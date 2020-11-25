Росія не залишила планів "пробити сухопутний коридор" в окупований Крим, - генерал США Ходжес

Якщо керівництво Російської Федерації відчує, що Захід не відреагує на її агресію проти України, воно піде на захоплення територій.

Про це генерал-лейтенант, командувач силами США в Європі Бен Ходжес повідомив в інтервю українському виданню ТСН, передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений, що це те, що вони хотіли б зробити. Я точно не знаю, чи вони збираються це зробити насправді. Якщо вони вірять, що Захід насправді не відреагує, я думаю, що вони будуть готові спробувати на це піти. Але я гадаю, що Україна знає про це не лише через російських військових, а й тому, що у вас є люди на Півдні, які, можливо, є схильними до корупції та дезінформації. Я намагаюся сказати, що має бути стійкість українського суспільства, членів парламенту і місцевої влади, і вони повинні мати бажання цьому протистояти", — зазначив Бен Ходжес.

Він підкреслив, що вважає, що у військовому плані НАТО не втратив Чорноморський регіон - там є три союзники альянсу.

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"Та, безперечно, нам треба робити більше в Чорному морі, щоб перехопити ініціативу у Кремля і притягнути їх до відповідальності за порушення міжнародного права. Зараз це не є пріоритетом найвищого порядку. У ВМС США там зараз лише кілька кораблів. Зараз Чорне море є недостатньо пріоритетним, щоб збільшувати присутність. Саме тому Україна, Туреччина, Румунія, Грузія і Болгарія мають працювати разом, щоб підвищити вашу власну спроможність протистояти, і мотивувати Німеччину та Францію приділяти більше уваги цілям Росії в регіоні", — каже Ходжес.

За його словами, ці країни повинні співпрацювати між собою, як з військової точки зору, обміну розвідданими, так і дипломатично, щоб об’єднати свої голоси в Брюсселі, Вашингтоні, Берліні, Парижі, Лондоні для підвищення обізнаності про стратегічну важливість. Зараз, на думку Бена Ходжеса, цих голосів немає, кожна країна рухається сама по собі й не має необхідної уваги в Брюсселі чи Вашингтоні.

Нагадаємо, про плани Росії застосувати російські Збройні сили для створення сухопутного коридору в окупований Крим у червні 2020 року повідомляла українська розвідка.