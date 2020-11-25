З'їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, перенесли на кінець лютого

Черговий з'їзд суддів України, який повинен був призначити суддю Конституційного суду України, чотирьох членів Вищої ради правосуддя та обрати новий склад Ради суддів України, відбудеться 23-25 ​​лютого 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Ради суддів України (РСУ), повідомляє пресслужба РСУ.

Це рішення підтримали 24 члени Ради з 25 присутніх на засіданні.

Зазначається, що підставою для такого рішення стало погіршення епідемічної ситуації в державі, а також лист Міністерства охорони здоров'я України, в якому зазначається, що "епідемічна ситуація щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV- 2, значно ускладнюється", а також рекомендується "провести з'їзд суддів України в дистанційному форматі".

Голова Ради суддів України Богдан Монич уточнив, що Рада суддів України раніше звернулася до Міністерства охорони здоров'я України, щоб отримати чіткі і деталізовані рекомендації щодо умов, при дотриманні яких можна було б провести суддівський форум. Втім, по суті "отримали заборону проводити з'їзд".

Згідно з Конституцією, з'їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Зараз одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

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