Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників через помилки і неточності
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство освіти і науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як у соцмережах почали обговорювати помилки і неточності в посібниках.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі МОН.
Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів і якість навчання експертів, які відбирають підручники.
Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні підручники.
У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори і видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати і відредагувати.
До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільну практику без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще в вигляді рукопису.
Вчителі, зі свого боку, мають вибирати з десятка підручників з однією назвою в стислі терміни і часто лише частини готових текстів.
"Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників вчителями з 20000 до 10000. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій вчителів, але з іншого - заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників", ㅡ зазначили в МОН.
Деякі видавництва, які за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на професійних редакторах і терміновість, вони друкують неякісно вичитані підручники.
"Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них і авторів покладається відповідальність за якість підручників", ㅡ зазначили в МОН.
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И все сначала!
к чему спешка?
Ігор і Ліза в горах замерзли, в вирішили зігрітися , як це роблять дорослі, випивши перед цим глінтвейну з алкоголем ... Далі дитині 3 клас! пропонують пояснити і подумати чим займалися Ігор та Ліза
ДБЛ
Авторам підручників телефонують із порадами називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом» - Гриневич
«Вчора одному з моїх колег, автору «Новітньої Історії України» - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт». Коли він сказав «Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: «Но сейчас ситуация идеологически меняется!», - повідомила міністр.