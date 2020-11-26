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Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора слідчі Слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС викрили та повідомили про підозру підприємниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГПУ, фізичну особу-підприємця підозрюють в ухиленні від сплати єдиного податку у великому розмірі (ч. 1 ст. 212 КК України).

"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що під час реалізації громадянину КНР понад 300 тисяч масок і респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія, підприємець вказувала в фінансово-господарській документації занижену ціну, внаслідок чого не відбила в податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподатковуваного доходу. Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу генерального прокурора і вжитим заходам під час досудового розслідування підприємниця сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", - сказано в повідомленні.

Прокурор направив до суду клопотання про звільнення підприємниці від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплатою податків і відшкодуванням шкоди, заподіяної державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).

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Топ коментарі
+15
это крадуцкий? он ту же схему провернул, продав тонны масок контрабандой, в обход кассы Украины, не оплатив налогов....
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25.11.2020 22:41
+11
не поділилась з податковою ?
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25.11.2020 22:34
+5
Скілки там миші заплатили податковій за знищений держрезерв?
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25.11.2020 23:22
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не поділилась з податковою ?
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25.11.2020 22:34 Відповісти
т.е можно украсть,потом вернуть и избежать уголовной ответственности??? не слышал о таком! а наказать что б неповадно было?
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25.11.2020 22:35 Відповісти
Да, согластно УК так можно сделать. Но только 1 раз - первый. Вы же можете сами ту статью в интернете найти и прочитать) (ч. 4 ст. 212 УК Украины)
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25.11.2020 22:51 Відповісти
Согласен с вами. Украл и жди найдут или нет. Не нашли хорошо пользуйся, нашли - ну не повезло придется все вернуть и гуляй на все четыре стороны. Более гуманных правил для криминала тяжело придумать. Разве что ещё прокуратура будет бонус выплачивать тому кто украл если в течении года не смогла его найти.
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25.11.2020 22:55 Відповісти
Подобное было в Российской империи. Беглых каторжан и просто з.к пойманных за Уралом отправляли досиживать срок. Пойманным в европейской части добавляли срок.
"Год у него был, три за побег, пять за детсад. Иди, иди, Вася"
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25.11.2020 23:25 Відповісти
последний абзац просто набор слов
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26.11.2020 02:23 Відповісти
Підприємниця, спіймана на обмані під час продажу 300 тисяч масок, сплатила до держбюджету 3 млн грн єдиного податку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7144
А что ты его держишь? Пусть идёт! Год у него был… Три за побег, пять за детсад. Иди-иди, Вась.
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26.11.2020 08:10 Відповісти
А как насчёт штрафа за нанесённый ущерб государству, за потраченные деньги налогоплательщиков на содержание армии рас следователей! Более выгодной схемы неуплаты, наверно нет, не в одной стране! Кради и не какого ущерба! Спасибо Порошенко за хорошо выписанную криминальную реформу!
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25.11.2020 23:39 Відповісти
Портнову.
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26.11.2020 01:43 Відповісти
Надо было её простить за первый раз,вон после решения КС, государство потеряло миллионы грн
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25.11.2020 22:39 Відповісти
Не из за решения КСУ! А из за того, что очень хотелось взять займ. Поэтому с первой редакцией ознакомили Запад, а во второй части рассмотрения, фактически его отредактировали и подвели к конфликту с Конституцией. Договариваясь за голоса для принятия его. И указывая, что голосующие пусть не боятся, их он не коснётся и его всё равно отменят. Так отредактировали многие "Реформы". Доказательство так не кого по ним и не смогли наказать!!!
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25.11.2020 23:48 Відповісти
А если бы она продала 300 000 пар трусов, ничего ей не было бы.
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25.11.2020 22:41 Відповісти
это крадуцкий? он ту же схему провернул, продав тонны масок контрабандой, в обход кассы Украины, не оплатив налогов....
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25.11.2020 22:41 Відповісти
99%
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25.11.2020 22:53 Відповісти
Скільки ж вона принципіальному прокурору з Офісу Генерального прокурора заплатила, що той особисто подав клопотання про уникнення звинувачуваного кримінальної відповідальності? Це ПеРЕМОГА!
А якщо вкрадену курку повернути, з тюрми випускають?
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25.11.2020 22:42 Відповісти
С какой стати они гуманитарные? Гуманитарка в чистом виде от Китая - это нонсен.
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25.11.2020 22:45 Відповісти
Вистачить на чотири звільнення та поновлення на посаді чоловіка пані генпрокурорки.
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25.11.2020 22:50 Відповісти
Предпринимательница, пойманная на обмане при продаже 300 тысяч масок, оплатила в госбюджет 3 млн грн единого налога, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3103
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25.11.2020 22:58 Відповісти
Т. е отработала в ноль. Всё как всегда в этой стране.
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25.11.2020 23:10 Відповісти
Скілки там миші заплатили податковій за знищений держрезерв?
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25.11.2020 23:22 Відповісти
2 грн x 300 000 = 600 тыс грн
Откуда эти миллионы?
"предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль"
5 млн : 300 тыс = 17 грн налога на прибыль с одной маски.
Не прибыли, а налога.

Или ещё что-то накопали?
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25.11.2020 23:23 Відповісти
По-ходу масок продали не 300 000, а 300 000 000.
Остальное отжали налоговики с таможениками.
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25.11.2020 23:40 Відповісти
"а был ли мальчик....?"

учитывая как у нас снимаются видосики руководителями страны, таможенниками, сбу итд...., так и тут: кто... куда... сколько..... цифры взяты с потолка, предприниматель должна быть ФОПом (так модно онижнехотятплатитьналоги), ну и куда же без доблестной налоговой и прокуратуры, ка кони успешно нашли и победили.

99% текст фейк и 1% вытянутый за уши из какого то другого события или нескольких событий и перекручен,. слишком много не стыковок с цифрами.
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26.11.2020 07:44 Відповісти
Я так понял, ято "предпринеимательница" - это не Радуцкий. Или от нас скрывают его пол?
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26.11.2020 01:28 Відповісти
Все вийшло так гарно і безболісно через те що "предпринимательница" якась підставна ФОП "богомольная старушка", а схему провернули публічні люди і не 300тис. а 30млн.масок, і ніякого производителя там не було - повигрібали все з держ.резервів (склади МНС, ЗСУ, МОЗ) за копійки, головне щоб правильно було списано. А чому производителя не чіпають ? Перевірити де взяв матеріали, скільки людей де і на чому працювало, скільки податку і ЄСВ на цих працівників сплачено. Велике досягнення - повернули 8млн. до бюджету, а втекло 80 млн.
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26.11.2020 07:39 Відповісти
 
 