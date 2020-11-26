Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора
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Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі Слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС викрили та повідомили про підозру підприємниці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, фізичну особу-підприємця підозрюють в ухиленні від сплати єдиного податку у великому розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України).
"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації громадянину КНР понад 300 тисяч масок і респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія, підприємець вказувала в фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відбила в податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподатковуваного доходу. Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу генерального прокурора і вжитим заходам під час досудового розслідування підприємниця сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", - сказано в повідомленні.
Прокурор направив до суду клопотання про звільнення підприємниці від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплатою податків і відшкодуванням шкоди, заподіяної державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).
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"Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вася"
А что ты его держишь? Пусть идёт! Год у него был… Три за побег, пять за детсад. Иди-иди, Вась.
А якщо вкрадену курку повернути, з тюрми випускають?
Откуда эти миллионы?
"предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль"
5 млн : 300 тыс = 17 грн налога на прибыль с одной маски.
Не прибыли, а налога.
Или ещё что-то накопали?
Остальное отжали налоговики с таможениками.
учитывая как у нас снимаются видосики руководителями страны, таможенниками, сбу итд...., так и тут: кто... куда... сколько..... цифры взяты с потолка, предприниматель должна быть ФОПом (так модно онижнехотятплатитьналоги), ну и куда же без доблестной налоговой и прокуратуры, ка кони успешно нашли и победили.
99% текст фейк и 1% вытянутый за уши из какого то другого события или нескольких событий и перекручен,. слишком много не стыковок с цифрами.