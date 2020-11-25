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Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників через помилки і неточності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міносвіти заявило про кардинальні зміни у відборі шкільних підручників через помилки і неточності

Міністерство освіти і науки України заявило про перегляд своєї системи експертизи шкільних підручників, після того, як у соцмережах почали обговорювати помилки і неточності в посібниках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі МОН.

Зокрема, в міністерстві планують удосконалити нормативну базу про конкурс серед авторів і якість навчання експертів, які відбирають підручники.

Також пропонують підвищити рівень відповідальності видавництв, які за кошти державного бюджету публікують шкільні підручники.

У міністерстві зазначили, що критична ситуація зі шкільними підручниками виникла через те, що автори і видавництва фізично не встигають якісно їх підготувати і відредагувати.

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До того ж підручники в Україні впроваджують у шкільну практику без належної апробації. Під час перевірки матеріалів частина підручника може бути вже у верстці, а частина ㅡ ще в вигляді рукопису.

Вчителі, зі свого боку, мають вибирати з десятка підручників з однією назвою в стислі терміни і часто лише частини готових текстів.

"Свого часу колегія МОН пішла назустріч проханню видавництв і знизила нижню межу вибору підручників вчителями з 20000 до 10000. З одного боку, це дало можливість врахувати більшість пропозицій вчителів, але з іншого - заклало ризики зниження якості експертизи цих підручників", ㅡ зазначили в МОН.

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Деякі видавництва, які за державний кошт видають шкільні підручники, також недобросовісно виконували свої зобов'язання. У міністерстві кажуть, що через економію на професійних редакторах і терміновість, вони друкують неякісно вичитані підручники.

"Хоча за угодою, укладеною з видавництвами, саме на них і авторів покладається відповідальність за якість підручників", ㅡ зазначили в МОН.
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Так просто авторы меняются на.. нужных авторов.
И все сначала!
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25.11.2020 22:32 Відповісти
министерство образования пока боком шевельнет - 3 выпускных года.
к чему спешка?
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25.11.2020 22:32 Відповісти
Стр.91 - я досліджую світ-3 Кл. Майже дослівно:
Ігор і Ліза в горах замерзли, в вирішили зігрітися , як це роблять дорослі, випивши перед цим глінтвейну з алкоголем ... Далі дитині 3 клас! пропонують пояснити і подумати чим займалися Ігор та Ліза
ДБЛ
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25.11.2020 22:34 Відповісти
И зачем вы ВРЕТЕ и искажаете смысл текста?) Там она предложила выпить, а у третьеклассников спрашивается как должен поступить он и почему... Я так понимаю, вы сейчас себя вспомнили в третьем классе?))) И свой опыт озвучили?))
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25.11.2020 23:44 Відповісти
Что плохого, что в третьем классе детям обьясняют, что брать пример со взрослых и пить спиртное это плохо??? Вы наверное первый раз попробовали в 21 год?))) И в первом классе, покуда родители отвернулись, не пробовали, что же они там такое пьют на гулянках?)))
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25.11.2020 23:53 Відповісти
Ага.
Авторам підручників телефонують із порадами називати війну на Донбасі «громадянським конфліктом» - Гриневич
«Вчора одному з моїх колег, автору «Новітньої Історії України» - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт». Коли він сказав «Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: «Но сейчас ситуация идеологически меняется!», - повідомила міністр.
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25.11.2020 22:40 Відповісти
Учебники, особенно по истории, важное идеологическое оружие. В советском учебнике по "Истории СССР" говорилось, что освобождение Руси от татаро-монгол началось на Куликовом поле в 1380 году. И ни слова о том, что из Киева эти "непобедимые" ордынцы были изгнаны еще в 1324 году.

Минобразования заявило о кардинальных изменениях в отборе школьных учебников из-за ошибок и неточностей - Цензор.НЕТ 3534
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25.11.2020 22:45 Відповісти
Так по кацапской версии истории получается, что если овощь сбежал в Ростов, то и Украина переместилась в Ростов))) Так и у них про Русь)))
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25.11.2020 23:47 Відповісти
 
 