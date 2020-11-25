Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес
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Якщо керівництво Російської Федерації відчує, що Захід не відреагує на її агресію проти України, воно піде на захоплення територій.
Про це генерал-лейтенант, командувач силами США в Європі Бен Ходжес повідомив в інтервю українському виданню ТСН, передає Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно впевнений, що це те, що вони хотіли б зробити. Я точно не знаю, чи вони збираються це зробити насправді. Якщо вони вірять, що Захід насправді не відреагує, я думаю, що вони будуть готові спробувати на це піти. Але я гадаю, що Україна знає про це не лише через російських військових, а й тому, що у вас є люди на Півдні, які, можливо, є схильними до корупції та дезінформації. Я намагаюся сказати, що має бути стійкість українського суспільства, членів парламенту і місцевої влади, і вони повинні мати бажання цьому протистояти", — зазначив Бен Ходжес.
Він підкреслив, що вважає, що у військовому плані НАТО не втратив Чорноморський регіон - там є три союзники альянсу.
"Та, безперечно, нам треба робити більше в Чорному морі, щоб перехопити ініціативу у Кремля і притягнути їх до відповідальності за порушення міжнародного права. Зараз це не є пріоритетом найвищого порядку. У ВМС США там зараз лише кілька кораблів. Зараз Чорне море є недостатньо пріоритетним, щоб збільшувати присутність. Саме тому Україна, Туреччина, Румунія, Грузія і Болгарія мають працювати разом, щоб підвищити вашу власну спроможність протистояти, і мотивувати Німеччину та Францію приділяти більше уваги цілям Росії в регіоні", — каже Ходжес.
За його словами, ці країни повинні співпрацювати між собою, як з військової точки зору, обміну розвідданими, так і дипломатично, щоб об’єднати свої голоси в Брюсселі, Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні для підвищення обізнаності про стратегічну важливість. Зараз, на думку Бена Ходжеса, цих голосів немає, кожна країна рухається сама по собі й не має необхідної уваги в Брюсселі чи Вашингтоні.
Нагадаємо, про плани Росії застосувати російські Збройні сили для створення сухопутного коридору в окупований Крим у червні 2020 року повідомляла українська розвідка.
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Сейчас понемногу поднимают голову националисты в республиках, чем с экономикой хуже тем больше. **** плешивая понимает, если полыхнёт, то рфии писта.
Шлемазл (шлимазл) - жаргонное слово, имеющее распространение в еврейском говоре и кащенизме. Обозначает весёлого придурка
Объяснять кто у нас Зе, надеюсь не стоит 😁
одно нас спасает,шо ***** уже как тот старый дед-с девками может только глазами .
впрочем теперь уже и в прямом смысле этого слова.
Тут и пробивать ничего не надо, вава откроет с хлебом-солью.
Вот только бабло закончится от МВФ и сам предложит, ибо деваться этому 6-му брауни некуда - или на кол,или в объятия хэйла
Небезпека й справді велика.
Як стало відомо, американці терміново будуватимуть базу в Маріуполі.
А пі&дюлєй кацапи й звідти отримають!))
Нормальна оборона повинна мати максимально можливу глибину, це азбука.
Ти шо, просто вирішив "повумнічать?))))))
Имитационная реконструкция возможного удара ВС РФ .
моржом клянусь и аленем винторогим клянусь тоже - мы же славяне с тобой, да винторогий?
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принсти від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
*
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
А Пукин действует в своих интересах которые не всегда пересекаются с интересами государства. Если бы он мыслил так как думает американский генерал, то не полез бы в Крым, в Сирию и т.п.
Запад не понимает Пукина. Приписывают ему какие-то рациональные мотивы, на своей манер.
- Нет, не могу…
- А почему? …
- Так они сами её такой делать не хотят… Им приятней и легче сделать хуже жизнь соседу…
- Бен Ходжес, командующий армией США в Европе
Часть первая. Направление "Юг"
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_21.html