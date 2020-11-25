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З'їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З'їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого

Черговий з'їзд суддів України, який повинен був призначити суддю Конституційного суду України, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться 23-25 ​​лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Ради суддів України (РСУ), повідомляє пресслужба РСУ.

Це рішення підтримали 24 члени Ради з 25 присутніх на засіданні.

Зазначається, що підставою для такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації в державі, а також лист Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначається, що "епідемічна ситуація щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV- 2, значно ускладнюється", а також рекомендується "провести з'їзд суддів України в дистанційному форматі".

Голова Ради суддів України Богдан Монич уточнив, що Рада суддів України раніше звернулася до Міністерства охорони здоров'я України, щоб отримати чіткі і деталізовані рекомендації щодо умов, при дотриманні яких можна було б провести суддівський форум. Втім, по суті "отримали заборону проводити з'їзд".

Згідно з Конституцією, з'їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Зараз одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

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Топ коментарі
+4
Ребята, а не пора ли нам собраться, да сделать так, чтобы фонари к Рождеству украсились знаковыми фигурами, а места ВСЕХ коррумпированных сволочей, называющих себя судьями, стали вакантными?
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25.11.2020 22:10
+4
Сначала нужно повесить их куратора Портнова. А перед этим его хозяина Беню и его кукол во власти. А потом судьи сами быстро поумнеют.
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25.11.2020 22:23
+2
Коломойський сказав: "Дефолт". портнов, з пліснявою отарою, виконують.
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25.11.2020 22:44
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Хто всрався - невістка😀
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25.11.2020 22:07 Відповісти
Ребята, а не пора ли нам собраться, да сделать так, чтобы фонари к Рождеству украсились знаковыми фигурами, а места ВСЕХ коррумпированных сволочей, называющих себя судьями, стали вакантными?
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25.11.2020 22:10 Відповісти
Сначала необходимо сшить страну по общим здравым взглядам а вот тогда и данный вопрос отпадёт сам по себе потому что все будут за одно то есть против коррупции а не делится на порохозеляюлямайбахаопезезешников да на такое длинношеее слово З'їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого - Цензор.НЕТ 8499
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25.11.2020 22:22 Відповісти
Словосочетание "сшить страну" после 2019 года вызывает отвращение. Запустили эту хрень по телику, что кто-то кого-то там разделяет по каким-то признакам, а потом взялись "сшивать", а точнее "шить"... себе на карман.
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25.11.2020 23:52 Відповісти
Что есть то есть то о чём вы сказали я даже не учитывал однако вижу что на самом деле происходит и сталкиваюсь с этим повседневно скажем срачь между по и зе командами актуален и не нашутку агрессивен
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25.11.2020 23:56 Відповісти
Сначала нужно повесить их куратора Портнова. А перед этим его хозяина Беню и его кукол во власти. А потом судьи сами быстро поумнеют.
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25.11.2020 22:23 Відповісти
Ето не сьезд а сходняк судей которые будут избирать главаря общака.
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25.11.2020 22:13 Відповісти
Це не судді. Це потвори в мантіях.Може є чесний 1 на 1000...
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25.11.2020 22:28 Відповісти
Сходняк
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25.11.2020 22:35 Відповісти
Коломойський сказав: "Дефолт". портнов, з пліснявою отарою, виконують.
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25.11.2020 22:44 Відповісти
все идет к отмене безвиза,и прекращению сотрудничества Украины с МВФ и мировыми финансовыми кредиторами.Обятия дефолта и оккупационные рашистские для Украины и ее народа ,все шире распростерты"слугами"
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25.11.2020 23:43 Відповісти
уточните: февраля какого года?
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26.11.2020 00:32 Відповісти
 
 