява ,в порівнянні з зажопінцями ,це хлопчиська з брудними попками !!))
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25.11.2020 22:23 Відповісти
не той вітер з Америки,щоб )(уйло зміг паруса розправити.Воно сидить у бункері і думає,як би до очередного победобесія дожити.
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25.11.2020 22:51 Відповісти
Он просто понимает, что РФ без Беларуси и Украины развалится. Коммуняки это тоже понимали.
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25.11.2020 23:16 Відповісти
Це кістяк "Русского мира"!!! Успішна євроінтеграція України , це каталізатор прискорення руйнаціі Расєї !!)))
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25.11.2020 23:22 Відповісти
Нет, это не катализатор. Пока "условные" славяне был большинством в Империи и СССР, они скрепляли и удерживали этот конгломерат вместе.
Сейчас понемногу поднимают голову националисты в республиках, чем с экономикой хуже тем больше. **** плешивая понимает, если полыхнёт, то рфии писта.
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25.11.2020 23:36 Відповісти
Но почему? Уже как 30 лет Украина перестала кормить москалей, а она всё никак не разваливается.
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25.11.2020 23:58 Відповісти
Серьезно? 30 лет?) А чьи сыры и курей вы давили тракторами?)))
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26.11.2020 00:11 Відповісти
Не переживай, главное что москали уже кормят как их, а, чурок, черножопых, абхазо-осетинских грызунов... 😁 Кстати, не будете их кормить, сожрут вас😁. И да, СЭСЭСЭР долго держался, потом ёй🖕😁
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26.11.2020 01:11 Відповісти
Это зельцман тебе звездит ,как дышит , Украину предостерегают
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26.11.2020 01:10 Відповісти
Вика, я понимаю время позднее, но ау, мне что, значок сарказм ставить😁
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26.11.2020 01:17 Відповісти
Добавлю
Шлемазл (шлимазл) - жаргонное слово, имеющее распространение в еврейском говоре и кащенизме. Обозначает весёлого придурка
Объяснять кто у нас Зе, надеюсь не стоит 😁
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26.11.2020 01:27 Відповісти
Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3985
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25.11.2020 22:02 Відповісти
у бульбохуйлофюрера в чёрном море свои приоритеты тоже. там основной источник всех его морепродуктов, которыми он старшенького своего вместе с парой мешков картоши потчует )
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25.11.2020 22:02 Відповісти
сухопутный коридор в пустынный крым....
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25.11.2020 22:02 Відповісти
Очко кацапы себе пробьют.
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25.11.2020 22:04 Відповісти
генерал , а ты об этом нашему главнокомандовачу расскажи, а то у него все чики-бомбони и вааще по плану мир на бамбасе! в декабре срок его обещания истекает 1 год, в прошлогоднем декабре перед норманской встречей в интервью с журналистами он сказал -если через год я не остановлю войну на бамбасе то уйду в отставку..... а тут американский генерал со своими предостережениями.... подожди генерал , может он сам в оставку уйдет. хотя вряд ли, они обычно присасываються как пьявки.
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25.11.2020 22:07 Відповісти
Не новина, що світ дано живе за законом джунглів" Кожен сам за себе". Незрозуміло, як Україна може це переламати, коли Франція щойно розпочала величезну сварку з ісламом та з Азербайджаном та Турцією.
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25.11.2020 22:07 Відповісти
ну так переломала же до 2016 года...пока был вменяемый президент.
одно нас спасает,шо ***** уже как тот старый дед-с девками может только глазами Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8046.
впрочем теперь уже и в прямом смысле этого слова.
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25.11.2020 22:22 Відповісти
І багато нам летальної зброї дали?
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26.11.2020 04:26 Відповісти
планы так себе...
Тут и пробивать ничего не надо, вава откроет с хлебом-солью.
Вот только бабло закончится от МВФ и сам предложит, ибо деваться этому 6-му брауни некуда - или на кол,или в объятия хэйла Россия не оставила планов "пробить сухопутный коридор" в оккупированный Крым, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6945
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25.11.2020 22:10 Відповісти
Країни повинні співпрацювати між собою !!!, як з військової точки зору, обміну розвідданими, так і з дипломатичної - щоб об'єднати свої голоси. А кожна країна рухається сама по себе !!! Ось і все пояснення ситуації ...
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Біда в тому, що українське суспільство не рухається в одному напрямку, не консолідоване, і по суті його всього 25%.
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27.11.2020 18:34 Відповісти
Доки потерпіле у керма, - ху&ло буде поспішати.
Небезпека й справді велика.
Як стало відомо, американці терміново будуватимуть базу в Маріуполі.
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25.11.2020 22:15 Відповісти
Треба базу будувати в районі адмінкордона з Кримом !!))
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25.11.2020 22:20 Відповісти
Бази не будують на кордонах.
А пі&дюлєй кацапи й звідти отримають!))
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25.11.2020 22:25 Відповісти
Чув про таку країну Гібралтар???)))
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25.11.2020 22:45 Відповісти
А до чого тут скеля на перешийку? Це звичайний опорник, який не виконує функцій оборони.
Нормальна оборона повинна мати максимально можливу глибину, це азбука.
Ти шо, просто вирішив "повумнічать?))))))
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25.11.2020 23:34 Відповісти
Яку базу? тільки кілька палаток для наших морпіхів.
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Не звезди. Рашка все еще имеет планы пробить сухопутный коридок. Без коридора крым как чемодан без ручки. Просто ***** надеялось что Украина а вернее украинские колаборанты сами на блюдечке преподнесут Рашке сухопутный коридор на крым. Кравчук кстати неоднократно заявлял что Украина должна дать Особый Статус (Автономия) не только ОРДЛО а всему дамбасу. Тоесть с Мариуполем и тд. Там и коридор уже не долго дать в обмен на сладкие обещания долгожданного кредита от МВФ от Макарона и Меркельши.
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25.11.2020 22:18 Відповісти
Кстати ***** не только на крым желает коридор а и на Одессу и приднестровье. ***** рвет и мечет что Молдова уходит из под когтей кремля. Без коридора и приднестровье скоро сдуется.
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25.11.2020 22:21 Відповісти
Схід та Південь України ,це першочерговий етап шматування України !!))
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25.11.2020 22:27 Відповісти
по кредиту решают США
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25.11.2020 22:43 Відповісти
А зачем ему нужен коридор? После постройки моста он уже не нужен.
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26.11.2020 00:56 Відповісти
Мост ето всего лишь как канатная дорога которая ведет на ворованный участок и показывает на весь мир что ето не росийская земля. Кроме того крым можно отрезать от росийской военной помощи одним подрывом моста. А сухопутный коридор ето уже куча возможностей. От военной поддержки по земле до прокладки енергетических магистралей в том числе водопровода. Кроме того сухопутный коридор отрежет Украину от Азовского моря, Мариуполя и крыма что сделает освобождение крыма Украиной невозможным. А так же создаст плацдарм для наступления на Одессу и приднестровье. Кстати в пользу етой версии говорит то что на ТКГ постоянно подымается вопрос о Автономии (особом статусе) не только окупированных территорий а о всем дамбасе. Ето считай Азовское море, порты и металургия отрезаны от Украины и физически и политически. А дальше все как в крыму, вытеснение всего украинского и большое переселение кацапов с Дальнего Востока на дамбас.
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26.11.2020 01:54 Відповісти
Так вот зачем Зеля дороги строит и минные заграждения снимает.
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25.11.2020 22:24 Відповісти
Российские военные корабли находятся в 1500 метрах от Одессы и уже уже блокируют украинские суда.А наши любители мира всё хотят глянуть в глаза кремлёвскому Фюреру Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1372
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25.11.2020 22:33 Відповісти
ссылку можна?
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25.11.2020 22:44 Відповісти
Не свисти. Це менше однієї милі.
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25.11.2020 22:52 Відповісти
Нахер им нужен тот коридор? Давно же мост построили.
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25.11.2020 22:37 Відповісти
Разом з коридором піде Дніпровська вода в Крим !!))
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25.11.2020 22:41 Відповісти
вода может пойти и без коридора. бросок на Каховку.
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25.11.2020 22:45 Відповісти
так себе реконструкция. коридор шириной 5-7 км вдоль линии побережья Азовского моря? зачем?если можно забрать все вплоть до Каховки-Энергодар -Мелитополь.
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25.11.2020 23:38 Відповісти
Если бы она им так нужна была, давно бы стали её закупать, даже по конской цене.
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25.11.2020 22:45 Відповісти
кто ж им продаст?
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25.11.2020 23:35 Відповісти
Предлагали 2 млрд $ в год за воду. Главзебил или засцал, или думает.
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26.11.2020 09:50 Відповісти
Їм коридор потрібен до Придністров'я, і щоб захопити все узбережжя Чорного моря
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27.11.2020 18:46 Відповісти
железный алень с рельсой двух надежнее, однако, братан-славянин...
моржом клянусь и аленем винторогим клянусь тоже - мы же славяне с тобой, да винторогий?
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25.11.2020 22:58 Відповісти
когда уже ваш терешковский совет ********* проголосует за заброниронирование ***** место в раю - минуя апостола Петра?
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25.11.2020 23:33 Відповісти
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принсти від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
*
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
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26.11.2020 06:59 Відповісти
Надо арендовать Ходжеса у Америки на пост министра обороны Украины, люто он кацапов ненавидит!
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25.11.2020 22:55 Відповісти
Это днище. Генерал ничего не понимает. Мыслит как военный и с точки зрения интересов государства.
А Пукин действует в своих интересах которые не всегда пересекаются с интересами государства. Если бы он мыслил так как думает американский генерал, то не полез бы в Крым, в Сирию и т.п.
Запад не понимает Пукина. Приписывают ему какие-то рациональные мотивы, на своей манер.
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25.11.2020 23:02 Відповісти
- В. В., а Вы можете сделать жизнь россиян приятной, богатой и счастливой?...
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
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26.11.2020 07:01 Відповісти
За последние 400 лет Россия ни разу в истории добровольно не выполнила ни одну договоренность которую подписала.
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
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25.11.2020 23:02 Відповісти
Угоди з Расєєю ,це лоховський розводняк,"гнилой базар" !!!)))
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25.11.2020 23:06 Відповісти
Она уже его пробила через пролив, возможно Ходжесу не сказали про мост. Русне не коридор, а водопровод теперь нужен. Но через нас она его пробивать не будет, потому как в таком случае распишется в своей беспомощности решить проблему без воды с Днепра.
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25.11.2020 23:58 Відповісти
Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ .
Часть первая. Направление "Юг"
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html
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26.11.2020 07:22 Відповісти
Боженька защити Одэссу и моего брата Изю Вассермана!
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26.11.2020 08:32 Відповісти
Як тільки парашія почне пробивати "коридор" в Україну за водою, то китайці почнуть пробивать "коридор" до них за нафтою і газом. Кацапи сцикуни, вони розуміють, що в Україні вже є своє військо і озброєння і це не 2014 рік. Вони також знають, що частина поневоленого народу в РФ почне свою визвольну боротьбу.
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26.11.2020 10:25 Відповісти
Хотели бы - пролбили. А так у них и мост имеется зачем им сухопутный участок ?
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26.11.2020 11:29 Відповісти
Зачем им Молдавия, Украина, Грузия, Беларусь,Сирия, Армения, Азербайджан...? Зачем сухопутний коридор...
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27.11.2020 18:52 Відповісти
 
 